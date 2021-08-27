Байден — террористам: не забудем, не простим, выследим и заставим заплатить

12:57
Минпросвещения: все сельские школы получат необходимое оборудование до 2024 года
Все сельские школы в России получат необходимое для образовательного процесса оборудование. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
12:53
Российские шпажистки завоевали бронзу Паралимпиады в командном соревновании
Женская сборная России по фехтованию на колясках завоевала бронзу командных соревнований шпажисток на летних Паралимпийских игр в Токио.
12:49
Ещё 13 чатов и каналов Telegram признаны в Белоруссии экстремистскими
Ещё 13 чатов и каналов Telegram признаны экстремистскими в Белоруссии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.
12:45
В Госдуме поддержали планы по изменению модели ЕГЭ по всем предметам
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал в беседе с RT заявление Рособрнадзора о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам.
12:44
Узбекистан намерен помочь Афганистану продовольствием
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что его страна поможет Афганистану продовольствием.
12:43
Памфилова заявила о низком проценте отказа в регистрации на выборах в Госдуму
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что на предстоящих выборах в Государственную думу самый низкий процент отказа в регистрации за последнее время.
12:41
Швед объявил о завершении карьеры в сборной России
Разыгрывающий московского ЦСКА Алексей Швед заявил, что завершил карьеру в сборной России.
12:35
Бывшего премьера Италии Берлускони госпитализировали в Милане
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Милане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя политика.
12:33
Фернандес и Максименко первыми прибыли в расположение сборной России
Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес и вратарь столичного «Спартака» Александр Максименко первыми прибыли в расположение сборной России в Новогорске.
12:28
В Минобороны России заявили о минимальной смертности от COVID-19 в ВС
Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в рамках тематического круглого стола на форуме «Армия-2021» заявил о минимальной смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в вооружённых силах страны.
12:23
В Совфеде заявили об отсутствии необходимости отказываться от МРОТ в России
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отказе от МРОТ в России.
12:22
Президент Германии выразил соболезнования Байдену после взрывов в Кабуле
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направил телеграмму лидеру Соединённых Штатов Джо Байдену с соболезнованиями в связи с гибелью американских военных в Кабуле.
12:21
Российская дзюдоистка Степанюк выиграла бронзу Паралимпиады в Токио
Россиянка Алеся Степанюк завоевала бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио на турнире по дзюдо в весовой категории до 52 кг в классе В3.
12:14
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110
Число погибших в результате взрывов у аэропорта Кабула возросло до 110.
12:13
Число жертв взрывов на складе в Казахстане увеличилось до девяти
Число жертв взрывов на складе боеприпасов в военной части в Жамбылской области Казахстана увеличилось до девяти. Об этом сообщили в МЧС республики.
12:10
Россиянка Шабалина принесла России седьмое золото Паралимпиады в Токио
Россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль летних Паралимпийских в Токио.
12:07
В МЧС заявили о локализации пожара в лесничестве рядом с мордовским заповедником
Спасатели локализовали пожар на территории лесничества рядом с мордовским заповедником на площади 450 га.
11:57
Псковский суд признал геноцидом преступления нацистов против народов СССР
Суд в Псковской области признал преступления войск нацистской Германии, совершённые в годы Великой Отечественной войны на территории региона, геноцидом народов СССР.
11:55
ОДКБ проведёт манёвры с участием нескольких тысяч военных на фоне ситуации в Афганистане
На фоне обострения ситуации в Афганистане Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт этой осенью манёвры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих.
11:53
Российский пловец Емельянцев выиграл бронзу Паралимпиады в Токио
Российский пловец Вячеслав Емельянцев выиграл бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в плавании.
11:50
На Кубани выполнили план по обязательной вакцинации от коронавируса
Ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виолетта Троеглазова заявила о выполнении плана по обязательной вакцинации от коронавируса в регионе.
11:44
29 августа состоятся автоспортивный фестиваль и гранд-финал чемпионата Porsche Russia Simreal Cup
29 августа на территории Forza Karting Miks пройдёт автоспортивный фестиваль и гранд-финал чемпионата по симрейсингу Porsche Russia Simreal Cup.
11:41
Росавиация ведёт переговоры по увеличению числа полётов в Египет
Росавиация ведёт переговоры с компетентными органами об увеличении числа регулярных и начале чартерных рейсов в курортные города Египта.
11:36
Артемий Лебедев прокомментировал реакцию на установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4»
Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал возмущение из-за установки скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве.
