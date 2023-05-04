HDN: ради вступления в НАТО — парламент Швеции удовлетворил требования Турции и принял закон о борьбе с терроризмом

Шведский парламент ратифицировал новый закон о борьбе с терроризмом в надежде удовлетворить требования Анкары по безопасности, сообщает издание Hürriyet Daily News. Таким образом Стокгольм намеревается устранить препятствие по вступлению в НАТО. Необходимые поправки вступят в силу с 1 июня 2023 года.

Шведский парламент одобрил новый закон о борьбе с терроризмом в попытке скандинавской страны удовлетворить требования Турции по безопасности в связи с заявкой Стокгольма на предстоящее вступление в НАТО, передаёт Hürriyet Daily News.

Внесённые поправки включают в себя тюремный срок до четырёх лет для лиц, осуждённых за участие в деятельности экстремистских организаций путём продвижения, укрепления или поддержки таких групп. При признании преступления по этому закону наказание может быть увеличено до восьми лет лишения свободы, а лидерам террористических организаций будет грозить пожизненное заключение, которое в Швеции обычно означает минимум 20—25 лет, отмечает автор статьи.

Законопроект, принятый 268 голосами против 34 при отсутствии 47 депутатов, объявляет вне закона финансирование, вербовку или публичное поощрение террористических организаций, а также выезд за границу с намерением присоединиться к такой группе. Поправки вступят в силу с 1 июня.

Как напоминает издание, ранее Турция обвинила Швецию в том, что скандинавское королевство не предприняло конкретных шагов для подавления группировок, которые Анкара причисляет к террористическим организациям или считает экзистенциальной угрозой, включая курдские группировки. Правоцентристское правительство Швеции заняло более жёсткую позицию не только в отношении РПК, но и к военизированной группировке YPG и её политическому ответвлению PYD. Турция рассматривает YPG сирийским подразделением РПК.

Турция, Швеция и Финляндия создали механизм после того, как в конце июня прошлого года был подписан меморандум, в котором государства Северной Европы обязались поддерживать борьбу Турции с терроризмом и согласились удовлетворить запросы Анкары о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме, завершает Hürriyet Daily News.