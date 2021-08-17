France 24 оценил потери Запада в затяжной афганской войне

За 20 лет войны в Афганистане Западу пришлось заплатить высокую цену: за время конфликта погибли более 3500 солдат коалиции, причём две трети из них были американцами, передаёт France 24. Между тем точной информации по жертвам среди афганцев нет. Однако, по оценкам, потери, например, среди мирного населения составили более 50 тыс. человек.

Война в Афганистане началась после терактов 11 сентября. Их осуществила террористическая группировка «Аль-Каида»*, лидера которой, Усаму бен Ладена, укрыл у себя в Афганистане «Талибан»**.



7 октября 2001 года США вторглись в Афганистан.



ДЖОРД БУШ, 43-й президент США: Эти тщательно намеченные действия направлены на то, чтобы помешать использованию Афганистана в качестве базы для операций террористов и атаковать военные объекты режима талибов.



«Талибан», который проповедует жёсткую форму исламского фундаментализма, пришёл к власти пятью годами ранее при поддержке пакистанского правительства. Будучи у власти в Афганистане, они запретили музыку, искусство и образование для женщин.



Американские войска быстро их разбили, и талибы отступили в Пакистан и другие соседние страны. В 2004 году Хамид Карзай, ярый враг «Талибана», стал новым лидером Афганистана после того, как одержал победу на первых в истории страны демократических выборах.



Однако «Талибан» никуда не исчез. Группировка сражалась против боевиков, подчинявшихся афганским полевым командирам, и образовала сопротивление, получая миллиарды долларов от наркотрафика.



В Соединённых Штатах Барак Обама сменил Джорджа Буша на посту президента. Он пообещал, что вернёт домой находящиеся в Афганистане американские войска. Но обострение насилия не оставило ему другого выборы, и он отправил ещё больше военных. К 2010 году там были размещены 100 тысяч американских солдат и 50 тысяч военнослужащих из стран НАТО.



БАРАК ОБАМА, 44-й президент США: Мир не может позволить себе заплатить цену, которую придётся заплатить, если Афганистан снова погрузится в хаос или «Аль-Каида» будет действовать бесконтрольно.



В мае 2011 года Усама бен Ладен был убит американскими военными в своём доме в Пакистане. Для коалиции это означало окончании миссии. И в 2014 году начался вывод войск. Однако некоторые остались для надзора за выборами и для поддержки афганской армии, которой не доставало ресурсов и подготовки. Между тем «Талибан» продолжал свои атаки.



ШЕР МОХАММАД АББАС СТАНИКЗАЙ, главный переговорщик «Талибана»: Прежде всего страну должны покинуть иностранные вооружённые силы, и тогда станет возможным мир.



Почти 20 лет войны обошлись дорогой ценой: погибли более трёх с половиной тысяч солдат коалиции, из них приблизительно две трети — это американцы. Прочие жертвы особо не фиксировались. Однако исследователи из Университета Брауна оценивают потери среди боевиков в 51 тысячу человек. Столько же погибших, по их оценкам, среди мирного населения. При этом среди афганских сил потери составили 69 тысяч человек.



Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.