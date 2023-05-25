Expressen: в Швеции растёт число нуждающихся в психиатрической помощи детей и подростков

В Швеции растёт число детей и подростков, которые обращаются к специалистам для получения психиатрической помощи, сообщает газета Expressen. По последним данным, в прошлом году в королевстве было зафиксировано 144 тыс. таких случаев, что составляет 6,4% от общего числа детей в стране. Врачи считают ситуацию настолько серьёзной, что призывают всё шведское общество к консолидации.

В прошлом году 6,4% всех детей в Швеции общались с детскими и подростковыми психиатрами. Об этом свидетельствуют новые данные Ассоциации органов муниципального и областного самоуправления Швеции (SKR), которая считает эту проблему настолько серьёзной, что для её решения сотрудники организации призывают к консолидации всего шведского общества, пишет газета Expressen.

144 тыс. (6,4%) из всех детей в Швеции в возрасте до 17 лет обращались за помощью к психиатрам в 2022 году. Этот показатель больше, чем в 2017 году, когда доля таких детей составляла 5,5%. «В психиатрии мы видим, что всё больше и больше детей и взрослых нуждаются в психиатрической помощи. Необходимость в психиатрической помощи растёт, и всё больше людей её получают, но потребности во многих частях страны растут быстрее, чем возможности», — заявил руководитель отдела психиатрии SKR Мартин Рёдхольм в пресс-релизе.

Большая часть роста обращений к психиатрам связана с обследованиями детей с психоневрологическими нарушениями, в основном это касается мальчиков. Возрастает также потребность в стационарном лечении и девочек, страдающих расстройствами пищевого поведения. Дети, которые больше всего нуждаются в психиатрической помощи, всегда в приоритете, но детям и семьям, которые обращаются за психоневрологическими обследованиями, теперь приходится ждать приёма дольше, чем раньше, отмечает Expressen.

Растёт и количество людей, работающих в детской и подростковой психиатрии. Но, по словам Мартина Рёдхольма, необходимы усилия всего шведского общества, чтобы переломить эту тенденцию, завершает автор статьи.