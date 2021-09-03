Fox News: Байден не эвакуировал афганца, который спас его в 2008 году

Афганский переводчик Мохаммед, который спас Джо Байдена и ещё двух сенаторов США, когда их вертолёт совершил посадку в горах на подконтрольной боевикам территории, умоляет помочь ему и его семье выбраться из Афганистана. Как отмечает Fox News, Америка эвакуировала из Кабула сотни тысяч человек, однако о спасителе Байдена в спешке позабыли.

Сообщается, что афганский переводчик Джо Байдена, участвовавший в его спасении в 2008 году… Он не был его переводчиком, он участвовал в его спасении в 2008 году. А сейчас он по-прежнему находится там и умоляет помочь ему выбраться! Что вы об этом думаете?



ПИТ ХЕГСЕТ, ведущий Fox News: У кризиса бывают знаковые моменты. Один такой момент был, когда подполковник морской пехоты Стюарт Шеллер потребовал привлечь людей к ответственности, но стал единственным, кого уволили. И сейчас такой же момент.



Джо Байден говорит: «Мы никого не бросим, ни граждан США, ни союзников». При этом Джо Байден бросает того самого союзника, который помог ему лично в 2008 году в горах Афганистана, когда вертолёт Байдена совершил аварийную посадку. За ним пришлось отправить военных, и Мохаммед, которому тогда было 36 лет, вызвался повести машину сквозь снег на подконтрольной «Талибану»* территории, чтобы подобрать трёх сенаторов, один из которых впоследствии стал президентом.



Если почитать, что говорили о нём ветераны… Один ветеран сказал: «Если вы можете помочь только одному афганцу, выберите Мохаммеда, он это заслужил».



Поспешность, с которой мы уходили, — это причина, по которой Мохаммеды оказались брошены. Один из них спас жизнь президента Соединённых Штатов. Могло быть иначе.



Да, мы эвакуировали по воздуху сотни тысяч людей, но мы сделали это в спешке, многих из них мы не проверили, а ребят вроде Мохаммеда бросили.



От ваших слов у меня мурашки по коже.



Опять-таки, возвращаясь к вышесказанному, Пит, если вы президент и этот парень спас вам жизнь, разве он не должен быть первым в списке? (Вздох.) Невероятно.



ПИТ ХЕГСЕТ: Казалось бы.



До свидания, Пит, большое спасибо!



Дата выхода в эфир 01 сентября 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.