SVT: в Швеции ввели ограничения на репортажи об Украине

14:56
Сторонники партии «Шор» пикетируют суд в Кишинёве в поддержку Марины Таубер
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии «Шор» проводят митинг в поддержку вице-председателя политсилы Марины Таубер перед зданием районного суда в Кишинёве, сообщает РИА Новости.
14:55
Хачанов — о победе над Рублёвым: надеюсь завтра он будет со мной играть
Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своей победе над соотечественником Андреем Рублёвым в четвёртом круге «Мастерса» в Мадриде (Испания).
14:53
Кремлю неизвестно о миссии Ватикана по содействию урегулированию ситуации на Украине
В Кремле ничего не знают о миссии Ватикана по содействию урегулированию украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:53
СК: в Мелитополе взорвалось самодельное взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство взорвалось в Мелитополе, когда замначальника ГУ МВД по Запорожской области открыл ворота, выходя на работу.
14:52
Дзюдоистов Ильясова, Башаева и Таймазову допустили до ЧМ в нейтральном статусе
Бронзовые призёры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Тамерлан Башаев, Мадина Таймазова и ещё 15 российских спортсменов допущены к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года в нейтральном статусе.
14:48
Фильм «Наказание» стал лауреатом Пекинского кинофестиваля
Фильм «Наказание» режиссёра Матиаса Бизе получил главный приз на XIII Пекинском международном кинофестивале (ПМКФ) — премию «Тяньтань».
14:47
Песков: Путин глубоко соболезнует в связи со смертью модельера Юдашкина
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи со смертью модельера Валентина Юдашкина, в ближайшее время он направит телеграмму родственникам дизайнера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
14:47
Песков: СВО направлена на исключение угрозы для России со стороны киевского режима
Спецоперация направлена на исключение угрозы для России со стороны киевского режима, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
14:45
Песков: Путин на совещании с кабмином обсудит ситуацию с лесными пожарами в регионах
Вопрос борьбы с природными пожарами в регионах будет обсуждаться в ходе совещания с членами правительства 2 мая.
14:43
Песков заявил, что условия зерновой сделки по части российского агросектора не выполнены
Условия зерновой сделки в части российского агросектора до сих пор не были выполнены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
14:42
СЭ: личности некоторых напавших на защитника ПБК ЦСКА Шведа установлены
Стало известно, что установлены личности напавших на защитника ЦСКА Алексея Шведа.
14:41
В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7%
Цены на продукты питания в Великобритании в прошлом месяце выросли на рекордные 15,7% в годовом исчислении.
14:39
Путин 2 мая по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе
Президент России Владимир Путин примет участие в запуске трамвая в Мариуполе Донецкой Народной Республики, он присоединится к церемонии по видеосвязи из Санкт-Петербурга.
14:35
Вайцеховская — о Юдашкине и Зайцеве: один за другим ушли два выдающихся модельера
Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась о смерти модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.
14:33
В Петербурге на станции метро «Василеостровская» с 2 мая ограничат пассажиропоток
В Санкт-Петербурге сообщили, что станция метро «Василеостровская» с 2 мая по 17 сентября будет работать в ограниченном режиме.
14:32
Депутат Миронов предложил разработать нацпроект «Народный автомобиль»
Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нужен нацпроект «Народный автомобиль».
14:32
В Башкирии четыре виртуальных концертных зала откроют по нацпроекту
В Башкирии откроют четыре виртуальных концертных зала в рамках нацпроекта «Культура».
14:26
Кукуян назначен главным арбитром матча 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак»
Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:22
РИА Новости: в машине пропавших на Кубани аниматоров найдены следы борьбы
Следы борьбы обнаружены в обгоревшем автомобиле аниматоров, пропавших четыре дня назад на трассе в Краснодарском крае, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
14:21
В Московском зоопарке с наступлением тепла жирафиха Липа стала выходить на прогулки
В Московском зоопарке южноафриканская жирафиха Липа начала выходить на прогулки в связи с наступлением тёплой погоды.
14:20
В МИД России заявили, что Москве не поступала информация о встрече по зерновой сделке
Российская сторона не получала информации о какой-либо встрече, планирующейся по зерновой сделке, заявили в МИД России.
14:14
В Пермском крае двое взрослых и двое детей погибли при пожаре
В городе Верещагино Пермского края четыре человека, в том числе два ребёнка, погибли в результате пожара, который произошёл ночью в квартире жилого дома. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
14:13
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева
Российский премьер Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью модельера Вячеслава Зайцева.
