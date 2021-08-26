Основатель Blackwater: «Внезапно нам придётся жить по средствам» — поражение в Афганистане подорвёт доверие к доллару

Доверие к доллару как к мировой резервной валюте держится на представлениях о военной мощи США, поэтому катастрофическое бегство чревато экономическим крахом Америки, заявил основатель ЧВК Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону. По словам Принса, Америку ждут более серьёзные потрясения, чем во времена Великой депрессии.

Как раз перед рекламной паузой вы слышали воспоминания основателя Blackwater Эрика Принса о том, как его люди спасали Джо Байдена и Джона Керри с подконтрольной «Талибану»* территории в Афганистане. Но наша с ним беседа была гораздо глубже. Принс побывал у нас в студии для нового эпизода Tucker Carlson Today и проанализировал то, что сейчас происходит в Афганистане, почему это происходит и что это говорит о руководстве нашей страны. Вот фрагмент нашего разговора.



Как это скажется… Вы ведь работали во многих странах и, вероятно, работаете до сих пор. Как это скажется на всём остальном мире? Ведь из этого можно извлечь вполне очевидные уроки, не так ли?



ЭРИК ПРИНС, основатель ЧВК Blackwater: Демократы всё время жаловались, что Трамп «вредит НАТО», но вот это, я думаю, разрушит то, что осталось от НАТО. Потому что США действовали так односторонне и так бестолково… То, что президент США получил выговор от парламента Великобритании, просто беспрецедентно. Итак, мы подорвали доверие наших европейских союзников и всех остальных союзников в мире, на которых полагается Америка. Будь то агент ЦРУ, пытающийся кого-то завербовать, или страна, которую Америка хочет привлечь на свою сторону в конкурентной борьбе с Китаем. Конечно же, люди теперь будут думать о том, как быстро Америка бросила своих друзей в Афганистане, каким ужасно хаотичным и неуклюжим был выход. Это приведёт к таким переменам, о которых мы ещё даже не думали. Потому что… Смотрите, доллар — мировая резервная валюта…



Верно.



ЭРИК ПРИНС: А почему? Потому что его поддерживают представления о военной мощи США. И те события, которые мы наблюдаем в Афганистане на протяжении последних 20 лет, и в последние несколько недель, и то, что будет в следующие две недели, выглядит плохо.



Три года назад я говорил: «Нельзя допустить, чтобы было как в Сайгоне, когда люди улетали с крыш на вертолётах». И именно это мы в итоге получили!



Итак, вы упомянули наш статус держателя мировой резервной валюты. Это имеет ключевое значение для нашей экономики…



ЭРИК ПРИНС: Для послевоенной экономики. Потому что наши расходы превышают доходы, и мы можем продолжать так жить, потому что мы можем просто печатать всё больше и больше долларов. А когда люди не будут считать США единственной… когда Pax Americana закончится и больше не будет уверенности в долларе, это будет иметь колоссальные последствия для нашей экономики и для нашего образа жизни.



Никакой резервной валюты, крах американской экономики, полный пересмотр уровня жизни, совершенно другая страна!

ЭРИК ПРИНС: Внезапно нам придётся жить по средствам.



Да. То есть это не в наших силах?



ЭРИК ПРИНС: Упразднение социального обеспечения. Колоссальные, колоссальные перемены. Гораздо большие потрясения, чем во время Великой депрессии и любых других гражданских волнений в Америке.



То есть, я так понимаю, в более общем смысле вы говорите, что, когда страна, контролирующая мир, обнаруживает свою слабость, мир становится гораздо более шатким.



ЭРИК ПРИНС: Если оказывается, что эта страна побеждена людьми с оружием 70-летней давности и с мировоззрением VI века, может быть, американские вооружённые силы не такие могущественные, какими они себя позиционируют. Может быть, не такие, какими хотят казаться эти косплейщики. Знаете, «полное владение информацией»… Да мне неважно, сколько у вас систем наблюдения, как это меняет реальное положение людей на местах?



Вы только что слышали, что сказал Ллойд Остин, бывший оборонный подрядчик, который теперь возглавляет Министерство обороны. Он решил напомнить всем нам, что настоящая угроза это идея превосходства белой расы в США. Похоже, после того как нас победил «Талибан», мы переключились на настоящего врага внутри страны. Тревожит ли вас это?



ЭРИК ПРИНС: По-моему, просто потрясающе, как все в Америке обеспокоены COVID, и при этом талибы смогли захватить целую страну, не надевая масок, а COVID, судя по всему, особо их не замедлил. Я считаю, беспокоиться надо по поводу больших угроз. Да, к COVID можно относиться серьёзно, но нам не надо останавливать экономику. Американскую экономику, машину… Люди должны возвращаться на работу и в школу и продолжать жить своей жизнью.



Эрик Принс — один из самых знающих людей в том, что касается Афганистана. Полную запись нашего разговора можно посмотреть на FoxNation.com, Tucker Carlson Today.



Дата выхода в эфир 25 августа 2021 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.