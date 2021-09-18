France 24: в Техасе более 10 тысяч мигрантов собрались под мостом, прячась от жары

В Техасе более 10 тыс. мигрантов — преимущественно гаитян — собрались под международным мостом города Дель-Рио, прячась от жары, передаёт France 24. В этом временном лагере, как поясняет канал, из-за большого скопления людей возникли неблагоприятные условия: антисанитария, нехватка воды и продовольствия.
Прибывшие в основном из поражённого кризисом Гаити, а также из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, мигранты в количестве приблизительно 10,5 тысячи человек в четверг вечером собрались под международным мостом города Дель-Рио, прячась от жары, достигавшей временами +37 °C. Из-за этих условий сейчас во временном лагере возникла антисанитария и образовалась нехватка воды и продовольствия.
Погранично-таможенная службы США объявила о наращивании персонала в техасском городе Дель-Рио в ответ на очередную для администрации Байдена чрезвычайную ситуацию на границе: «Служба пограничного контроля расширяет личный состав в Дель-Рио и координирует усилия в рамках Министерства внутренней безопасности, а также с другими важными федеральными, государственными и местными партнёрами для немедленного принятия мер по текущему уровню обнаружения мигрантов и для обеспечения безопасного, гуманного и организованного процесса».
Новость о скоплении мигрантов появилась на фоне того, как количество незаконных пересечений границы (в США. — ИноТВ) достигло максимума за 20 лет. В то же самое время американское правительство участвует в спорах по поводу процедуры переселения афганских мигрантов.
Бытует мнение, что мигранты, прибывающие в Дель-Рио, — это лишь часть более масштабной волны направляющихся в Соединённые Штаты гаитян, многие из которых перебрались в Южную Америку ещё после землетрясения 2010 года.
Согласно последним данным Погранично-таможенной службы, в США с Гаити за последние 11 месяцев прибыли около 29 тысяч мигрантов.
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