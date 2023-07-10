Эрдоган: сначала откройте нам путь в ЕС, а мы тогда разрешим принять Швецию в НАТО

21:28
Медведев признался, что приехал на Уимблдон за победой
Россиянин Даниил Медведев сообщил, что намерен одержать победу на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2023 года.
21:21
СК: два мирных жителя погибли в Алёшках Херсонской области при обстреле ВСУ
Два мирных жителя погибли из-за попадания снаряда, выпущенного ВСУ в жилой одноэтажный дом в городе Алёшки Херсонской области.
21:15
«Роскосмос» объявил о начале нового открытого отбора в отряд космонавтов
Российская госкорпорация «Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале четвёртого открытого отбора в отряд космонавтов.
21:13
«Ленинград» сыграет на открытии Суперкубка России ЦСКА — «Зенит»
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал расписание развлекательной программы матча за Суперкубок страны между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» в Казани.
21:11
Мэр Кулемзин: пожилая женщина пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что пожилая женщина получила серьёзные ожоги в результате обстрела Куйбышевского района со стороны ВС Украины.
21:08
Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре
Замначальника городского отдела по мобилизационной работе убили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
21:05
Госдеп: вопрос вступления Турции в ЕС не должен мешать присоединению Швеции к НАТО
Соединённые Штаты выступают за то, чтобы вопрос о вступлении Турции в ЕС не превращался в препятствие для присоединения Швеции к НАТО, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.
20:59
Салихова — о Медине в «Спартаке»: пусть этот троянский конь с Песчаной поёт под Максим
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение касательно перехода бывшего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в стан красно-белых.
20:56
В Электростали на молодого человека напали из-за цвета волос
В Электростали (Московская область) возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью, после того как двое мужчин напали на молодого человека из-за зелёного цвета волос.
20:54
МИД: Японии стоит озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Японии следует озаботиться ситуацией со сливом радиоактивной воды с Фукусимской АЭС.
20:48
Власти Германии объяснили низкие рейтинги правительства работой «российской пропаганды»
Власти Германии заявили, что низкие рейтинги одобрения правительства якобы связаны с работой «российской пропаганды».
20:41
Алдонин считает вызывающим переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак».
20:37
Захарова: Токио оперирует фейками Киева, выражая озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС
Токио оперирует распространяемыми Киевом безосновательными фейками, выражая озабоченность ситуацией вокруг ЗАЭС.
20:37
Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовало план на случай атаки со стороны России
Страны Североатлантического альянса впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку со стороны России.
20:25
«Зенит» забил четыре безответных мяча петербургскому «Динамо» в товарищеском матче
«Зенит» нанёс поражение петербургскому «Динамо» в контрольном матче.
20:21
Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
20:21
МИД: ВС России в рамках СВО добьются устранения угроз безопасности с украинской территории
Российские военные в рамках СВО добьются устранения исходящих с территории Украины угроз безопасности России.
20:14
Спасатели ищут туристку из России, которую унесло течением во время ливня в Абхазии
Спасатели начали поиски туристки из Москвы, которую унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Об этом информирует МЧС республики.
20:11
Медина обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Спартак»
Полузащитник Хесус Медина обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Спартак».
20:03
МИД России: власти Киева подтвердили приверженность террористическим методам
Киевский режим подтвердил свою приверженность террористическим методам, признав ответственность за теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года.
20:01
МИД: попытки терактов в России со стороны Киева были бы невозможны без стран Запада
Попытки совершения террористических актов на территории России со стороны Украины невозможно было бы реализовать без финансовой, технической и логистической поддержки со стороны США и западной коалиции.
20:00
«Спартак» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Медины
«Спартак» официально объявил о подписании контракта с полузащитником Хесусом Мединой.
19:54
Коляда жалеет, что не получил шанса выступить на Олимпиаде в Пекине
Российский фигурист Михаил Коляда рассказал, что жалеет о пропуске Олимпийских игр в Пекине.
19:48
AFP: Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО
Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите Североатлантического альянса.
19:41
Каррера: Миранчуку не хватило немного спортивной злости, чтобы закрепиться в основном составе «Аталанты»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
19:40
ГУ МЧС: на Кубани остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений
В посёлке Мирный Краснодарского края, пострадавшем от сильного ливня, остаются подтопленными 80 придомовых территорий и домовладений.