14:12
Генич принёс извинения «Ростову», которому пожелал поражения в оставшихся матчах РПЛ
Комментатор Константин Генич принёс извинения «Ростову», которому ранее пожелал уступить в оставшихся матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
14:11
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим
Контрразведывательный режим ужесточат в Белоруссии.
14:11
В Курганской области IV класс пожарной опасности будет действовать 3—5 мая
По данным курганского ЦГМС, в области в ближайшие дни прогнозируется высокая пожарная опасность четвёртого класса.
14:09
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19 в России продолжает снижаться
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась почти на 8%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
14:05
Историк моды Васильев назвал Юдашкина очень талантливым отечественным модельером
Историк моды, искусствовед, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев рассказал в беседе с RT о том, что Валентин Юдашкин был очень талантливым отечественным модельером, который творил в стиле гламурного максимализма.
14:05
Врач Кабанова посоветовала теплее одеваться весной во избежание простуд
Заведующая многопрофильным дневным стационаром МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, врач-терапевт Татьяна Кабанова посоветовала не спешить надевать лёгкую верхнюю одежду весной, чтобы не простудиться.
14:04
Федерация дзюдо Украины бойкотировала ЧМ из-за допуска россиян в нейтральном статусе
Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска российских и белорусских спортсменов к участию в турнире.
14:02
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ложится и встаёт с мыслями о контрнаступлении ВСУ
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ложится спать и встаёт с мыслями о контрнаступлении ВСУ.
13:59
Хачанов победил Рублёва и пробился в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
13:58
МВД Болгарии: спецслужбы задействовали все ресурсы для расследования покушения на прокурора
Спецслужбы Болгарии задействовали все ресурсы для расследования покушения на главного прокурора республики Ивана Гешева.
13:53
Басков назвал Юдашкина легендой мировой моды
Певец Николай Басков назвал российского модельера Валентина Юдашкина легендой мировой моды и потрясающим человеком.
13:51
Посол Украины в Лондоне Пристайко: тема спецоперации уходит с первых полос мировых СМИ
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что тема конфликта на Украине уходит с первых полос мировых СМИ.
13:49
«Известия»: ФНС приостановила операции по счетам компаний Оксаны Самойловой
Операции по счетам двух компаний блогера Оксаны Самойловой приостановлены по решению Федеральной налоговой службы (ФНС). Как пишет газета «Известия», это следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
13:46
Президент ФИДЕ назвал матч Непомнящий — Лижэнь блокбастером с непредсказуемым результатом
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович подвёл итоги матча за мировую шахматную корону, который прошёл в Астане (Казахстан).
13:41
Tinder уйдёт из России до 30 июня
Американская компания Match Group, владеющая Tinder, сообщила, что сервис уйдёт из России до 30 июня.
13:40
Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский заявил о новых решениях по Артёмовску
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что руководством ВСУ был принят ряд решений по усилению обороны Артёмовска (Бахмута).
13:32
Эксперт Деев: в идее создать полки с непродовольственными товарами из России нет инновации
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что торговые сети обяжут создать полки с российскими непродовольственными товарами.
13:31
В сети вышел тизер сериала Николая Хомерики «Спасти единственного сына»
В сети состоялась премьера тизера сериала «Спасти единственного сына» с Алексеем Серебряковым и Анной Ардовой в центральных ролях.
13:30
Стали известны подробности избиения защитника ПБК ЦСКА Шведа
Стало известно, кто избил защитника ЦСКА Алексея Шведа.
13:29
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские военные обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО).
13:29
Пассажирка рейса из Читы в Москву случайно открыла аварийный выход
Пассажирка случайно открыла аварийный выход во время посадки на рейс Чита — Москва.
13:29
ЦСКА и РФС выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Малосолова
Московский футбольный клуб ЦСКА и Российский футбольный союз (РФС) в своих социальных сетях выразили соболезнования в связи со смертью журналиста Андрея Малосолова.
13:27
Стилист Лисовец назвал Юдашкина человеком невероятной культуры
Стилист и дизайнер Владислав Лисовец в беседе с RT поделился воспоминаниями о российском художнике-модельере Валентине Юдашкине.
13:25
Модный дом Юдашкина подтвердил смерть российского дизайнера
Модный дом Валентина Юдашкина подтвердил факт смерти известного российского модельера.
13:25
МВД Украины: около 23 тысяч человек считаются без вести пропавшими с февраля 2022 года
На Украине около 23 тыс. человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий.
13:18
Путин выразил соболезнования родным модельера Зайцева
Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева.
13:09
Путин наградил дирижёра Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени директора Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева.