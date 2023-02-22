Nya Dagbladet: учёные выяснили, почему шведы читают российские СМИ

Шведы испытывают недовольство отечественными медиа, и поэтому активно интересуются российскими СМИ, сообщает издание Nya Dagbladet. В новом исследовании, проведённом группой международных учёных, были изучены причины для проявления интереса со стороны шведов к российским СМИ, таким как RT и Sputnik.

В исследовании, опубликованном в научном журнале International Journal of Press/Politics, были проанализированы результаты опроса, проведённого в период с 23 марта по 13 апреля 2022 года, в ходе которого были опрошены 43 жителя Швеции в возрасте от 18 лет и старше, читающих российские СМИ, такие как RT и Sputnik. Учёные пришли к выводу, что существует несколько причин для проявления интереса к российским СМИ, которые они поделили на четыре группы людей, сообщает издание Nya Dagbladet.

Первая группа называется «сторонними наблюдателями», которые не разделяют точку зрения российских СМИ, но хотят знать, что читает «другая сторона», при этом считая традиционные масс-медиа лучшим вариантом.

Вторая группа — это «скептики», которые считают себя скептически настроенными по отношению к российским СМИ, но всё же читающие их, поскольку находят там информацию, которой нет в других источниках.

Третья группа называется «медиа-нигилистами», которые убеждены, что все СМИ одинаково плохи и что поэтому одинаково полезно читать как традиционные масс-медиа, так и альтернативные СМИ, чтобы получить широкое представление о происходящем в мире.

Последняя группа — это «критики истеблишмента». Они читают российские СМИ, потому что те правдивее освещают события, чем отечественные предвзятые традиционные медиа, выражающие интересы властного истеблишмента.

Двумя самыми крупными группами являются «медиа-нигилисты» и «сторонние наблюдатели», которые составляют по трети от всех респондентов, в то время как «критиков истеблишмента» и «скептиков» несколько меньше — около 14% на каждую группу, пишет Nya Dagbladet.

Издание отмечает, что с февраля 2022 года российские СМИ запрещены в Евросоюзе, однако до начала украинского конфликта около 7% шведов читали российские СМИ.