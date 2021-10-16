«Скоро мы станем похожи на Мексику»: Fox News рассказал, как экономический спад изменит США

Инфляцию и дефицит товаров первой необходимости американские власти пытаются выдать за побочные эффекты выздоровления экономики, однако простые американцы вряд ли в это поверят, рассуждает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, скоро обедневшее население перестанет мириться с «абсурдной» пропагандой Демократической партии.

Внезапно — впервые за много десятилетий — у американцев возникают трудности с покупкой товаров первой необходимости, вещей, в которых они нуждаются. Новый опрос Расмуссена показал, что 62 процента американцев сообщают о дефицитах в магазинах по месту жительства. А то, что они могут купить, внезапно резко подорожало.



РЕПОРТАЖ FOX NEWS: В среду Министерство труда сообщило, что различные сорта мяса, птицы, рыбы, а также яйца с сентября 2020 года подорожали в общей сложности на десять с половиной процентов. Но подскочили не только цены на продукты питания. Индекс потребительских цен показывает, что в целом потребительская корзина подорожала на 5,4 процента по сравнению с прошлым годом.



Больше стали платить и на бензоколонках. Бензин в стране с прошлого года подорожал на доллар. По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена за галлон, в 2020 году составлявшая 2,18 доллара, в этом году выросла до 3 долларов 29 центов.



Администрация социального обеспечения сообщает, что инфляция — та причина, по которой почти 70 миллионов американцев, получающих социальные пособия, в следующем году будут получать почти на 6 процентов больше. Это самое большое повышение за 40 лет.



Нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем ситуация станет принципиально лучше. На самом деле, в среду администрация признала, что этой зимой ваши счета за отопление, вероятно, подскочат более чем на 50 процентов!



Такие вещи люди действительно замечают. Когда ты становишься беднее, это болезненно. И многие на самом деле беднеют. Но администрация странным образом отказывается это признать. Или, если уж на то пошло, она это празднует!



Вчера вечером гарвардский профессор по имени Джейсон Фёрман, тесно связанный с байденовским Белым домом, опубликовал вот этот твит, цитирую: «Большинство экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся (инфляция, цепочки поставок и т.д.), это проблемы, характерные для высокого класса. У нас бы их не было, если бы безработица по-прежнему составляла 10 процентов». Конец цитаты.



Другими словами, вы должны быть в восторге от того, что у вас стало меньше денег. Это значит, что мы побеждаем. Эту запись в Twitter тотчас одобрил Рон Клейн, глава аппарата Белого дома в администрации Джо Байдена.



Это безумие. Или, может быть, так и задумано. Вы делаете вид, что ваши провалы — это победы, и кто-то вам обязательно поверит. «В случае с Афганистаном это, похоже, сработало, вдруг и здесь сработает?» — может быть, так они и рассуждают. Но здесь это не сработает. Потому что внутренняя экономика — это вам не внешняя политика. Люди замечают, когда меняется их собственная жизнь. Когда вы не можете купить своим детям подарки на Рождество или поддерживать тепло в своём доме в январе, эти проблемы не символические. Это измеримое снижение уровня жизни вашей семьи. И у этого есть последствия.



Если экономический спад продолжится, а он, вероятно, продолжится, вы увидите глубокую политическую перезагрузку в нашей стране. И вот почему. Единственная причина, по которой американцы до сих пор мирились с бесконечной «пробужденческой»* чепухой, которую леваки гнали вёдрами, заключалась в том, что они могут себе позволить с этим мириться. Многие десятилетия наша страна была очень богатой. А достаток покрывает немало грехов. Люди будут терпеть много вещей, с которыми они не согласны, пока бензин дёшев, а Amazon продолжает доставлять покупки.



Но когда общество становится бедным, отношение людей меняется, причём быстро. В частности, люди гораздо менее склонны терпеть плохое обращение. «Вы увольняете меня перед самым Рождеством, потому что я не хочу, чтобы мне делали ваш укол? Нет, я буду сопротивляться!» «Вы говорите мне, что мой сын не может получить работу, потому что у него не тот цвет кожи? Нет, это неправильно, и я буду с этим бороться!» И так далее, и тому подобное. Политика будет выглядеть совсем по-другому в стране хронических дефицитов. И это может стать неприятным сюрпризом для Демократической партии.



Вся программа левых прогрессистов зиждется на презумпции бесконечного, безграничного благосостояния. «Конечно, мы можем себе это позволить! Мы богаты!» Так думают люди вроде (спикера палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси, (конгрессмена США. — ИноТВ) Сэнди Кортес и (конгрессмена США. — ИноТВ) Рашиды Тлаиб. Для них это вопрос веры. Они говорят об экономике, но не имеют представления о том, как работает экономика в реальности. Они ничего не знают о великой американской машине благосостояния. У них никогда не было настоящей работы.



Единственное, что они знают точно, точнее некуда, это то, что всё хорошее должно быть бесплатным. Иначе никак. Но в жизни так не получается. И, уж конечно, так не бывает в странах, не являющихся держателями мировой резервной валюты. Неспроста в Мексике не устраивают мероприятий с трансвеститами, читающими детям книжки в библиотеке. В Мичуокане люди озабочены ценами на хлебные лепёшки и перестрелками наркокартелей. Нет у них времени на такой абсурд. И скоро мы станем гораздо больше похожи на Мексику.



Оказалось, наша экономика была гораздо более хрупкой, чем мы думали. И если бы мы знали об этом раньше, может быть, мы бы не выбрали себе в президенты такого безграмотного в вопросах экономики человека, как Джо Байден.



Дата выхода в эфир 14 октября 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).





