Fox: администрация Байдена оставляет Техас один на один с надвигающимся караваном мигрантов

Караван мигрантов, насчитывающий несколько тысяч человек, продолжает своё движение в сторону США. Федеральные власти в целом игнорируют пограничный кризис, поэтому техасским властям приходится решать его самостоятельно, заявил в эфире Fox News конгрессмен штата Тони Гонсалес.

Это огромный караван мигрантов, который движется через Мексику. Его участники скандируют «Si Se Puede», или «Да, мы можем», и направляются в сторону Соединённых Штатов. 1000 техасских солдат и рейнджеров отправлены к нашей южной границе. Они с напряжением ждут прибытие этого каравана.

Конгрессмен от Техаса Тони Гонсалес говорит, что президент Байден может исправить ситуацию в любой момент, но предпочитает не ремонтировать сломанную систему, а допускать нелегальную иммиграцию. И сейчас он находится с нами на связи. Доброе утро, конгрессмен.

ТОНИ ГОНСАЛЕС, конгрессмен-республиканец от штата Техас: Доброе утро, Эйнсли.

Доброе утро. Я хочу сказать — Боже правый! — как же нас поразили вчерашние кадры: огромный

караван, идущий в Америку. Что вы думаете об этом как житель Техаса?

ТОНИ ГОНСАЛЕС: Администрация Байдена просто продолжает следовать курсом (поддержки. — ИноТВ) нелегальной иммиграции. Она только и делает, что подбивает идти на это всё больше и больше людей. Печально то, что этот караван, насчитывающий тысячи людей, — всего лишь верхушка айсберга, под которым…

Эти люди не контролируются картелем. Их собрала некая местная организация. То есть вы не видите, как тысячи людей, которыми управляет картель, продолжают пересекать нашу южную границу. Будет только хуже, пока эта администрация не поднимется и что-то не предпримет.

Знаете, конгрессмен, вчера в этой толпе был корреспондент Fox News Грифф Дженкинс, и он показывал нам людей в инвалидных креслах-каталках, множество детей в колясках. Конечно, наши сердца обливаются кровью, глядя на них. Мы понимаем, как сильно они хотят оказаться в Америке. По милости Божьей мы родились здесь, многие из нас приехали сюда должным образом. Но разве нет лучшего способа попасть сюда?

ТОНИ ГОНСАЛЕС: Несомненно, есть. И, знаете, что самое печальное? Вместо того чтобы сосредоточиться на реформе легальной иммиграции — я думаю, многие люди, особенно среди республиканцев, открыты для её обсуждения — действующая администрация выбрала путь нелегальной иммиграции.

Достаточно взглянуть на бюджетный план. На прошлой неделе (лидер республиканцев в палате представителей. — ИноТВ) Кевин Маккарти провёл круглый стол, посвящённый его обсуждению. Так вот, этот план предусматривает амнистию для примерно 10 миллионов человек (нелегальных мигрантов. — ИноТВ), что является совершенно неправильным подходом. При этом этот бюджетный план на триллионы долларов не включает никаких трат — ровным счётом ничего — на пограничную службу.

Они её игнорируют. Когда мы слышим, что тысяча техасских рейнджеров и полицейских направляется к границе, перед нашим взором встают кадры того, что они (караван мигрантов. — ИноТВ) сделали вчера в Тапачуле. Они прорвались через кордон мексиканской национальной гвардии. Откуда нам знать, что они не собираются делать того же с нашими пограничниками?

ТОНИ ГОНСАЛЕС: Да, Техас был одинок в этом бою с самого начала. От федерального правительства, Джо Байдена ни слуху ни духу. Он не доедет до границы и не пошлёт сюда кого-либо вместо себя. Техас предоставлен сам себе.

Впервые, я думаю, вы видите, как техасцы всецело поддерживают техасцев, и мы готовы самостоятельно охранять нашу границу. К сожалению, вот до чего дошло дело. У нас там агенты национальной гвардии Техаса, а также сотрудники Департамента общественной безопасности. Суть в том, что обычные люди не чувствуют себя защищёнными из-за хаоса вдоль границы, который вызвала действующая администрация.

Сейчас вы можете увидеть кадры (с прорывом кордона мексиканской национальной гвардии. — ИноТВ), конгрессмен. Вот что ожидает Америку. Большое спасибо за участие в нашей программе. Мы ценим вашу службу и всё, что вы делаете для нашей страны.

ТОНИ ГОНСАЛЕС: Спасибо, Эйнсли.

Пожалуйста.

Дата выхода в эфир 27 октября 2021 года.