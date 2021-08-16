«Звучит почти комично» — CNN о заявлениях администрации Байдена по Афганистану

Сотрудники администрации Байдена продолжают оправдывать решение президента о выводе американских войск, несмотря на молниеносное падение режима в стране, сообщает CNN. К примеру, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан назвал срочную эвакуацию американского посольства из Кабула «успешным выводом» дипломатов. Учитывая обстоятельства их отъезда, это звучит почти комично, замечает ведущий телеканала.

Арлет Саенз на связи с нами в прямом эфире из Белого дома. Итак, Белый дом сообщил, что президент Байден выступит с обращением к нации по этому вопросу в ближайшие дни. И главный вопрос: есть ли у Белого дома ответы по поводу того, что там происходит. Как они объясняют это? Берут ли на себя ответственность? Что вы слышали?

АРЛЕТ САЕНЗ, корреспондент CNN в Белом доме: Белый дом объявил, что президент Байден в скором времени выскажется о ситуации в Афганистане. Но обсуждения того, где, как и когда именно это будет происходить, всё ещё продолжаются. Президент Байден всё ещё находится в Кэмп-Дэвиде, в данный момент его возвращение оттуда запланировано на среду. Неясно, сможет ли он приехать немного раньше, но пока повторяющиеся оправдания и объяснения исходят только из уст высокопоставленных сотрудников Белого дома, которые продолжают защищать решение президента о полном выводе войск из Афганистана, но также признают, что они неверно оценили скорость, с которой ухудшалась ситуация в стране. Послушайте, что говорил сегодня советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

ДЖЕЙК САЛЛИВАН, советник Белого дома по национальной безопасности: Президент не раз повторял, что падение Кабула не было неизбежностью, и так оно и было. Была возможность противостоять этому, но эта возможность не осуществилась. Однако президент готовился к любому возможному развитию событий, включая и такое. Почему в аэропорту находились американские военные, осуществлявшие успешный вывод нашего посольства, обеспечивавшие безопасность аэропорта, чтобы дать людям возможность уехать из страны? Потому что президент предварительно разместил этих военных — тысячи человек — в Персидском заливе, чтобы быстро перебросить их в случае стремительного краха…

АРЛЕТ САЕНЗ: Белый дом также переложил часть вины за происходящее на недостаток воли со стороны афганских служб безопасности, заявив, что руки американцев были фактически связаны соглашениями, заключёнными администрацией Трампа. Но осуществление этого вывода войск, сцены, свидетелями которых мы стали за последние сутки, будут ассоциироваться с действующим президентом. Байден продолжает получать последнюю информацию о ситуации, находясь в Кэмп-Дэвиде, но сейчас вопрос в том, как скоро он напрямую выскажется об этом перед американским народом — как верховный главнокомандующий.

Да, когда Джейк Салливан назвал это «успешным выводом» американского посольства, — это его слова, — это звучало пости комично, неправда ли? Я не знаю, кто мог бы назвать это «успешным выводом», учитывая сложившиеся обстоятельства.

АРЛЕТ САЕНЗ: Конечно, нет. Мы не раз слышали, как из заявлений президента, так и от других высокопоставленных лиц, о том, что это должно было быть обычным и безопасным отъездом. Но кадры, которые мы увидели, говорят об обратном. Этой администрации придётся ответить ещё на множество вопросов о том, как именно всё это получилось.

Да.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 16 августа 2021 года.