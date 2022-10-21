Nya Dagbladet: логика не имеет значения — западные СМИ пишут о России с «истерикой и лицемерием»
Шведская коммунистическая газета Proletären («Пролетарий». — ИноТВ) выпустила статью, в которой журналисты обратили внимание на то, как шведские СМИ освещали атаки на Запорожскую АЭС. После совершённых атак СМИ сразу же задействовало неких «экспертов», которые на голубом глазу заявляли об ответственности России за эти нападения — несмотря на то, что на тот момент атомная станция уже находилась под российским контролем. Обвинения прозвучали со стороны «одного из самых больших любимцев СМИ и чрезмерно растиражированного подполковника Йоакима Паасикиви» только на основании того, что он «не может себе представить, чтобы так поступили украинские военные», пишет Nya Dagbladet. «Несмотря на то что он только что заявлял, что именно россияне контролируют этот район ещё с начала конфликта и с тех пор удерживают территорию станции и используют её среди прочего для хранения своей техники, мы должны верить, что россияне стреляют по своим. Ведь немыслимо же, чтобы так поступили ВСУ», — цитирует «Пролетарий» издание Nya Dagbladet.
В материале «Пролетария» утверждается, что для шведских СМИ «не имеет значения, насколько нелогичен вывод», а повествование называют «лихорадочным». Газета также указывает на то, как украинская армия, которая с 2014 года изображается в СМИ почти безупречной, «терроризировала население Донбасса, в результате чего погибло 14 тысяч человек», и что никого в Швеции совершенно не заботило то, что происходило в том районе до того, как Россия подключила военных, пишет Nya Dagbladet.
«Кажется, не имеет значения, о насколько жестоких злодеяниях идёт речь. Если их совершает «правильная» сторона, то всё, что нужно сделать, это подбодрить её. Так и произошло в воскресной статье Aftonbladet с заголовком «Волна мести путинским прихвостням на Украине», вышедшая с подзаголовком «Расстрелять их, как свиней», — цитирует «Пролетарий» издание Nya Dagbladet.
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