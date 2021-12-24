CBS: рост населения в США достиг рекордно низкого уровня

В Америке зафиксировали самый низкий темп прироста населения с момента основания страны. Авторы исследования связывают этот антирекорд с сокращением иммиграции, падением рождаемости и повышением смертности, в том числе вызванном эпидемией коронавируса, передаёт CBS News.

В США зафиксировали самый низкий темп прироста населения с момента основания страны. Новые данные Бюро переписи населения показывают, что в прошедшем году прирост составил чуть более 392 тысяч человек — это всего лишь 0,1 процента. По словам агентства, снижение международной миграции, падение рождаемости и повышение смертности способствовали медленному росту.

Подробнее эту темы мы обсудим с Тарой Барампур. Она репортёр The Washington Post, специализирующийся на вопросах старения, поколения и демографии. Большое спасибо за участие в нашей программе. Мне бы хотелось погрузиться в этот вопрос. Давайте разберём эти данные по штатам. Где наблюдаются самые большие прирост и потери населения?

ТАРА БАРАМПУР, репортёр The Washington Post: Хорошо. Самые большие потери были в крупных штатах, в том числе в Нью-Йорке, Калифорнии, Иллинойсе. Все они столкнулись со значительными потерями.

Но то же самое касается прироста. Он так же происходит в других крупных штатах. Например, Техас, Флорида и Аризона получили наибольший прирост. И в этих штатах наблюдался высокий уровень внутренней миграции. Люди, приезжающие из других штатов и других мест, расширяли их населения.

Какую роль в сокращении населения в прошлом году сыграла пандемия?

ТАРА БАРАМПУР: Очевидно, что от COVID умерли сотни тысяч людей. Они (Бюро переписи населения США. — ИноТВ) ограничивались временным промежутком от июля 2020-го до июля 2021 года, поэтому не учли все 800 тысяч смертей. Но за этот период от коронавируса умерли примерно 475 тысяч человек.

Кроме того, пандемия привела к высокой смертности, даже если причиной был не COVID. По некоторым данным, ещё 42 тысячи человек умерли от Альцгеймера, потому что у них были худшие условия. Им не разрешалось выходить из дома и гулять. Другие люди попадали в больницу или не могли отправиться в больницу из-за коронавируса, поэтому в целом произошло снижение показателей хорошего здоровья.

Вдобавок иммиграция, которая в любом случае снижалась, без сомнения, снизилась ещё больше во время COVID-19. Вероятно, всё меньше людей хотели заводить детей. Иными словами, многие общие тенденции низкого прироста населения, которые мы наблюдали ранее, обострились во время COVID.

Дают ли эти данные представление о будущем приросте населения? Можно ли предположить, что, в конце концов, эти значения вновь пойдут вверх?

ТАРА БАРАМПУР: Хороший вопрос. Ещё до COVID прирост населения в стране двигался по нисходящей траектории. И всё дело в том, что иммиграция, которая традиционно была крупным фактором роста, идёт на спад в последние годы. Уровень рождаемости снижается. Люди заводят всё меньше детей, в более зрелом возрасте. И население в целом — это стареющее население.

То есть мы уже двигались в этом направлении. Маловероятно, что ситуация коренным образом исправится без радикального изменения, скажем, в миграционной политике. Это был бы самый простой способ обратить ситуацию вспять. Но эффект COVID нам только предстоит увидеть, потому что эпидемия у нас ещё не прекратилась.

Иными словами, мы только впоследствии узнаем, являются ли эти показатели очень медленным всплеском, который ещё немного вырастет в зависимости от того, что произойдёт с коронавирусом. Но в целом прирост населения в стране замедлялся и продолжит замедляться.

Очень интересная штука. Тара Барампур, большое спасибо за разбор.

ТАРА БАРАМПУР: Спасибо за приглашение.

Дата выхода в эфир 23 декабря 2021 года.