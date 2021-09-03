Fox: «будьте поснисходительнее к Байдену» — ведущие каналы США решили проигнорировать его скандальный телефонный разговор с Гани

Ведущие американские телеканалы CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC решили проигнорировать скандальную новость о состоявшемся ещё 23 июля телефонном разговоре Байдена с тогда ещё афганским президентом Ашрафом Гани, передаёт Fox News. В ходе этой беседы американский лидер призвал своего коллегу укреплять ощущение стабильности в Афганистане, несмотря на реальное положение дел на местах.

Каналы CNN, MSNBC, ABC, CBS, NBC, похоже, решили проигнорировать новость о скандальном телефонном разговоре, состоявшемся ещё 23 июля между президентом США Джо Байденом и тогда ещё афганским президентом Ашрафом Гани, передаёт Fox News.



В ходе этой беседы глава Белого дома призывал афганского лидера укреплять в своей стране «ощущение» стабильности, несмотря на реальное положение дел на местах.



«По-моему, нет нужды вам рассказывать: в мире и в некоторых частях Афганистана сложилось ощущение, что дела в плане борьбы с «Талибаном»* идут не очень хорошо, — сказал Байден. — Правда это или нет, но существует необходимость представить иную картину».



Позднее Гани предупредил Байдена: «Господин президент, мы сталкиваемся с полномасштабным вторжением. В нём участвуют «Талибан», которому полную поддержку в области планирования и материально-технического обеспечения оказывают Пакистан и как минимум 10—15 тысяч международных террористов, — в основном в этом деле задействованы пакистанцы, — так что нужно принять во внимание масштаб происходящего».



Однако с тех пор, как во вторник информагентство Reuters опубликовало эту новость, все основные телеканалы, CNN, MSNBC, ABC, CBS и NBC, избегают упоминания этого спорного телефонного звонка.



Критики Байдена сравнили его звонок Гани с состоявшимся в 2019 году телефонным разговором между бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как напоминает Fox News, в ходе той беседы тогдашний глава Белого дома призвал украинского лидера провести расследование действий Джо Байдена и его сына Хантера. В конечном итоге этот телефонный звонок привёл к тому, что палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент Трампа.



Однако американские телеканалы уже дали понять, что они готовы забыть о хаосе в Афганистане, несмотря на многочисленные спорные моменты, которые всё ещё преследуют администрацию Байдена даже после завершения вывода войск.



Так, канал CBS полностью избегал темы Афганистана во время своих вечерних выпусков новостей. То же самое делали ведущие телеканала MSNBC, работающие в прайм-тайм: Рэйчел Мэддоу и Крис Хейз.



Хейз, однако, всё же опубликовал твит о телефонном разговоре Байдена с Гани, но сделал он это лишь для того, чтобы преуменьшить значение случившегося, и отказался признавать это скандалом.



Ведущий CNN Дон Лемон заявил, что пора «двигаться вперёд», и предложил критикам Байдена быть к американскому президенту поснисходительнее, сообщает Fox News.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.