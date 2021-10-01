Глава профсоюза пограничников США: «цунами нелегалов» на страну накликали демократы

Из-за отмены администрацией президента Джо Байдена действовавших при Дональде Трампе мер по борьбе с нелегальной миграцией американским пограничникам приходится выпускать на волю до 70 процентов задержанных нелегалов, заявил в интервью Fox News президент Национального совета работников Пограничной службы США Брэндон Джадд. По оценке Джадда, из-за политики демократов мигранты убеждаются в том, что смогут обосноваться в Америке, даже нарушив закон, — и именно поэтому на страну теперь обрушивается одно «цунами нелегалов» за другим.

Как сообщают СМИ, в Америку направляется ещё один караван мигрантов — однако в администрации президента Байдена утверждают, что нынешний кризис провоцируют республиканцы.

ДЖЕН ПСАКИ, пресс-секретарь Белого дома: Всем тем республиканцам, которые сейчас стоят на границе и выступают там с речами о том, что наша система не работает, мы хотели бы заявить: а почему бы вам вместо того, чтобы выступать с речами, не присоединиться к нам и не принять участие в урегулировании кризиса? Мы ведь можем, работая вместе, добиться реализации миграционной реформы и заставить систему работать, сделать её работоспособной. Но никакой готовности или желания к этому мы пока не видим, а видим на данный момент только речи и перечисление пунктов из методичек.

А со мной на связь выходит председатель профсоюза пограничников «Национальный совет работников Службы пограничного контроля США» Брэндон Джадд. Доброе утро, Брэндон!

БРЭНДОН ДЖАДД, председатель Национального совета работников Службы пограничного контроля США: Доброе утро! С вами мне всегда приятно поговорить, Эйнсли.

А нам — беседовать с вами. Так что же, нынешний кризис провоцируют республиканцы?

БРЭНДОН ДЖАДД: Нет, и больше того — как раз у республиканцев и было для этого кризиса решение, достаточно лишь вспомнить, что было при Трампе. И знаете, интереснее всего в том, что он сделал, — это тот факт, что он действительно сам стал источником политической воли: он не собрал свой собственный политический курс из мер, которые натаскал из придуманного другими людьми, — он принял решения, которые до него не принимались вообще никогда, и эти решения, несомненно, сработали.

А потом пришли демократы, упразднили вообще всё, что мы делали, — и как раз это уже и стало причиной нынешних проблем. Они ведь вернули принцип «поймал-отпустил» (политика, в соответствии с которой некоторым категориям нелегальных мигрантов, задержанных властями США, позволяют дожидаться суда не в центрах содержания, а на воле. — ИноТВ), и именно из-за этого к нам идёт один караван за другим — или, иначе говоря, одно цунами нелегалов за другим.

Если изучить статистику касательно работы с гаитянскими мигрантами, получается, что суда по миграционным вопросам дожидаются 12400 человек, 5000 сейчас «оформляет» Министерство внутренней безопасности, а ещё 3000 находятся в центрах временного содержания. Что скрывается под всей этой терминологией и как вообще определяют, кто в какую категорию попадает?

БРЭНДОН ДЖАДД: На самом деле принимаются эти решения почти без какой-либо чёткой системы. Если сопоставить количество людей, нелегально пересекающих наши границы, и число нелегалов, которых выпускают из центров содержания, выходит, что отпускаем мы от 60 до 70 процентов из них. А ведь всякий раз, когда это происходит, мы по существу даём людям понять, что за нарушение наших законов их ждут не последствия, а поощрение. То есть, преступив закон, они получают возможность и оформить разрешение на работу, и обзавестись водительскими правами, и отправить детей учиться в школу, и так далее — и всё это им достаётся только за то, что они нарушают закон.

А посыл это неправильный, ведь если первое, что они делают, попав в США, — это нарушают закон, то с какой стати им думать, что в нашей стране имеют значение какие-то другие законы? А если не будет верховенства закона, то у нас станет не лучше, чем в тех странах, из которых эти люди бегут.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2021 года.