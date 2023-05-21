SwebbTV: «удивительно глупо» — членство Швеции в НАТО не только не имеет никакого смысла, но и опасно

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО не только «удивительно глупо», но и опасно, поскольку не представлявшая угрозы этим странам Россия теперь рассматривает североевропейские государства как вызов собственной безопасности в Арктике. С таким заявлением выступил шведский аналитик Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV. На этом фоне Россия продолжает перемалывать силы ВСУ на Украине, а Киев точно осознаёт, что предстоящее контрнаступление самоубийственно.

Украинский конфликт зашёл в тупик, поскольку Киеву не удалось совершить ни одного крупного манёвра, чтобы отвоевать позиции в боях с Россией, а горизонт для его проведения постоянно сужается, заявил аналитик Магнус Стенлунд в интервью порталу SwebbTV.

На поле боя на Украине практически ничего не происходит. Россия занимает одну-две многоэтажки в Бахмуте, однако в целом вооружённое противостояние на время остановилось. Пока крупных успехов в наступлении ВСУ не наблюдается, а без значимых военных успехов Украина будет не в лучшей переговорной позиции. Тем не менее российская сторона не предпринимает больше усилий, отмечает Стенлунд.

По мнению эксперта, в интересах России оставить всё как есть, ведь таким образом российская армия перемалывает украинские войска, а обороноспособность Украины сводится к нулю. Россиянам будет на руку, если украинцы пойдут в атаку, потому что для этого требуется гораздо больше ресурсов, а наступательные действия Киева рискуют обернуться гораздо большими потерями по сравнению с оборонительными. Стенлунд подчёркивает, что для успешного контрнаступления Украине нужно в три раза больше ударных сил.

Аналитик убеждён, что Запад «начал проявлять больший реализм» в отношении конфликта. «Давление на Украину с целью проведения этого наступления, возможно, несколько ослабло, и на Украине точно осознают, что это чисто самоубийственная миссия», — цитирует Магнуса портал SwebbTV. Тем не менее на украинское правительство по-прежнему оказывается сильное давление с целью проведения давно обсуждаемого наступления, не в последнюю очередь внутри страны. Как пояснил эксперт, на Украине есть очень сильные нацистские группировки, которые очень и очень жёстко требуют контрнаступления, и от него может буквально зависеть жизнь Зеленского и его режима.

Стенлунд также ссылается на легендарного политолога Джона Миршеймера, который заявил, что у Швеции и Финляндии нет причин вступать в НАТО, поскольку сегодняшняя Россия не представляла угрозы для этих стран. По крайней мере, так было до заявки на членство в НАТО. По словам Миршаймера, со стороны Швеции и Финляндии было «удивительно глупо» подавать заявку на членство в НАТО, пишет SwebbTV.

«Миршаймер — один из лучших источников, которых можно найти. Когда он затем говорит, что риск увеличивается, когда мы вступаем в НАТО, это подтверждает то, о чём мы говорили здесь всё это время. Очень приятно получить подтверждение от такого авторитета», — заявил Стенлунд собеседнику. Теперь Швеция и Финляндия могут сыграть свою роль в потенциальном конфликте из-за влияния в Арктике, и Россия видит в этом очередной риск своей безопасности, резюмирует SwebbTV.