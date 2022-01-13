AC: пандемия превратила США в страну «эмоциональных слабаков»

Похоже, что во многих отношениях США — это страна «эмоциональных слабаков», а кризисные условия на фоне пандемии COVID-19 ещё сильнее расшатывают психику американцев и подрывают их здоровье, пишет The American Conservative. В результате средняя продолжительность жизни в стране продолжает падать, всё больше людей становятся жертвами суицидов, а от психических заболеваний в целом страдают уже около 50 млн взрослых американцев, отмечается в статье.

«Американская нация больна как никогда», — пишет исследователь и эссеист Джон Мак Глионн на страницах The American Conservative. Статистика показывает, что средняя продолжительность жизни в США сейчас продолжает падать, при этом всё больше людей находятся в состоянии патологического страха и депрессии. Эти проблемы появились в стране задолго до пандемии, а с появлением COVID-19 ситуация ещё больше обострилась, отмечается в статье.



Согласно отчёту организации Mental Health America (MHA), занимающейся исследованиями в сфере психического здоровья, накануне пандемии в 2019 году в США уже насчитывалось около 50 млн взрослых жителей, страдающих от различных психических заболеваний и расстройств. При этом с 2011 года практически ежегодно растёт и процент людей, испытывающих суицидальные настроения, сообщается в отчёте.



Эти проблемы затрагивают не только более старшее население, но и американскую молодёжь: многие представители нового поколения сейчас переживают тяжёлую депрессию, говорится в статье. По статистике, на протяжении 2020 года более 15% молодёжи в США пришлось хотя бы раз столкнуться с «депрессивным эпизодом» в своей жизни. А с «тяжёлой депрессией» на сегодняшний день живут 2,5 млн молодых людей, причём более 60% из них не получают вообще никакого лечения, подчёркивается в докладе MHA.



Даже в штатах с наиболее широким доступом к психологической помощи без лечения обходится практически каждый третий. Самая сложная ситуация сложилась в Техасе, где психиатрической помощи не получают почти три четверти молодёжи, страдающей депрессией, — а в масштабах всей страны регулярную психиатрическую помощь получает менее трети населения из этой категории, сообщается в статье.



Ситуация в сфере психического здоровья усугубляется растущим уровнем употребления психоактивных веществ как среди молодёжи, так и среди более взрослого населения, предупреждает автор. Эта тревожная тенденция проявилась ещё до пандемии, а в 2020 году около 7,74% взрослых и 4,08% молодежи в США страдали различными расстройствами, вызванными «употреблением психоактивных веществ», говорится в отчёте MHA.



Некоторые любят обвинять в этих проблемах соцсети, но не всё так однозначно. Речь идёт о более серьёзных и глубоких проблемах общества, поясняется в статье. «В человеческой природе заложено искать виноватых и перекладывать вину на других. Виноват кто угодно: работодатель, правительство, Марк Цукерберг — и не исключено, что так оно и есть. Они, возможно, и виноваты. А возможно, и нет. А может, виноваты мы сами?» — задаётся вопросом автор.



По его мнению, у человека всегда остаётся свобода выбора. И когда речь идёт о самосовершенствовании, первым шагом должен быть «самоконтроль и готовность нести ответственность за свои поступки», а не перекладывать всё на окружающих и постоянно ждать поддержки от друзей и семьи. Важные перемены для каждого в основном должны идти изнутри, однако современные американцы часто оказываются к этому неспособны, подчёркивается в статье.



В 2015 году психотерапевт Джонатан Альперт написал для Chicago Tribune статью, в которой поднимался вопрос о том, что американцы превратились «в страну эмоциональных слабаков», которые любую эмоциональную боль и переживания заглушают лекарствами. Альперт предупредил, что уровень употребления подростками и взрослыми антидепрессантов уже внушает тревогу. По данным психиатра, подобные препараты принимают уже около 10% американцев, причём среди женщин в возрасте от 40 до 50 лет этот показатель приближается к 25%.



Действительно ли все эти люди нуждаются в лекарствах? По мнению Альперта, некоторым они и правда были необходимы, но далеко не всем. Однако за несколько лет после публикации его статьи зависимость Америки от антидепрессантов значительно возросла. При этом всё больше людей начинают даже публично хвастаться тем, что они работают до изнеможения по 60 часов в неделю или постоянно испытывают нервное напряжение, вместо того чтобы попытаться это исправить.



Переутомление и хронический стресс точно не сделают никого лучше. При этом американцам сейчас катастрофически не хватает стрессоустойчивости, которую психологи определяют как «способность адаптироваться перед лицом невзгод, травм и трагедий», отмечается в статье: «Это способность встать и отряхнуться после падения. К сожалению, в США всё больше тех, кто падает, чем тех, кто способен подняться».



Но если раньше достойными восхищения среди американцев были такие черты, как стрессоустойчивость, самоотдача и умение эффективно работать даже в стрессовых условиях — то сегодня почестей и похвалы могут удостоить, например, спортсмена мирового класса, который спасовал перед какими-то проблемами и отказался выступать на соревнованиях, говорится в статье.



Ярким примером здесь стала история спортсменки Симоны Байлз, которая не смутилась публично рассказывать о своей борьбе с расстройствами психического здоровья. При этом в современных университетских кампусах в США теперь во главу угла поставлен не сам процесс обучения, а наличие «безопасных пространств» и различных предупреждений о том, что какие-то учебные материалы могут «провоцировать болезненные переживания или вызывать воспоминания о пережитых травмах», сообщается в статье.



Похоже, что во многих отношениях США сейчас — действительно страна «эмоциональных слабаков», констатирует автор. Но при этом в физическом плане там становится всё больше «тяжеловесов»: в 2020 году уровень ожирения населения впервые в истории превысил отметку 40% и составил 42,4% по официальной статистике. Безусловно, пандемия ещё больше усугубила этот кризис, развивавшийся годами, подчёркивает автор.



Научно доказано, что существует прочная связь между ожирением и повышенной тревогой, депрессией, суицидальными настроениями, вплоть до шизофрении, отмечается в статье. Однако даже ожирение, как ни странно, сейчас стало для многих американцев своеобразным «знаком почёта», а любую критику они сразу рассматривают как травлю, констатирует автор.



«Существует разница между положительным отношением к своему телу и бредовым мышлением. Ожирение — это не то, что следует восхвалять. Но только попробуйте рассказать об этом ряду весьма влиятельных знаменитостей и изданий, многие из которых не жалеют сил на пропаганду нездорового образа жизни», — говорится в статье.



Проблема в том, что всё больше американцев идут по этому опасному пути. Статистика показывает, что в настоящее время ожирением в США страдает около 21% подростков в возрасте 12 — 19 лет и 20% детей в возрасте 6 — 11 лет. И это рисует довольно мрачные перспективы на будущее, предупреждает автор: «Налицо стечение крайне неблагоприятных обстоятельств. Обладая снижающейся стрессоустойчивостью и постоянно растущим объёмом талии, Соединённые Штаты сами загоняют себя в катастрофу».



Хотя для некоторых это звучит как преувеличение, в реальности уже миллионам американцев лишний вес даже мешает работать, отмечается в статье. Коронавирус, безусловно, сыграл в этом значительную роль, а соцсети бесконечно «подливают масла в огонь». Но рано или поздно каждому придётся взять на себя ответственность за свои своенравные поступки — и лишь тогда станут возможными перемены к лучшему и здоровому будущему, уверен автор. Пока же, по его мнению, Соединённые Штаты «невероятно больны — и лучше им, похоже, не становится».