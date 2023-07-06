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Daily Sabah: США стремятся превратить Финляндию и Швецию в арктических жандармов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вашингтон целенаправленно добивается включения Стокгольма в НАТО, против чего настойчиво выступает Анкара. С помощью Швеции и Финляндии американские власти стремятся усилить позиции альянса в Арктике, чтобы активнее противостоять России в регионе, пишет в статье для Daily Sabah профессор Стамбульского университета цивилизации Озден Зейнеп Октав.
Daily Sabah: США стремятся превратить Финляндию и Швецию в арктических жандармов
AP

Турция предъявляет два конкретных требования Швеции, стремящейся пополнить ряды НАТО. Анкара требует, чтобы Стокгольм перестал предоставлять убежище группам, которые она считает террористическими, а также твёрдо выступил против исламофобии и не допускал сожжения Корана. Но ни одно из этих требований не выполняется, пишет на страницах Daily Sabah профессор Стамбульского университета цивилизации Озден Зейнеп Октав.

По её словам, переговоры, состоявшиеся в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, показали, что перспективы принятия скандинавской страны в альянс остаются «туманными». В основном это связано с тем, что американский конгресс хочет, чтобы Анкара ратифицировала членство Стокгольма, прежде чем одобрить ей продажу самолётов F-16, что турецкое правительство считает неприемлемым.
 
Это показывает, что вопрос с членством Швеции в НАТО относится к «взаимному недоверию» в отношениях скорее между Турцией и США, чем между Турцией и Швецией. Иными словами, перспективы вступления Стокгольма в НАТО после окончания украинского конфликта связаны с «сохранением статус-кво в международной системе, состоящей из ООН и НАТО под руководством США», рассуждает автор статьи.
 
Ожидается, что присоединение Швеции и Финляндии усилит позиции НАТО в Арктике, где Москва вложила значительные средства в коммерческую и военную инфраструктуру. Более того, в результате в альянсе окажутся все арктические государства, кроме России, что позволит ему проводить «более напористую стратегию» в регионе, полагает Октав.
 
«Это, без сомнения, повысит вероятность превращения Готланда в базу НАТО, сторожевую вышку на севере для наблюдения за Путиным и сдерживания России. Таким образом, Швеция и Финляндия будут играть в противостоянии с Россией роль жандарма Америки, каковым когда-то в период холодной войны была Турция», — считает автор статьи.
 
По её мнению, США вынуждают Анкару сделать выбор между своей принадлежностью к НАТО и союзом с Россией. Другими словами, Вашингтон и официальные представители альянса «участвуют в гонке со временем в попытке избежать конфуза, когда альянс не достигнет заявленной цели по приёму Швеции к 11 июля».
 
Вашингтон и союзники по НАТО требуют, чтобы Турция доказала свою лояльность западному блоку, одобрив членство Швеции в НАТО. Даже несмотря на то, что Вашингтон исключил Анкару из программы F-35, за которую она заплатила $1,4 млрд, и продолжал предоставлять оружие и военную подготовку курдским «террористам» в Сирии, утверждает профессор.
 
С учётом этих обстоятельств Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана кажется довольно трудным одобрить членство Швеции в НАТО. Особенно в свете того, что требования Анкары к Стокгольму и Вашингтону остаются без внимания, подчёркивает Октав.
 
Между тем сегодня Турция — единственная страна НАТО, которая поддерживает диалог и с Киевом, и с Москвой. Кроме того, в отличие от своих союзников по альянсу, она не закрывает воздушное пространство для России и не применяет в отношении неё санкции, чтобы избежать «демонизации» Путина и «изоляции» страны, что, по мнению Анкары, ещё больше усугубит текущий конфликт и приведёт к дальнейшей дестабилизации региона, обращает внимание автор статьи.
 
По её словам, саммит в Вильнюсе — это больше, чем очередная рядовая встреча НАТО. Речь идёт о престиже западной евроцентричной международной системы, покровителем которой являются США, и о понимании того, насколько устойчива эта система без учёта «правомерных претензий» Анкары.
 
Участникам предстоящего саммита альянса необходимо будет понять, какую связующую роль в организации играет Турция. Им также следует осознать, что географическое положение страны является большим преимуществом для западного военного блока и сохранения стабильности в международной системе, заключает Озден Зейнеп Октав.
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источник
Daily Sabah Турция Европа
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