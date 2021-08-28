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France 24: афганцы прибывают к аэропорту Кабула, несмотря на теракты, — но эвакуацию уже сворачивают

Материал представлен в переводе ИноТВ
Недавние теракты в аэропорту Кабула, по всей видимости, не испугали афганцев — они по-прежнему сотнями стекаются туда, пытаясь покинуть страну, передаёт France 24. Между тем, как подчёркивается в сюжете канала, многие западные страны уже начинают прекращать свои операции по эвакуации людей воздухом.

После двух терактов, совершённых смертниками, прошло меньше суток, но к аэропорту Кабула вновь спешат сотни людей — ведь эвакуация по воздуху продолжается и рейсов становится всё больше. 

Всего через несколько часов после завершения британской операции Лондон подтвердил, что закрывает свой основной оперативный штаб в аэропорту. 

БЕН УОЛЛЕС, министр обороны Великобритании: Штаб теперь закрыт, ворота закрыты и уже открываться не будут. По существу, сейчас мы занимаемся последними несколькими тысячами человек, которые уже находятся на территории аэропорта, и мы вывезем их из страны уже сегодня. 

Из-за терактов эвакуация застопорилась. Власти Франции не исключают, что её операция по эвакуации может быть продлена и не завершится в пятницу вечером, как планировалось. 

КЛЕМАН БОН, госсекретарь при МИД Франции по европейским делам: Операция будет завершена в ближайшее время, крайний срок остаётся тем же — 31 августа. Поэтому, возможно, всё продолжится и после наступления сегодняшнего вечера. В этом плане нам нужно соблюдать осторожность. 

Швеция также объявила в пятницу о завершении собственной операции по эвакуации людей воздухом — как сделала это и Испания после прибытия в страну из Дубая двух последних рейсов. Другие страны объявили о прекращении эвакуации ещё раньше, в четверг; среди них — Германия, Нидерланды, Канада, Австралия, а также Новая Зеландия. 

ДЖАСИНДА АРДЕН, премьер-министр Новой Зеландии: Мы приложили огромные усилия для того, чтобы вернуть домой как можно больше людей — как новозеландцев, так и тех, что работал на нашу страну. Ужасно то, что вывезти всех мы не смогли, и теперь нам нужно понять, что мы можем сделать для тех, кто остался там. 

США будут продолжать эвакуацию до 31 августа. 

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 24 Франция Европа
теги
Афганистан беженцы теракт эвакуация
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