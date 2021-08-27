Zeit: теракты в Кабуле положили конец двадцатилетию лжи властей США о войне в Афганистане

Теракты в Кабуле стали жестоким завершением двадцатилетней лжи американских властей о войне в Афганистане, пишет немецкая газета Die Zeit. На протяжении двух десятилетий президенты США обманывали своих соотечественников, убеждая их в важности военной операции и в приближающейся победе, которая давно уже превратилась в иллюзию. Американцы охотно верили красивым словам, не задумываясь о далёкой войне, но теперь пришло время отказаться от этой лжи и принять реальность.

Двадцатилетней лжи пришёл жестокий конец: теперь Джо Байдену, столкнувшемуся с тяжелейшим для него кризисом, придётся объяснять последствия войны, над которой слишком долго никто не задумывался, пишет немецкая газета Die Zeit.

Выступая в Белом доме с речью, Джо Байден впервые нашёл подходящие и эмоциональные слова по поводу произошедшей в Афганистане драмы. Он говорил о «трудном дне» после терактов в Кабуле, в результате которых погибли также американские военные. «Мы, как и многие из вас, имеем представление о том, что сегодня чувствуют семьи этих отважных героев, — сказал президент, ныне покойный сын которого был офицером в Ираке. — Это такое ощущение, будто тебя засасывает в чёрную дыру, образовавшуюся посередине твоей груди. Выхода нет. Мы скорбим вместе с вами».

Речь Байдена стала актом балансировки, при котором президент назвал погибших военных героями, выразил сочувствие мирным жертвам и одновременно объявил о продолжении миссии по эвакуации и пообещал совершить возмездие. Это худший на данный момент кризис его президентства, подчёркивает издание. С тех пор как состоялся провалившийся на всех уровнях отвод войск из Афганистана, Байден только реагирует на события, у него больше нет контроля над ситуацией, которая так быстро обострилась. А теперь случились ещё эти разрушительные теракты в Кабуле, из-за которых погибло не менее 60 мирных жителей и 13 военнослужащих США. Президент должен обратиться к своим согражданам ещё раз, пишет Die Zeit. Это был самый смертоносный день для американской армии в Афганистане с 2011 года, ответственность за печальные события которого взяла на себя ячейка ИГ*.

Как сообщается в статье, Байден отреагировал на это в типичной американской президентской манере. «Мы вас выследим, — заявил он, а после классически процитировал старозаветную Библию. — И услышал я голос Всевышнего, который сказал: «Кого мне послать… кто пойдёт за нас?» По словам Байдена, именно американские военные и есть те, кто всегда ответит: «Я здесь, Господи. Пошли меня».

Однако даже удачная речь не может прикрыть ошибки Байдена при отводе войск, пишет немецкая газета. Одно публичное выступление никого не введёт в заблуждение относительно этого ужасного дня в Афганистане, в очередной раз вскрывшего настоящую драму: «последние дни этой войны стали жестоким окончанием двадцати лет лжи», подчёркивает автор статьи. Большинство американцев, как республиканцев, так и демократов, сначала верили в эту ложь, в какой-то момент примирились с ней и вплоть до самого конца в основном задумывались о ней лишь неохотно, как будто речь шла только о том, чтобы возвратить войска домой.

Через семь дней после терактов 11 сентября 2001 года президент Джордж Буш — младший подписал резолюцию конгресса, разрешавшую применение силы против тех, кто несёт ответственность за совершение терактов. Тем самым правительство узаконило не только вторжение в Афганистан, но позднее также содержание заключённых в Гуантанамо или масштабную прослушку собственных граждан без судебного постановления. Всё во имя защиты американской нации и американских идеалов свободы и демократии, отмечает издание. После чудовищных кадров горящих и рушащихся башен в Нью-Йорке страна могла сплотиться за этим решением, весь западный мир в тот момент поддерживал США.

С годами страх перед возможными терактами на собственной территории снова уменьшился, и далёкая война ушла на задний план. Президенты и их генералы время от времени выборочно докладывали об успехах или произносили ободряющие речи. Буш принимал в Белом доме афганского президента Хамида Карзая и провозглашал стратегическое партнёрство с отныне демократически избираемым правительством. Барак Обама праздновал смерть Усамы бен Ладена, Дональд Трамп ещё верил в борьбу, в которой можно победить, пока не заключил «мирное соглашение» с «Талибаном»**. А Джо Байден хотел всего лишь закончить проигранную войну, не признавая поражения Америки, подводит черту Die Zeit.

Между тем, граждане США слушали всё то, что говорили им политики, и создали свою собственную историю: ветеранов выводили на сцену или в свет прожекторов на спортивных стадионах, чтобы публично поблагодарить их за их патриотическую миссию под звуки национального гимна. Сказать кому-то «спасибо за службу», быстро попрощаться и снова обо всём забыть намного проще, чем задаваться вопросом, почему эта война вообще идёт так долго и как можно было это допустить.

Дело в том, что эта война удачно вписывалась в самосознание нации, которой нравится считать себя непобедимой в военном аспекте, поясняет издание. А ещё в том, что не должно было произойти второго Вьетнама, который однажды уже пошатнул этот непобедимый образ. Кроме того, США не сдаются, никогда, и это тоже само собой разумеется. А ещё то, что сейчас отрицает Джо Байден, всё же было частью миссии США: нести в мир американские представления о ценностях и демократии, неважно, может ли это сработать или, как стало ясно спустя годы, всё-таки нет. И, наконец, у всех президентов есть наготове история, чтобы поддержать ложь о смысле войны и о давно уже превратившейся в иллюзию победе.

Однако все эти аргументы рухнули, самое позднее, в эти последние дни, когда появились ужасные кадры из Кабула. В своей речи Байден также призвал соотечественников проявить твёрдость. Твёрдость американцы должны проявить, в первую очередь, для того, чтобы наконец отказаться от лжи по поводу войны в Афганистане, заключает немецкая газета Die Zeit.

* ячейка «Исламского государства» в Афганистане. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.