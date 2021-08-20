New York Times: «мощный рычаг давления» — США решили подорвать финансовые возможности талибов

Несмотря на спешный вывод американских войск из Афганистана, Вашингтон сохраняет контроль над миллиардными резервами страны. В администрации Джо Байдена рассчитывают, что им удастся ограничить доступ «Талибана»* к этим деньгам.

Несмотря на «хаотичное сворачивание присутствия» в Афганистане, США по-прежнему контролируют миллиарды долларов, принадлежащие центральному банку страны. Более того, Вашингтон собирается добиться того, чтобы эти деньги оставались вне досягаемости талибов, пишет The New York Times.

Примерно 7 из $9 млрд. валютных резервов афганского ЦБ находятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. И администрация Байдена уже предприняла шаги, чтобы заблокировать доступ «Талибана» к этим средствам. Кроме того, Вашингтон может ограничить финансовые возможности группировки с помощью «своих далеко распространяющихся санкций и влияния», полагает издание.

Бежавший из страны глава ЦБ Афганистана Аджмал Ахмади заявил, что его ведомство хранит $1,3 млрд. в евро и фунтах на международных счетах. Оставшиеся резервы располагаются в швейцарском Банке международных расчётов, добавил он.

По словам Ахмади, исламисты уже спрашивали у представителей центрального банка о том, где находятся деньги. «Мы можем сказать, что доступные талибам средства составляют примерно 0,1-0,2% общих международных резервов Афганистана. Немного», — написал он в Twitter.

Кроме того, был подорван ещё один потенциальный источник финансирования для «Талибана». Под давлением администрации Байдена Международный валютный фонд заявил, что ограничит доступ Афганистана к экстренным резервам в размере около $460 млн.

Судьба международной договорённости об отправке Афганистану $12 млрд. в течение следующих четырех лет также оказалась под вопросом. Власти Германии заявляли, что не будут предоставлять Кабулу гранты, если «Талибан» введёт законы шариата, а ЕС пообещал не поставлять стране деньги, пока «ситуация не прояснится».

Между тем деньги центрального банка и международная помощь являются жизненно необходимыми для бедной страны, где три четверти государственных расходов оплачивается за счёт грантов. Эти средства дают Вашингтону «мощный рычаг давления» в тот самый момент, когда мировые лидеры рассматривают вопрос о возможном признании захвата власти «Талибаном», считает The New York Times.

По утверждению издания, исламистам будет непросто получить новые источники финансирования. «Талибан» может обратиться за поддержкой к Китаю, с которым в прошлом месяце провёл переговоры на высшем уровне. Но пока Пекин не спешит усиливать свою роль в Афганистане.

Кроме того, талибы могут попытаться начать разработку огромных минеральных ресурсов страны или финансировать свои операции деньгами от торговли опиумом. «Вероятно, единственная другая возможность — это переговоры с правительством США», — рассуждает Ахмади.

Накануне он написал в Twitter, что Афганистан полагается на регулярные поставки долларов из-за большого дефицита торгового баланса. Свидетельством этому служит тот факт, что стоимость импорта в страну примерно в пять раз превышает экспорт.

Эти закупки импортных товаров, которые часто оплачиваются в долларах, вскоре могут быть сокращены. «Сумма оставшейся наличности близка к нулю, потому что поставки (американской валюты. — ИноТВ) приостановились из-за ухудшения ситуации с безопасностью, особенно в последние несколько дней», — отметил Ахмади.

По его словам, если талибы не смогут добраться до резервов ЦБ Афганистана, им, вероятно, придётся ещё больше ограничить доступ жителей к долларам. В результате будет запущен процесс, при котором национальная валюта обесценится, а население станет ещё беднее из-за стремительно набирающей обороты инфляции.

«Им (талибам. — ИноТВ) придётся значительно сократить количество денег, которое люди могут снимать, — сказал Ахмади. — Это ударит по жизненному уровню населения».

Более $400 млн. от МВФ, передачу которых талибам стремится сорвать администрация Байдена, — доля Кабула в международной инициативе, призванной помочь развивающимся странам в борьбе с пандемией. Но свержение афганского правительства и неопределённость будущего статуса «Талибана» поставили организацию в затруднительное положение, обращает внимание The New York Times.

«Сейчас в международном сообществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане. Поэтому страна не может получить доступ к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», — объявила организация накануне.

Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что пока ещё слишком рано говорить о том, признают ли США талибов в качестве легитимной силы в Афганистане. «В конечном итоге «Талибан» должен показать остальному миру, что они собой представляют и как они намерены действовать, — отметил чиновник. — У них не самый хороший послужной список, но пока преждевременно решать этот вопрос».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.