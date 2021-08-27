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Байден — террористам: не забудем, не простим, выследим и заставим заплатить

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Джо Байден предупредил террористов, осуществивших теракт у аэропорта в Кабуле, что Америка не забудет и не простит им случившегося, передаёт CNA. Он также пообещал, что Соединённые Штаты в ответ нанесут удары по объектам и лидерам ИГ.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Те, кто осуществил эти атаки, а также все, кто желает навредить Америке, знайте: мы не простим, мы не забудем, мы выследим вас и заставим вас заплатить. Я буду защищать наши интересы и наш народ всеми имеющимися в моём распоряжении способами.

Террористам не удастся нам помешать. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Мы продолжим эвакуацию. Я также поручил своим командующим разработать оперативные планы по нанесению ударов по лидерам и объектам «ИГ-Хорасан»*. Мы ответим с силой и точностью в выбранное нами время и в выбранном нами месте.

Вот, что вам нужно знать: эти террористы ИГ не победят. Мы спасём американцев, мы вывезем наших афганских союзников, и наша миссия продолжится. Америку не удастся запугать. И я преисполнен веры в наших храбрых военнослужащих, которые продолжают выполнять эту миссию со смелостью и доблестью, чтобы спасать жизни и вывозить из Афганистана американцев, наших партнёров, наших афганских союзников.

Дата выхода в эфир 27 августа 2021 года.

* ячейка «Исламского государства» в Афганистане. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.  (прим. ИноТВ)

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNA Сингапур Азия
теги
Афганистан Джо Байден Исламское государство США теракт терроризм
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