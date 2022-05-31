Die Freie Welt: последствия пандемии — в Германии отмечен резкий рост числа психических заболеваний у детей и подростков

Пандемия очень негативно отразилась на психическом здоровье немецких детей и подростков, сообщает Die Freie Welt. В период с 2020 по 2021 год число мальчиков и девочек в возрасте от 15 до 17 лет, страдающих депрессией, увеличилось на 28%, а тех, кто поступает в больницу с расстройством пищевого поведения, — на 17%. Пострадали и самые маленькие: в прошлом году 36% детей от 5 до 9 лет прошли лечение в связи с нарушением социальных функций, говорится в отчёте крупнейшей немецкой компании медицинского страхования DAK-Gesundheit.

В период с 2020 по 2021 год в Германии зафиксирован существенный рост числа психических заболеваний у детей и подростков, сообщает Die Freie Welt. Об этом говорится в отчёте крупнейшей немецкой компании медицинского страхования DAK-Gesundheit. В документе сообщается о том, что изменения условий жизни в результате той политики, которую власти проводили в рамках борьбы с коронавирусом, привели к «масштабным последствиям для здоровья детей и подростков в Германии».

Ситуация с длительными травмами «развивается трагическим образом», сообщает DAK-Gesundheit. Число подростков в возрасте от 15 до 17 лет, страдающих депрессией, увеличилось на 28%. Количество тех, кто поступает в больницы с расстройством пищевого поведения, — на 17%.

Всё больше детей страдают от «эмоциональных нарушений», например, страха разлуки и социальных фобий. Сильнее всего им подвержены мальчики и девочки в возрасте от 10 до 14 лет. При этом пандемия затронула и самых маленьких: в 2021 году 36% детей от 5 до 9 лет прошли лечение в больнице в связи с нарушением социальных функций. «Речь идёт о будущем здоровье целого поколения», — предостерегает глава DAK-Gesundheit.