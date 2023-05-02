SVT: в Швеции ввели ограничения на репортажи об Украине

Шведский государственный телеканал SVT впервые решил не обнародовать публикацию о событиях на Украине из-за риска подпадания под действие недавно принятого закона об иностранном шпионаже, передаёт SVT. С конца прошлого года в скандинавском королевстве раскрытие секретной информации о сотрудничестве шведских властей с другими странами и международными организациями является преступлением.

Принятый осенью прошлого года новый шведский закон об иностранном шпионаже криминализирует раскрытие секретных данных о международном сотрудничестве Швеции, которое может нанести ущерб отношениям скандинавского королевства с другими государствами или международными организациями, такими как НАТО, ООН и ЕС, пишет SVT.

По этой причине шведский государственный телеканал SVT впервые решил не публиковывать материал про Украину ввиду того, что он может подпадать под действие нового закона. По словам ответственного редактора новостей SVT Шарлотты Фриборг, речь в публикации шла об изображениях секретных карт Украины, которые показывают слабые места в энергоснабжении страны. Изображения были взяты из распространённой недавно в интернете утечки Пентагона, и шведские журналисты хотели лишь показать их, чтобы объяснить, о чём именно была утечка.

Однако после консультации с юристами Шарлотта Фриборг решила остановить выпуск публикации. Юристы пришли к выводу, что этот материал может подпадать под действие нового закона. Как отмечается в статье, ещё до вступления в силу нового закона представители шведских СМИ предупреждали, что он может затруднить журналистскую деятельность и привести к ограничениям и самоцензуре.