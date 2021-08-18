SRF: победа «Талибана» — постыдное поражение и позор для НАТО

Захват власти в Афганистане «Талибаном»* — тяжёлый позор и постыдное поражение для НАТО, считает корреспондент швейцарского телеканала SRF Фреди Гштайгер. Один из крупнейших проектов альянса за последние два десятилетия бесславно похоронен: западным странам так и не удалось построить демократию в Афганистане, и теперь они даже не заговаривают о будущем страны и её населения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не создан для больших выступлений: даже когда он может сообщить о чём-то позитивным, он производит чрезмерно сдержанное впечатление, пишет дипломатический корреспондент швейцарского телеканала SRF Фреди Гштайгер.

Однако когда Столтенбергу пришлось высказаться по поводу провала западного военного альянса в Афганистане, он выглядел глубоко сокрушённым, даже подавленным. Он говорил о трагедии и разочаровании — сильные слова для нынешнего генсека НАТО.

Но сейчас это никого не удивляет, считает швейцарский корреспондент. Для альянса, который временно разместил в Афганистане 130 тыс. военных из десятков стран, это постыдное поражение — или, как сказал, к примеру, кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет, «это крупнейшее фиаско, какое претерпело НАТО с момента основания». Это фиаско, в возможность которого никто не верил, и настоящий позор для альянса, подчёркивает корреспондент.

Ещё в 2015 году Столтенберг решительно выступал в поддержку продолжения западной военной миссии в стране, напоминает SRF. К тому же, был достигнут значительный прогресс в развитии местных вооружённых сил и стабилизации Афганистана. Послание афганскому народу звучало так: мы не бросим вас в беде.

Теперь, шесть лет спустя, о прогрессе больше нет и речи. Очевидно, в последнее время присутствовал совершенно иной выбор — из двух зол: либо вывести войска с риском, что тогда «Талибан»* снова захватит власть, либо оставаться годами и даже десятилетиями и, при необходимости, даже возобновить боевые действия. Всё это — без каких-либо перспектив на продолжительный и стабильный успех.

По мнению генерального секретаря НАТО, в произошедшем сейчас так резко и стремительно коллапсе и перевороте виновато афганское правительство, которое совершенно не справилось со своими задачами. Тем не менее, Столтенберг признаёт, что нужно критически пересмотреть и собственную роль в случившемся и извлечь из него урок. Какой именно урок, он не уточнял. Ясно одно: такую честолюбивую задачу, как формирование стабильной демократической нации из такой полностью разрушенной страны, как Афганистан, НАТО возьмёт на себя ещё не скоро, уверен автор статьи.

По поводу того, что делать дальше, на заседании альянса после встречи совета НАТО, присутствовала растерянность. Твёрдо и конкретно можно было сказать только о том, что приоритет сейчас — за эвакуацией своих людей. Лишь после этого НАТО сможет снова и только очень избирательно осуществить военное вмешательство, если из Афганистана, как уже было в 2001 году, начнут совершаться теракты против западных стран. Эту мысль Столтенберг высказал «Талибану» в качестве предостережения.

О будущем Афганистана и его населения не слышно абсолютно ничего: ни со стороны НАТО, ни из ЕС, ни из Вашингтона или других западных столиц, подчёркивает корреспондент SRF. Один из крупнейших политических проектов последних двух десятилетий, таким образом, бесславно похоронен без лишнего шума, заключает швейцарский телеканал.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

