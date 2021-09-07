WION: «самый серьёзный кризис за 20 лет» — очередная колонна мигрантов двинулась из Мексики в США

Несмотря на отсутствие документов и угрозу задержаний, колонна из более 300 мигрантов преимущественно из Южной Америки отправилась пешком с юга Мексики до США, передаёт WION. Ранее местная Нацгвардия уже разгоняла группы мигрантов, которые в свою очередь жалуются на «злоупотребление властью» со стороны органов правопорядка.

В южной части Мексики группа из порядка 300 мигрантов двинулась в сторону США, бросив вызов иммиграционным нормам и возможным задержаниям. Американо-мексиканская граница столкнулась с самым серьёзным миграционным кризисом за почти два десятилетия.

Колонна, в которую входят преимущественно жители Центральной Америки, — уже четвёртая группа за неделю, которая отправилась в путешествие в поисках лучшего будущего. Мексиканское ведомство, занимающееся вопросами беженцев, наводнили заявления с просьбами предоставить убежище — их подали более 70 тысяч человек. Большая часть этих людей собралась в муниципалитете Тапачула на юге Мексики, где ранее на этой неделе бойцы Национальной гвардии уже разгоняли мигрантов.

РОБЕНСОН АСЕУС, мигрант из Гаити: Наши жизни — как мигрантов — не имеют ценности, многие страны нас притесняют. Мы просто проходим по территории страны, ничего такого не делаем, не занимаемся наркотрафиком или чем-то ещё нехорошим…





С нас всё время требуют деньги. Некоторые сажают в патрульные машины, обыскивают, чтобы посмотреть, есть ли деньги. С чем мы сталкиваемся в Тапачуле — абсолютное злоупотребление властью. Поэтому мы решили двинуться в путь. Посмотрим, что будет дальше.

В прошлом месяце служба пограничного контроля США сообщала, что встретила порядка 200 тысяч мигрантов, после того как их число в период коронавируса на какой-то период снизилось. В знак признания необходимости предотвратить нелегальную миграцию президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор переговорил с президентом США Джо Байденом о важности урегулирования проблем, которые становятся причинами бегства людей из Центральной Америки.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Мы продолжаем переговоры с правительством Соединённых Штатов, и я надеюсь, что эту проблему мы сможем разрешить как можно скорее, чтобы были приняты конкретные меры и представлены опции для тех, у кого не было выбора, кроме как покинуть свои дома.

С тех пор как в январе к власти в США пришёл демократ Джо Байден, в Мексике наблюдается рост числа мигрантов, не имеющих необходимых документов. Для урегулирования ситуации со своей стороны мексиканское правительство направило более 25 тысяч военных к границам, чтобы контролировать поток мигрантов.

Дата выхода в эфир 05 сентября 2021 года.