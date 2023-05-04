HDN: ради вступления в НАТО — парламент Швеции удовлетворил требования Турции и принял закон о борьбе с терроризмом

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Обозреватель Bloomberg: военный арсенал США истощён из-за конфликта на Украине Bloomberg
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Newsweek: «тратим наши богатства на развязывание третьей мировой» — Вашингтон обвинили в обострении украинского конфликта Newsweek
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CBS: всё равно что год пить загрязнённую воду — американцев предостерегли от потребления рыбы, отравленной «вечными химикатами» CBS NEWS
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BFM TV: во французских аптеках не хватает лекарств для детей BFM TV
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TN: «пугающая тенденция» — в Швеции продолжается рост банкротств из-за инфляции Tidningen Näringslivet
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Newsweek: американские солдаты вскоре могут появиться на базах у границы России с Финляндией Newsweek
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Все серьёзные страны сохраняют отношения с Россией: экс-глава МИД Польши объяснил, почему не стоит выдворять посла РФ из Варшавы Polsat News
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Daily Mail: «Расистский и колониальный институт» — британская монархия теряет влияние в странах Содружества Daily Mail
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Театральный режиссер Беркович задержана как подозреваемая по уголовному делу
Театральный режиссёр Евгения Беркович задержана в Москве как подозреваемая по уголовному делу. Об этом сообщила её сестра Мария Беркович.
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Генри Сехудо назвал бойца, который похож на Хабиба Нурмагомедова
Американский боец Генри Сехудо назвал бойца, который похож на Хабиба Нурмагомедова.
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Экс-советник Пентагона Макгрегор: Россия сорвала 20-летние усилия США по её ослаблению
Российский президент Владимир Путин сорвал 20-летние усилия США по ослаблению России, считает экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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Глава МИД Италии отменил поездку во Францию из-за критики в адрес итальянского премьера
Вице-премьер — глава МИД Италии Антонио Таяни отменил поездку во Францию в связи с критикой французскими властями в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони.
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Волейболистки «Динамо» обыграли «Локомотив» во втором матче финала Суперлиги
Волейболистки московского «Динамо» обыграли калининградский «Локомотив» во втором матче финала Суперлиги.
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Пашинян заявил, что намерен посетить Москву на следующей неделе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен посетить Москву на следующей неделе. Об этом он сказал во время поездки в Прагу.
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В Тюменской области частично ограничили движение из-за ландшафтных пожаров
В Тюменской области ограничили движение с 15-го по 17-й километр трассы Вагай — Тукуз из-за ландшафтных пожаров.
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Экономист Федюкович: страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет
Кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Екатерина Федюкович выразила мнение, что страны могут отказаться от расчёта в долларах в ближайшие десять лет. По её словам, осуществлять сделки в американской валюте становится невыгодно.
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В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 17 м/с
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на севере Тюменской области в пятницу, 5 мая.
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В Федерации велоспорта Норвегии не поддержали допуск россиян к турнирам
Глава Федерации велоспорта Норвегии Ян-Оддвар Сернес высказался о допуске россиян и белорусов к международным турнирам.
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Мадуро в разговоре с Путиным осудил попытку киевского режима нанести удар по Кремлю
Венесуэльский президент Николас Мадуро в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным решительно осудил попытку киевского режима нанести удар по территории Кремля беспилотными аппаратами.
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Актёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя
Знаменитый китайский актёр и каскадёр Джеки Чан признался, что мечтает сыграть супергероя и ждёт предложения от какого-нибудь режиссёра на соответствующую роль.
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Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки
Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Путин и Мадуро провели телефонный разговор
По инициативе Венесуэлы состоялся телефонный разговор российского и венесуэльского президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.
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Бывший футболист ЦСКА Ерёменко заключил контракт с финским клубом «Хонка»
Футболист Роман Ерёменко подписал контракт с финским клубом «Хонка».
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В Казани прошла церемония открытия памятника Герою Советского Союза Кузнецову
На Арском кладбище в Казани состоялась церемония открытия памятника Герою Советского Союза Борису Кузнецову.
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В Севастополе приведут в порядок места воинских захоронений
В Севастополе в преддверии Дня Победы приведут в порядок места воинских захоронений. Вопрос обсудили на аппаратном совещании под председательством губернатора Михаила Развожаева.
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Выплаты к 9 Мая в Хабаровском крае получили 45 тысяч ветеранов
Выплаты ко Дню Победы в Хабаровском крае получили 45 тыс. ветеранов, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла.
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В Белом доме сообщили, что США не проводят расследование инцидента с БПЛА над Кремлём
Соединённые Штаты не ведут расследование атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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«СТРАНА.ua»: в Соломенском районе Киева произошёл взрыв и пожар
В Соломенском районе Киева произошёл взрыв, за ним последовал пожар, сообщил мэр города Виталий Кличко. Его слова приводит «СТРАНА.ua».
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Футболист «Монцы» Иццо получил пять лет тюрьмы по делу о ставках
Суд Неаполя приговорил защитника «Монцы» Армандо Иццо к пяти годам лишения свободы по делу о ставках и организованной преступности.