19:35
Первый канал подтвердил, что Гузеева появится в новых выпусках передачи «Давай поженимся!»
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в новых выпусках передачи «Давай поженимся!». Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
19:34
Трое туристов сорвались со склона в Алагирском районе в Северной Осетии
Спасатели начали поиски трёх туристов, которые сорвались со склона в горах в Алагирском районе Северной Осетии.
19:24
Камельзон: Медведев — великая фигура
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон назвал российского теннисиста Даниила Медведева великой фигурой.
19:23
Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 425 машин
Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края сократилась до 425 автомобилей. Об этом информирует оперативный Telegram-канал, посвящённый ситуации вокруг транспортного перехода.
19:22
СК России расследует очередные факты жестокого обращения ВСУ с российскими военнопленными
Следователи Следственного комитета России расследуют очередные факты жестокого обращения со стороны ВС Украины с российскими военнопленными.
19:22
ЦБ сообщил о росте доли рубля и юаня во внешнеторговых операциях России
Доля рубля и юаня во внешнеторговых операциях России в мае текущего года увеличилась. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка.
19:15
Госдума 13 июля рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола
Государственная дума на пленарном заседании в четверг, 13 июля, рассмотрит во втором чтении законопроект о запрете смены пола.
19:12
Коляда заявил, что приостановил карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем
Российский фигурист Михаил Коляда принял решение приостановить спортивную карьеру из-за проблем с ментальным здоровьем.
19:04
Агент Оздоева: ПАОК и «Фатих Карагюмрюк» продолжают переговоры по Магомеду
Анзор Гаргаев, агент полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о будущем своего клиента.
19:03
На юге Москвы загорелся металлический ангар
На юге Москвы в металлическом ангаре произошёл пожар, сообщили в МЧС России.
18:59
Росморречфлот: грузооборот морских портов в I полугодии вырос на 10,5%, до 453,3 млн тонн
Грузооборот морских портов России по итогам I полугодия текущего года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн.
18:56
Президент «Наполи»: гарантирую, что Осимхен в следующем сезоне будет в нашей команде
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о будущем нападающего Виктора Осимхена.
18:50
В сети вышел первый трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта
Стриминговый сервис Apple TV+ выпустил первый трейлер исторического фильма «Наполеон» режиссёра Ридли Скотта с актёром Хоакином Фениксом в главной роли.
18:49
Белый дом: США поддерживают вступление Турции в ЕС, отделяют это от Швеции и НАТО
Соединённые Штаты поддерживают заявку Турции на вступление в ЕС, но отделяют данный вопрос от процесса присоединения Швеции к НАТО.
18:41
Песков заявил, что в России ценят позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия очень ценит позицию Азербайджана о недопустимости политизации спорта.
18:36
Лавров: Россия отмечает важность роста взаимодействия с Саудовской Аравией
Москва отмечает важность поддержания дипотношений и роста взаимодействия между Россией и Саудовской Аравией.
18:35
Омбудсмен Волынец допустила, что угрожавшая сыну стример из Тюмени была в состоянии опьянения
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала видео, на котором стример из Тюменской области угрожала расправой ребёнку.
18:28
Александрова проиграла Соболенко в четвёртом круге Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата Великобритании.
18:28
Депутат Лантратова обратилась в СК по поводу видео с угрозами ребёнку в Тюменской области
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку видео, на котором стример из Тюмени угрожала расправой ребёнку. Копия обращения имеется в распоряжении RT.
18:24
NYT: страны НАТО не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам саммита
Страны Североатлантического альянса не могут договориться, что именно они пообещают Украине по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
18:18
В ЦСКА считают, что заявление ФХР не помешает Федотову выступать за клуб
Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о заявлении Федерации хоккея России (ФХР) по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.
18:14
Пресс-секретарь МИД Эльчингер: Швейцария призвала все страны не применять кассетные бомбы
Швейцария приняла к сведению решение США начать поставку кассетных боеприпасов Украине и призывает страны не применять их.
18:09
Аналитик Проценко объяснила важность запуска программы долгосрочных сбережений россиян
Генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко прокомментировала в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года.
18:09
Власти Норвегии решили продлить присутствие своего контингента в Литве до 2024 года
Правительство Норвегии приняло решение о продлении присутствия своих военнослужащих в Литве до 2024 года.