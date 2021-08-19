Spiegel: переговоры Германии с «Талибаном» рискуют обернуться его признанием

После смены власти в Кабуле немецкие дипломаты ведут переговоры с представителями «Талибана»*, чтобы обеспечить безопасный выезд местным жителям, работавшим на бундесвер и общественные организации Германии и Европы. Однако с политической точки зрения такие переговоры спорны, потому что вызывают вопросы о том, не означает ли это фактического признания господства «Талибана» над Афганистаном, подчёркивает журнал Der Spiegel.

Когда министр иностранных дел Хайко Маас в эту среду покидал зал заседаний, он не отвечал на вопросы журналистов, пишет немецкий журнал Der Spiegel. Перед этим Маас за закрытыми дверями внешнеполитического ведомства держал ответ перед депутатами. На его стороне были государственный секретарь МИД Мигель Бергер и генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн.

Единственной темой на повестке дня в среду был Афганистан: провал местной армии, бегство президента, переход власти к радикальному исламистскому «Талибану»* и продолжающаяся эвакуация из аэропорта в Кабуле, осуществляемая при помощи бундесвера. Однако ничего особенно нового депутаты не услышали. Свет на происходящее пролит не был, существенные вопросы остались открытыми — например, о том, почему МИД Германии ещё в прошлую пятницу заверял высокопоставленных представителей комитета по внешней политике и комитета по обороне в том, что Кабул не будет захвачен.

На заседании Мааса, по данным немецкой службы разведки (BND) спрашивали о его оценке происходящего в Афганистане, в первую очередь о том, что касается провала афганского правительства и армии. Однако ответа от министра иностранных дел комитет не получил. Запрошенное руководством СДПГ срочное заседание парламентского контролирующего комитета Бундестага не состоялось.

В комитете по внешней политике обсуждалась также миссия немецкого посольства в Кабуле и бывшего немецкого специального уполномоченного по Афганистану Маркуса Потцеля в столице Катара Дохе. Маас внезапно сообщил об отправке дипломата вечером во вторник, выступая на короткой пресс-конференции вместе с министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Потцель, который ранее уже участвовал в переговорах «Талибана» с афганским правительством в Дохе, должен поспособствовать тому, чтобы сотрудники немецких ведомств из числа местных жителей в Афганистане могли попасть в аэропорт Кабула и вылететь оттуда, пояснил Маас.

Теперь же, выступая с речью в комитете Бундестага, Маас заверил депутатов, что в случае с поездкой Потцеля в Доху речь идёт не о «политических разговорах» с представителями «Талибана» и не об их «признании» как новых властителей в Афганистане. Потцель должен поговорить с «Талибаном» об условиях для проведения эвакуации. Он уже прибыл в Доху и провёл первые переговоры, в том числе с представителями «Талибана».

В разговорах с «Талибаном» в Дохе нет ничего нового, отмечает Der Spiegel. Недавно из сообщений в СМИ стало известно о том, что новый специальный представитель немецкого правительства по Афганистану и Пакистану в конце июля встречался с делегацией представителей «Талибана» в Дохе. Это подтвердил и немецкий МИД.

На тех переговорах речь уже шла о защите местных афганских сотрудников, о чём «Талибан» даже сообщил в Twitter — необычный шаг для тихо проведённой встречи.

Однако вопрос о том, следует ли признать «Талибан» после захвата Кабула действующим правительством, является щекотливым в политическом смысле, подчёркивает немецкий журнал. Фактически, талибы стали новой властью в стране. Но как быть с конституцией Афганистана? Этот вопрос также обсуждался во внешнеполитическом комитете Бундестага. По словам участников, Маас заявил, что конституция исламской республики отстала от реальности.

После бегства президента Ашрафа Гани за границу, в Абу-Даби, его преемником, в соответствии с конституцией, должен стать вице-президент Амрулла Салех, который на днях назвал себя «законным действующим президентом» страны. В ряде сообщений в Twitter он призвал население «примкнуть к сопротивлению». Он сам остаётся в Афганистане и ни при каких обстоятельствах не подчинится «террористам Талибана». Нынешнее местонахождение Салеха неизвестно, сообщается в статье.

«Канада вчера заявила, что не признаёт «Талибан» правительством Афганистана. Немецкому правительству сейчас не хватает сил даже на это, потому что его провал при эвакуации сделал Германию абсолютно подверженной вымогательству», — сказал журналистам Der Spiegel эксперт зелёных по внешней политике Омид Нурипур после заседания внешнеполитического комитета.

Теперь «Талибан» затребует высокую цену за каждого сотрудника Германии, чтобы пропустить его в аэропорт — «вплоть до признания его халифата», опасается депутат зелёных. «Этого шантажа можно было бы избежать, если бы немецкое правительство просто действовало, когда это ещё было возможно», — подчеркнул Нурипур.

В то время как заседание комитета ещё продолжалось, в пользу переговоров с «Талибаном» о безопасных путях бегства из Афганистана высказался Союз благотворительных организаций евангелической церкви. По словам её представителя, «не только нельзя принципиально очернять «Талибан» чёрно-белым мышлением — мы также, разумеется, должны посмотреть, как мы можем найти дипломатическое решение». Цель состоит в том, чтобы достичь максимума гуманитарных возможностей, а для этого необходимо дипломатическое чутьё.

Помимо этого, Германия должна принять участие в общей европейской миссии по вывозу людей из Афганистана в безопасное место, где они не будут чувствовать угрозу со стороны «Талибана» — например, бывших помощников бундесвера и сотрудников общественных организаций. Германия как часть Европы должна взять на себя такую ответственность, заключает Der Spiegel.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.