11:36
Россиянка Пикалова завоевала серебро Паралимпиады в плавании на спине
Россиянка Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров на спине в классе S12.
11:32
Назарбаев выразил соболезнования родным погибших из-за взрывов на складе боеприпасов
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при взрывах на складе военной части в Жамбылской области.
11:23
В Росавиации рассказали о расширении программы полётов на курорты Египта
Число авиакомпаний, которые будут выполнять регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, увеличено до девяти. Об этом сообщили в Росавиации.
11:21
Итальянский журналист сообщил, что Роналду пойдёт на понижение в зарплате ради перехода в «Манчестер Сити»
Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к переходу в английский «Манчестер Сити».
11:21
Вакцинированным «Спутником V» разрешили прибывать на Пхукет и Самуи без карантина
Власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» прибывать на курортные острова Пхукет и Самуи без прохождения карантина.
11:13
В Москве за сутки выявили 1509 случаев коронавируса
В Москве за сутки выявили 1509 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:11
Президент «СпортАккорда» Кьюлли примет участие в форуме «Россия — спортивная держава»
Президент ассоциации «СпортАккорд» и Всемирного объединения международных спортивных федераций (GAISF) Рафаэль Кьюлли примет участие в форуме «Россия — спортивная держава» в Казани.
11:03
В России за сутки от коронавируса умерли 798 человек
За сутки в России подтверждено 798 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
11:01
В России зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса за сутки
В России в течение суток зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 случаев инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
11:00
Фальков заявил о необходимости ужесточить требования к олимпиадам
Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о необходимости ужесточить требования к олимпиадам.
10:53
Франция высказала свои ожидания по поводу будущего кабмина Афганистана
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции «Европа-1» рассказал об ожиданиях французских властей относительного будущего правительства Афганистана.
10:50
В сборной России объяснили просьбу к Жиркову покинуть базу в Новогорске
Руководитель пресс-службы сборной России по футболу Самвел Авакян объяснил просьбу к защитнику Юрию Жиркову покинуть тренировочную базу в Новогорске.
10:43
Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России
Защитнику Юрию Жиркову запретили восстанавливаться на базе сборной России в Новогорске от травмы, полученной на чемпионате Европы по футболу — 2020.
10:40
Россия и Индия обсуждают модернизацию танков Т-90С «Бхишма»
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания обсуждает с Индией вопрос модернизации индийских основных боевых танков (ОБТ) Т-90С «Бхишма».
10:31
Рособрнадзор заявил о планах менять модели ЕГЭ по всем учебным предметам
Рособрнадзор намерен поэтапно вносить изменения в модели ЕГЭ по всем учебным предметам в период с 2022 по 2024 год.
10:31
Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзу Паралимпиады в Токио
Россиянка Виктория Потапова завоевала бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио на турнире по дзюдо среди слепых спортсменов.
10:23
L`Equipe: Мбаппе пообещал руководству ПСЖ не вступать в конфликт, если не перейдёт в «Реал»
Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе пообещал руководству клуба, что не будет конфликтовать в случае срыва перехода в мадридский «Реал».
10:20
Власти Испании завершили операцию по эвакуации людей из Афганистана
В Министерстве обороны Испании заявили о завершении операции по эвакуации людей из Афганистана.
10:14
B/R Football: «Манчестер Сити» предложит «Ювентусу» €30 млн за Роналду
Английский «Манчестер Сити» предложит итальянскому «Ювентусу» €30 млн за португальского нападающего Криштиану Роналду.
10:09
По факту пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге возбуждено дело
Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоэтажном доме в Екатеринбурге, в котором погибли два человека.
10:06
Глава Минобороны Великобритании заявил о росте угрозы безопасности в Афганистане
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана, так как угроза безопасности в стране возрастает.
09:55
Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России
Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев высказал мнение, что от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России необходимо отказаться и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.
09:53
«Зенит» не проигрывает московским клубам дома в РПЛ на протяжении 15 матчей
Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
09:50
На Украине за сутки выявили 2032 случая коронавируса
Число случаев коронавирусной инфекции на Украине за 24 часа возросло на 2032 — до 2 280 203, следует из данных на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Службы национальной безопасности и обороны страны.
09:41
Российские волейболисты победили Японию на Паралимпиаде в Токио
Мужская сборная России по волейболу сидя одержала победу над командой Японии на летних Паралимпийских играх в Токио.
09:39
В Германии начато расследование из-за появления на улицах плакатов 72-летней давности
В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах.