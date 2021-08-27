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Times: теракт у кабульского аэропорта осложнит эвакуацию из Афганистана

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В результате взрывов в районе кабульского аэропорта погибли десятки человек, в том числе несколько американских военнослужащих, сообщает The Times. По мнению издания, эти теракты, в организации которых подозревают ячейку «Исламского государства»*, могут сорвать эвакуационные миссии западных государств из Афганистана.
Times: теракт у кабульского аэропорта осложнит эвакуацию из Афганистана
Reuters

В результате взрывов в районе аэропорта в Кабуле были ранены 140 и погибли не менее 60 человек. Среди жертв оказались несколько американских военнослужащих, 11 морских пехотинцев и военно-морской медик, сообщает The Times.

Представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что произошло два отдельных взрыва. Первый прогремел у ворот Abbey Gate, второй  рядом с отелем Baron, в котором британские войска устроили центр проверки афганских беженцев.
 
Западные правительства заранее сообщали о готовящихся терактах, в организации которых подозревают местную ячейку «Исламского государства». Но, несмотря на призывы срочно покинуть территорию, тысячи людей оставались возле аэропорта фоне предупреждений о том, что иностранные усилия по эвакуации из Афганистана подходят к концу, отмечает издание.
 
Свидетель нападения заявил афганскому телеканалу, что после теракта «повсюду были разбросаны» тела, и добавил, что видел «на земле» иностранных военнослужащих. «Это был очень мощный взрыв. Мы вывозили раненых на телегах. Поглядите на мою одежду, она залита кровью»,  добавил он, указывая на пятна.
 
По мнению The Times, эти теракты, весьма вероятно, сорвут усилия по эвакуации, в результате чего тысячи людей окажутся брошены на произвол судьбы. Британские власти признали, что не смогут вывезти из Афганистана всех лиц, имеющих право приехать в Соединённое Королевство, до крайнего срока вывода иностранных войск  31 августа.
 
Некоторые страны уже свернули миссии в регионе, в том числе Канада, Дания, Нидерланды и Венгрия. Пока неясно, будут ли проводиться британские эвакуационные полёты в свете последних событий. США заявили союзникам, что им потребуется несколько дней, чтобы забрать или уничтожить технику и безопасно вывезти 6 тыс. американских солдат, подчёркивается в статье.
 
Эммануэль Макрон заявил, что в следующие 48 часов вывоз людей из Кабула станет «невероятно рискованным». Вместе с тем президент заверил, что французы продолжат свою миссию по эвакуации ещё нескольких сотен человек из афганской столицы, обращает внимание The Times.
 
*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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источник
Times Великобритания Европа
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