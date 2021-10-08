Daily Express: рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

Рейтинг президента США Джо Байдена достиг нового минимума — американского лидера поддерживают всего 38% американцев, пишет Daily Express со ссылкой на опрос Квиннипэкского университета. Как отмечает издание, наиболее негативно респонденты оценивают деятельность Байдена в сферах иммиграции, экономики и налогов.

Рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня с момента его вступления в должность на фоне «неудач президента и опасений относительно будущего его администрации», сообщает Daily Express.

Согласно результатам опроса Квиннипэкского университета, проведённого с 1 по 4 октября среди взрослых граждан США, положительно работу Байдена оценивают только 38% респондентов. Как напоминает издание, в январе этого года, когда политик вступил в должность, его рейтинг одобрения составлял 56%.

Кроме того, лишь 49% сказали, что президент заботится о рядовых американцах, в то время как ещё в апреле этот показатель составлял 58%. В целом, по данным опроса, всего 5% американцев отметили, что очень довольны тем, как в стране идут дела сегодня, в то время как 23% сказали, что довольны в какой-то степени.

Наиболее негативно респонденты оценили деятельность Байдена в вопросах иммиграции, экономики и налогов. В частности, довольны деятельностью президента в этих сферах всего 25%, 39% и 37% опрошенных соответственно.

Кроме того, с решением о выводе американских войск из Афганистана согласились всего 28% респондентов. 50% сочли, что следовало вывести лишь часть сил, сохранив военное присутствие в стране. Впрочем, осудили решение администрации Байдена всего 15% опрошенных.

Наивысшую оценку Байден получил за реакцию на пандемию коронавируса: 48% американцев довольны его действиями, однако 50% всё же считают, что президент не справился с борьбой с COVID-19 в стране.

Как отмечает издание, среди опрошенных, не принадлежащих ни к одной из американских политических партий, Байден на данный момент так же непопулярен, как и бывший глава государства Дональд Трамп на том же этапе президентского срока. Однако столь низкий рейтинг одобрения Трампа был вызван событиями в городе Шарлотсвилл, штат Вирджиния, когда в ходе «Марша объединённых правых» погибли три человека.

Daily Express полагает, что тот факт, что сейчас Байден пользуется той же поддержкой, что и Трамп в октябре 2017 года, показывает, «как низко пал президент и как низко он может ещё упасть».