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В Стамбуле 5 мая состоится встреча технических делегаций по вопросам зерновой сделки
Встреча на уровне технических делегаций по вопросам зерновой сделки пройдёт в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.
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ТАСС: в небе над центром Киева видны беспилотники, в городе слышна стрельба
В небе над центром Киева видны беспилотники, их пытается сбить украинская система противовоздушной обороны. Взрывы не смолкают более 20 минут, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
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Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из «Локомотива»
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хочет выиграть титул перед уходом из клуба.
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Klymenko Time: в Киеве происходят взрывы
В Киеве происходят взрывы, сообщает Klymenko Time.
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Reuters: Месси получил предложение от «Аль-Хиляля» из Саудовской Аравии
Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил официальное предложение от «Аль-Хиляля».
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В Донецке в результате артиллерийского удара ВСУ убит мужчина
В результате артиллерийского удара ВСУ по Петровскому району Донецка на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения.
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Украинский депутат напал на секретаря делегации России на саммите ПАЧЭС в Анкаре
На саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре член украинской делегации напал на секретаря делегации России Валерия Ставицкого.
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Воздушную тревогу объявили в Киеве и области
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области.
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Захарова заявила, что отношения России и Франции сведены к режиму тишины
Отношения России и Франции находятся в режиме тишины, двусторонние контакты сведены на нет по инициативе Парижа. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Тарпищев назвал главную причину успешного выступления Карацева на «Мастерсе» в Мадриде
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причину успеха Аслана Карацева на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
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Следственный комитет начал проверку из-за пожара в селе Успенка
Следственный комитет начал процессуальную проверку из-за пожара в селе Успенка (Тюменская область), где верховой лесной пожар перекинулся на жилые строения.
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В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие 3000 человек из 14 стран
Кавказская инвестиционная выставка завершилась в Минеральных Водах. Её посетили около 3 тыс. человек из 14 стран, в том числе руководители и представители органов власти, отраслевых компаний, бизнесмены.
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Стоматолог Жучковская напомнила о важности правильного ухода за молочными зубами
Детский стоматолог «СМ-Стоматология» Юлия Жучковская заявила, что от состояния молочных зубов напрямую зависит здоровье будущих постоянных зубов.
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Врач Романенко назвала самолечение главной ошибкой пациентов
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что главная ошибка пациентов — самолечение, то есть когда они покупают лекарства без назначения врача.
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Врач Тихонова призвала не хранить испорченные продукты в холодильнике
Врач, эксперт по эпидемиологии «Инвитро» Дарья Тихонова заявила, что хранить испорченные продукты в холодильнике рядом с едой, пригодной в пищу, может быть опасно.
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Эндокринолог Островская: некоторые витамины нельзя принимать одновременно
Эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age-медицине Европейского медицинского центра EMC Елена Островская заявила, что некоторые витамины нельзя принимать одновременно, так как они могут помешать усвоению друг друга или даже спровоцировать какие-либо заболевания.
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Диетолог Музыченко заявила о возможном вреде ранней клубники для здоровья
Нутрициолог и диетолог Антонина Музыченко заявила, что ранняя клубника может быть вредна для здоровья.
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В Запорожской области вводится запрет на продажу алкоголя, кроме пива и медовухи
Временный запрет на продажу спиртных напитков, за исключением пива, сидра и медовухи, вводится с 5 мая по 3 августа в Запорожской области.
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«Анадолу Эфес» поддержал Шведа после избиения
Пресс-служба турецкого баскетбольного клуба «Анадолу Эфес» опубликовала пост в поддержку игрока ЦСКА Алексея Шведа, которого избили в Москве.
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В Тюменской области в селе Успенка верховой лесной пожар перекинулся на жилые строения
Верховой лесной пожар в селе Успенка Тюменской области перекинулся на 13 жилых строений, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Хачанов и Рублёв вышли в финал турнира в Мадриде в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв вышли в финал турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде.
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Усачёва заявила, что восстановила все тройные прыжки
Российская фигуристка Дарья Усачёва сообщила, что восстановила все тройные прыжки.
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В Минэкономразвития сообщили о замедлении уровня годовой инфляции в России до 2,42%
Уровень инфляции в годовом выражении, по данным на 2 мая, составил 2,42%. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
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Нацразведка США считает маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине
США считают маловероятным применение Россией ядерного оружия на Украине, заявила директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс.
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Силы ПВО России уничтожили беспилотник в районе аэродрома в Севастополе
Силы ПВО России уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
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Трое фигурантов по делу об убийстве аниматоров на трассе на Кубани арестованы до 30 июня
Трое фигурантов по делу об убийстве аниматоров на трассе на Кубани арестованы до 30 июня, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
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Бородавко заявил, что у Непряевой есть много недоброжелателей
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на слова Натальи Непряевой о критике.
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Небензя потребовал от ОБСЕ реакции на притеснение прав верующих на Украине
Россия требует от ОБСЕ отреагировать на притеснение прав верующих на Украине. Об этом сообщил российский постпред при ООН Василий Небензя.
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Агаларов считает, что «Ахмат» может побороться за попадание в тройку в РПЛ
Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов считает, что команда может побороться за третье место в Российской премьер-лиге (РПЛ).