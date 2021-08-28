France 24: афганцы прибывают к аэропорту Кабула, несмотря на теракты, — но эвакуацию уже сворачивают

Недавние теракты в аэропорту Кабула, по всей видимости, не испугали афганцев — они по-прежнему сотнями стекаются туда, пытаясь покинуть страну, передаёт France 24. Между тем, как подчёркивается в сюжете канала, многие западные страны уже начинают прекращать свои операции по эвакуации людей воздухом.

После двух терактов, совершённых смертниками, прошло меньше суток, но к аэропорту Кабула вновь спешат сотни людей — ведь эвакуация по воздуху продолжается и рейсов становится всё больше.

Всего через несколько часов после завершения британской операции Лондон подтвердил, что закрывает свой основной оперативный штаб в аэропорту.

БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Штаб теперь закрыт, ворота закрыты и уже открываться не будут. По существу, сейчас мы занимаемся последними несколькими тысячами человек, которые уже находятся на территории аэропорта, и мы вывезем их из страны уже сегодня.

Из-за терактов эвакуация застопорилась. Власти Франции не исключают, что её операция по эвакуации может быть продлена и не завершится в пятницу вечером, как планировалось.

КЛЕМАН БОН, госсекретарь при МИД Франции по европейским делам: Операция будет завершена в ближайшее время, крайний срок остаётся тем же — 31 августа. Поэтому, возможно, всё продолжится и после наступления сегодняшнего вечера. В этом плане нам нужно соблюдать осторожность.

Швеция также объявила в пятницу о завершении собственной операции по эвакуации людей воздухом — как сделала это и Испания после прибытия в страну из Дубая двух последних рейсов. Другие страны объявили о прекращении эвакуации ещё раньше, в четверг; среди них — Германия, Нидерланды, Канада, Австралия, а также Новая Зеландия.

ДЖАСИНДА АРДЕН, премьер-министр Новой Зеландии: Мы приложили огромные усилия для того, чтобы вернуть домой как можно больше людей — как новозеландцев, так и тех, что работал на нашу страну. Ужасно то, что вывезти всех мы не смогли, и теперь нам нужно понять, что мы можем сделать для тех, кто остался там.

США будут продолжать эвакуацию до 31 августа.

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.