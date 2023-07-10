Эрдоган: сначала откройте нам путь в ЕС, а мы тогда разрешим принять Швецию в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать Швецию в НАТО до тех пор, пока его страна не станет членом Евросоюза, сообщает Bloomberg. Он раскритиковал Брюссель за то, что Анкара ждёт своей очереди уже почти 50 лет. Но в союзе говорят, что принятие новых членов в Североатлантический альянс и расширение ЕС — это два отдельных процесса, которые нельзя связывать.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увязал членство Швеции в НАТО с вопросом вступления в Евросоюз его страны, сообщает Bloomberg. «Сначала откройте путь для Турции в ЕС; после этого мы откроем путь для Швеции, как мы это сделали для Финляндии», — заявил он, раскритиковав Брюссель за то, что Анкара ждёт своей очереди уже почти 50 лет.

Турция заявила о своём желании вступить в Евросоюз в 1980-ых годах. Формальные переговоры, которые начались в 2005, постоянно затягивались из-за разногласий по вопросам прав человека, независимости судов и разработки Анкарой месторождений у Кипра.

Своё заявление Эрдоган сделал перед самым началом саммита НАТО в столице Литвы Вильнюсе, на котором планировалась утвердить вступление Швеции в альянс. Больше года Анкара блокировала этот шаг под предлогом того, что Стокгольм недостаточно делает для борьбы с терроризмом.

Принятие новых членов в НАТО и расширение ЕС — это два отдельных процесса, которые нельзя связывать, подчеркнула официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. По её словам, процесс вступления в союз чётко структурирован и в нём есть конкретная последовательность шагов.