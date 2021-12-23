WT: «приезжают в невиданном количестве» — в США насчитали рекордное число иммигрантов с 1910 года

После спада числа новых иммигрантов в период пандемии и въездных ограничений в США и с приходом к власти президента Джо Байдена эксперты констатируют значительный прирост «лиц иностранного происхождения», сообщает The Washington Times. По оценкам, сейчас в стране насчитывается 46,2 млн мигрантов, легальных и нелегальных, которые составляют 14,2% населения — рекорд с 1910 года.

В этом году в США значительно выросло число иммигрантов — по данным Центра исследований по вопросам миграции, в стране прибавилось 1,5 млн новых жителей. Общее число «лиц иностранного происхождения» в Америке составило рекордные 46,2 млн, пишет The Washington Times.

После прошлогоднего спада, обусловленного, вероятно, пандемией коронавируса и ограничениями на иммиграцию и въезд в страну, как раз в период прихода к власти президента Джо Байдена поток новоиспечённых американцев вновь стал расти. Как отмечает издание, «в невиданном доселе количестве они приезжают в страну законно, пересекая границу в аэропортах и по суше, и незаконно, через реку Рио-Гранде и отдалённые части Аризоны и Калифорнии».

«Накопился спрос на легальную иммиграцию, да и нелегальная продемонстрировала один из самых мощных, если не самый мощный, всплеск, что мы когда-либо видели. Поэтому показатели всё растут и растут», — комментирует демограф Стивен Камарота, главный автор доклада Центра исследований по вопросам миграции.

На данный момент 14,2% населения США — «лица иностранного происхождения», то есть каждый седьмой житель. Это самая большая доля иммигрантов среди населения с 1910 года, когда этот показатель составлял 14,7%. Если тенденции сохранятся, по оценкам правительства, Америка побьёт и этот рекорд — намного раньше, чем кончится текущее десятилетие.

По словам The Washington Times, прирост числа иммигрантов особенно выделяется на фоне спада предыдущих лет. В год после избрания экс-президента Дональда Трампа процент «лиц иностранного происхождения» перестал расти, однако в период с конца 2017 по начало 2019 годов вновь начал увеличиваться. Потом пришла пандемия.

Сейчас, при Байдене, большую роль в увеличении числа иммигрантов сыграл кризис на границе — как обратил внимание Карамота, внушительный процент прибывших — латиноамериканцы, они составляют 61% прироста за прошлый год.

Как объясняет издание, в своей работе Карамота опирается на данные Текущего обследования населения (Current Population Survey), которое ежемесячно составляет Бюро переписи населения. В отличие от более масштабного Обследования американского общества (American Community Survey), которое также часто используется для оценок ситуации с иммиграцией, первая программа позволяет более детально проследить текущие изменения в статистике. Кроме того, Текущее обследование населения позволяет выявить тенденции в легальной и нелегальной иммиграции, которые зачастую не отражаются в официальных документах пограничных служб.

Последнее большое Обследование американского общества проводилось ещё 2019 году. Тогда данные предполагали, что процент незаконно иммигрировавших в США людей в долгосрочной перспективе будет сокращаться. Однако, как отметил Карамота, новые результаты Текущего обследования показывают, что ситуация изменилась.

Поводом для таких оценок отчасти служит и новая политика США при президенте Байдене, который вместе с конгрессменами-демократами стремится стимулировать прирост иммигрантов, обеспечить амнистии тем, кто въехал в страну незаконно, и открыть больше путей для легального переезда.

В 1970-е в Америке иммигрантом был почти каждый 20-й. В 2000 году — каждый девятый, а теперь — каждый седьмой. Во многом это связано со спадом рождаемости в США. По словам сторонников иммиграции, уже поэтому стране нужен приток новых людей — потенциальной рабочей силы, которая помогла бы поддерживать на плаву дорогостоящие программы социального обеспечения. Ведь им может грозить банкротство, потому что своими силами население США может и не справиться.

Однако, как предупреждает Карамота, политики и предприниматели, которые агитируют за иммиграцию, не уделяют должного внимания вопросу, способна ли страна принять так много людей, поскольку их число напрямую будет влиять на систему образования, здравоохранения и рынок труда.