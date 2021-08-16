Немецкий журналист: многие на Западе не прошли испытание Афганистаном — и Маас один из них

Афганистан стал провалом Запада ещё тогда, когда западные страны попытались утвердить там свои ценности с оружием в руках, считает известный немецкий журналист Габор Штайнгарт. В статье для журнала Focus он объясняет, что тем самым Запад предал сам себя. Более того, захват власти «Талибаном»* показал, что многие политики не прошли испытания Афганистаном, и преуменьшавший опасность глава МИД Германии Хайко Маас — один из них.

После стремительного захвата власти «Талибаном»* многие начали говорить о том, что Запад не справился. В действительности проблема кроется в самой логике западного военного вмешательства, считает один из наиболее известных журналистов Германии Габор Штайнгарт. В своей статье для немецкого журнала Focus он поясняет, что не нужно быть пацифистом, чтобы усомниться в эффективности внешней политики, в которой доминирует военное начало.

Демократию, права женщин, свободу печати нельзя просто экспортировать, как iPhone или «Мерседес», пишет журналист. «На самом деле наши ценности были преданы уже тогда, когда мы попытались утвердить их, выставив перед собой автоматы. На Кубе. Во Вьетнаме. В Иране. В Ираке. В Анголе. В Никарагуа, — подчёркивает Штайнгарт. — Мы предали не афганцев. Намного хуже: мы предали самих себя. Не тем, что мы ушли, а тем, что пришли в военных мундирах».

Из всех внешнеполитических поражений Запада Афганистан стал самым болезненным со времён Вьетнама: женщины были и остаются бесправными, инакомыслящие были и остаются вне закона, насилие на религиозной почве снова широко распространилось.

Итогом операции в Афганистане стали триллионы долларов убытка и более 3,5 тыс. человеческих жертв, пишет немецкий журналист. Военное вмешательство, которое поначалу казалось таким многообещающим, стоило американским и немецким налогоплательщикам более триллиона долларов, а в вооружённых силах обеих стран погибло 3596 военнослужащих. Последние усилия западных военных и спецслужб на прошедших выходных были направлены на то, чтобы вывезти свой персонал и помогавших ему местных жителей. В воскресенье вечером над Афганистаном витал призрак Вьетнама, отмечает Штайнгарт.

Последствия стремительно развивающихся событий нынешним утром просмотреть было невозможно. Президент Ашраф Гани покинул страну, бежав, вероятно, в Таджикистан. «Талибан» после своей победы хочет провозгласить восстановление Исламского эмирата Афганистан, как страна называлась ранее, до вмешательства Запада. Под угрозой оказались крупные промышленные проекты, как согласованное в прошлом ноябре сотрудничество Siemens Energy с правительством Афганистана, которое должно было обеспечить электроэнергией население страны, ещё не имеющее подключения к сети. Возможно, в ближайшие дни возникнет новый поток беженцев, который в обозримом будущем снова станет испытанием для западной солидарности и гуманизма.

Тем временем Афганистан становится темой предвыборной борьбы в Германии, продолжает Габор Штайнгарт. В воскресенье и в Берлине заметили, что захват Кабула «Талибаном» — вопрос в компетенции высшего руководства страны. Вечером канцлер Ангела Меркель при поддержке министра обороны и генерального инспектора бундесвера пригласила глав фракций в Бундестаге на телефонную конференцию, чтобы получить информацию относительно дальнейших шагов в урегулировании кризиса.

Пока результаты таковы: ещё ночью два транспортных самолёта бундесвера должны были вылететь в Кабул, чтобы в срочном порядке эвакуировать немецких граждан. Министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила использовать при этом, в первую очередь, десантников дивизии сил быстрого реагирования. Граждане Германии, которые работали, к примеру, в организациях по оказанию помощи, уже вылетели в другие страны при поддержке других государств.

Война в Афганистане яростно ворвалась в предвыборную борьбу в Бундестаге, подчёркивает автор статьи. После наводнений это второе незапланированное событие, которое изменит курс публичных дебатов и обсуждений.

Исторические события такого рода всегда становятся испытанием для способности политических элит к вынесению суждений и принятию решений. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас — один из тех, кто не справился с испытанием Афганистаном, констатирует немецкий журналист. Ровно два месяца назад Маас отвечал на звучавшие в Бундестаге критические вопросы по ситуации в Кабуле следующими словами: «Все эти вопросы исходят из предположения, что «Талибан» за несколько недель возьмёт власть в Афганистане в свои руки. Я на это предположение не опираюсь».

«С добрым утром, господин министр иностранных дел», — пожелал Габор Штайнгарт в заключение своей статьи для журнала Focus.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

