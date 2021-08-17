Die Welt: Столтенберг похвалил миссию НАТО в Афганистане, а ответственность за нынешний коллапс возложил на власти страны

Генеральный секретарь НАТО выступил на пресс-конференции после кризисного заседания и призвал «Талибан»* дать людям возможность безопасно покинуть страну, сообщает немецкая газета Die Welt. По словам Йенса Столтенберга, нынешний Афганистан — уже не тот, что был в 2001 году, и в этом он видит заслугу военной миссии западных войск в стране, тогда как провал афганских властей привёл к краху, который «нельзя было предвидеть».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался в защиту миссии западных войск в Афганистане, проводившуюся в течение последних двух десятилетий, сообщает немецкая газета Die Welt.

«Афганистан сегодня — это совсем не тот Афганистан, что был в 2001 году», — заявил Столтенберг на пресс-конференции. Благодаря военным операциям выросло новое поколение мужчин и женщин, которые оказались способны воспользоваться возможностью получить образование, участвовать в политических процессах, вести собственные дела и извлекать выгоду из оживлённого медийного ландшафта.

Такое развитие нельзя просто отменить, считает генеральный секретарь НАТО. Мир должен продолжать следить за событиями в стране и поддерживать «стабильный и мирный Афганистан». Вдобавок, за последние два десятилетия в странах альянса не было терактов, которые исходили бы из Афганистана.

Одновременно с этим Столтенберг признал, что окончание военной операции в стране было «непростым». Из-за отвода войск «Талибан»* захватил власть, опасность терактов повысилась. «Но то, что мы увидели за последние недели, было военным и политическим крахом, который нельзя было предвидеть», — заявил генеральный секретарь НАТО.

По его словам, части афганских сил безопасности мужественно сражались, но оказались не в состоянии обеспечить стабильность по всей стране, потому что политическое руководство упустило возможность дать отпор «Талибану» и добиться мирного решения. «Этот провал афганского руководства привёл к тому, что мы видим сегодня», — сказал Столтенберг, назвав это «трагедией».

Теперь необходимо честно оценить результаты операции НАТО в Афганистане. Коллапс произошёл «так быстро и так внезапно», подчеркнул генсек альянса. Из этой ситуации можно извлечь много уроков. Сегодня следует сконцентрироваться на том, чтобы спасти людей, которые находятся в аэропорту в Кабуле. «НАТО сейчас сосредоточено на том, чтобы обеспечить нашему персоналу, а также персоналу стран-партнёров и афганцам, которые нам помогали, возможность уехать», — отметил Столтенберг.

Он также обратился к «Талибану» с призывом дать людям возможность спокойно и безопасно покинуть страну. «Правительство, которое не уважает основополагающие права всех афганцев и сеет страх, рискует оказаться в изоляции», — предостерёг генеральный секретарь НАТО. Непременно необходима мирная передача власти. «Все афганские мужчины, женщины и дети заслуживают жить достойно и в безопасности», — подчеркнул он. Также Столтенберг поблагодарил Турцию, США и Великобританию за их «существенную роль в обеспечении безопасности аэропорта».

Это было первое выступление генерального секретаря НАТО перед СМИ с июня, отмечает Die Welt. Перед пресс-конференцией представители стран НАТО провели кризисное заседание, на котором говорили о ситуации в Афганистане. «Талибан» захватил власть в стране в воскресенье. После отвода западных войск исламистом удалось за несколько недель один за другим занять большинство районов и добраться до столицы, напоминает немецкая газета.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

