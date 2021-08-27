Байден — террористам: не забудем, не простим, выследим и заставим заплатить

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11:01 В России зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса за сутки В России в течение суток зарегистрировали 19 509 случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране было выявлено 6 844 049 случаев инфицирования. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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10:53 Франция высказала свои ожидания по поводу будущего кабмина Афганистана Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью радиостанции «Европа-1» рассказал об ожиданиях французских властей относительного будущего правительства Афганистана.

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