Expressen: шведский биатлонист объявил бойкот Кубку мира в Тюмени из-за «допингового скандала» Шведский биатлонист и чемпион Олимпиады в Пхёнчхане Себастьян Самуэльссон решил объявить бойкот финалу Кубка мира в Тюмени, пишет Expressen. Как отмечает издание, причиной такого решения спортсмена стали как беспокойство по поводу отсутствия в России функционирующих антидопинговых организаций, так и «угрозы», поступающие со стороны россиян. 7 марта 2018 Expressen

Expressen: в российской форме немецкого лыжника увидели знак протеста Во время лыжного марафона «Васалоппет» внимание шведов привлёк немецкий спортсмен Тим Чарнке, одетый в российскую форму, пишет Expressen. Как отмечает издание, по этой причине комментаторы канала SVT сделали вывод, что спортсмен поддерживает Россию. Тем не менее впоследствии сам Чарнке пояснил, что, хотя он искренне сочувствует своим друзьям, не допущенным до Олимпиады, российскую форму он надел прежде всего из соображений комфорта. 5 марта 2018 Expressen

Expressen: шведский вандал трижды шёл на приступ российской дипсобственности в Стокгольме МИД России выразил официальный протест Швеции за бездействие полиции этой страны в отношении мужчины, который в течение четырёх дней трижды пытался нанести ущерб российской дипсобственности в Стокгольме, пишет Expressen. Как заявил сам подозреваемый, на вандализм его толкнул отказ российского посольства в выдаче визы. Кроме того, по его словам, «русские дипломаты ведут себя так, будто они в России». 18 января 2018 Expressen

Expressen: Швеция убережётся от «российского вмешательства», если будет «думать, как вор» «Российское вмешательство» в европейские и американские демократические процессы заставляет задуматься о том, что в следующем году под ударом могут оказаться выборы в Швеции, пишет для Expressen Анна Дальгрен. По мнению журналистки, для того чтобы приготовиться к вероятным «операциям влияния Кремля», шведам нужно «думать, как вор», и оценивать потенциальные слабые места, которыми может воспользоваться Москва. 18 декабря 2017 Expressen

Expressen: детям в России Микки-Маус не нужен — когда есть Т-72 В России нет ни одного Диснейленда, но его роль на себя взял военно-патриотический парк «Патриот» в Кубинке, пишет Expressen. В этом парке, где россияне могут почувствовать гордость как за прошлое России, так и за её настоящее, нет ни «Макдоналдса», ни Гарри Поттера, ни даже Микки-Мауса. «Но кому нужен Микки-Маус, когда можно повисеть на орудии танка Т-72?» — задаётся вопросом издание. 1 ноября 2017 Expressen

Expressen: российских дипломатов в Стокгольме записали в злостные штрафники За последние полгода сотрудники посольства России в Швеции стали лидерами по количеству выписанных штрафных квитанций за неправильную парковку, пишет Expressen. Как отмечает издание, российские дипломаты пользуются своим иммунитетом на полную катушку, из-за чего шведский МИД собирается напомнить им о необходимости соблюдать правила дорожного движения. 31 октября 2017 Expressen

Expressen: высланный из Швеции россиянин попытался прорваться назад — за своим котом Россиянин, которому пожизненно запретили въезд в Швецию из-за ложной террористической тревоги, попытался вернуться в страну — за своим котом, пишет Expressen. Как отмечает издание, адвокат мужчины собирается помочь ему вернуть питомца, так как тот очень пуглив и боится чужаков. 23 октября 2017 Expressen

Expressen: даже если бы Путин стал хиппи, запрет ядерного оружия — это плохая идея Хотя Международная кампания по запрещению ядерного оружия и получила Нобелевскую премию мира, её работа по продвижению Договора о полном запрете ядерного оружия приносит больше вреда, чем пользы, пишет Expressen. По мнению издания, даже если бы Путин стал миролюбивым хиппи, а Ким Чен Ын — квакером, нет гарантий, что какой-нибудь безумный диктатор не захочет в будущем создать собственный ядерный арсенал. 7 октября 2017 Expressen

Expressen: Швеции нечем ответить на новинки российского военпрома Масштабная модернизация военной техники в районе Калининграда серьёзно увеличивает наступательный потенциал российской армии, пишет Expressen. Как отмечает издание, учитывая, что на данный момент Швеция обладает лишь малой долей былого оборонительного потенциала, она оказалась фактически «голая» перед лицом вероятной агрессии. 30 сентября 2017 Expressen

Expressen: России можно не шпионить за флотом Швеции — сама всё покажет Власти шведского города Карлскруна, где расположена база ВМС страны, сами транслируют через вебкамеру передвижения боевых судов, пишет Expressen. Издание с иронией отмечает, что при такой беспечности русским в Швеции никакая агентура не нужна, ведь порядок в обороне так и не наведут. 20 августа 2017 Expressen