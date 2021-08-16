CNN: сокрушительное поражение в Афганистане запятнает наследие Байдена

Провальный вывод американских войск из Афганистана стал самой серьёзной политической неудачей действующего президента США, пишет в своей статье корреспондент CNN Стивен Коллинсон. По его словам, допущенные Джо Байденом ошибки пошатнут его положение на родине и вызовут сомнения у американских союзников относительно надежности Вашингтона.

«Сокрушительное поражение и хаотическое отступление США в Афганистане — это политическая катастрофа для Джо Байдена. Неспособность президента организовать срочный и упорядоченный уход ещё больше пошатнёт раздираемое кризисами правление и запятнает его наследие», — пишет в своей статье корреспондент CNN Стивен Коллинсон.

Тем не менее, по словам журналиста, нельзя забывать о том, что предшествовало «ошеломительному блицкригу» «Талибана»*. Необходимо учитывать ошибки, которые Соединённые Штаты и их союзники, допускали в регионе на протяжении более 20 лет, недопонимание афганской политики и культуры, усталость общества от войны, а также ответственность и коррумпированность лидеров несостоявшегося государства.

«Объединённые местью и решимостью» США начали войну в Афганистане после того, как теракты «Аль-Каиды»** в Нью-Йорке и Вашингтоне разрушили миф об американской сверхдержаве. Она заканчивается стремительным бегством от «примитивного ополчения, которое вместе с тем готово умереть за джихад на своей родной земле и вновь навязывает свои феодальные законы опустошенной войной стране, обескровливающей иностранных захватчиков», отмечает автор статьи.

«То, что война, которая убила или искалечила тысячи американцев, намного больше афганских мирных жителей и стоила триллион долларов, закончилась настолько внезапно с таким позорным финалом, стало шоком. Но, возможно, её и не должно было быть», — рассуждает Коллинсон.

По иронии судьбы, допущенные Байденом «управленческие ошибки» при выводе войск из Афганистана подчеркнули мысль, которую он высказал ранее. А именно его словам о том, что концепция США о создании «функционирующей нации» была иллюзией, и что сохранение многолетнего американского вмешательства не имело бы никакого значения.

«Испаряющиеся» афганские армия и полиция, на создание которых США потратили миллиарды, озадачили многих вашингтонских чиновников. Их реакция отражает то, насколько высшее военное руководство и дипломаты заблуждались о ситуации в стране, полагает журналист.

«Внезапный» афганский кризис, который развивался с ошеломляющей скоростью, к настоящему моменту стал для Байдена «самой серьёзной политической неудачей». И это случилось всего через несколько дней после того, как он отпраздновал свои самые большие победы — принятие в сенате инфраструктурных и бюджетных расходов на общую сумму свыше $4,5 трлн. Теперь они могут оказаться в тени американского поражения за границей, полагает журналист.

К двум десятилетиям ошибок, которые совершали его предшественники, добавились собственные просчёты Байдена, и теперь он вынужден нести это политическое бремя. Президента будут обвинять в том, что он стремился создать благоприятную политическую картинку, поскольку планировал вернуть американские войска домой до 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года и промежуточных выборов в конгресс.

В то же время Байден делал именно то, чего хотели большинство американцев, измученных долгими годами зарубежных конфликтов и не понимающих, почему американские войска всё ещё находятся в Афганистане. Расширение масштабов войны не получила национальной поддержки, подчёркивает корреспондент.

Чтобы остановить наступление «Талибана», президенту пришлось бы развернуть дополнительные войска и начать новую борьбу без общественной поддержки. Поэтому его собственное решение о выводе войск стало почти неизбежным. Но решительность наступления боевиков застала Белый дом врасплох.

После приказа о выводе Байдену пришлось оставить 6 тыс. военнослужащих, чтобы обеспечить отступление американского персонала из посольства. Неспособность безопасно вывезти всех американцев или любые последующие потери среди персонала грозят президенту катастрофическим политическим ущербом на фоне новых сравнений с «неотступно преследующим США вьетнамским наследием».

Рассудительность Байдена на посту главнокомандующего ставится под сомнение после его заявлений на камеру о том, что победа талибов «не неизбежна». Он обещал, что не будет никаких фотографий напоминающих о сайгонском отступлении с вертолётами, поднимающимися с крыши посольства США в Кабуле. Но именно это можно было наблюдать в прошедшие выходные: американские власти спешно эвакуировали своих людей, а звёздно-полосатый флаг пал на землю, когда фундаменталисты, «разгромленные Соединёнными Штатами в 2001 году», хлынули обратно в афганскую столицу.

Байден провёл выходные в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвиде и не выступал с телеобращениями к американскому народу. Он выпустил бумажное заявление, в котором он пытается оправдать решение покинуть Афганистан и ошибочно утверждает об «упорядоченной» эвакуации. А сделанные в конференц-зале фотографии президента, одетого в спортивную футболку и разговаривающего с официальными лицами на экране, вряд ли способствовали созданию имиджа погружённого в решение задачи главнокомандующего.

Сцены из афганской столицы вызвали ожидаемую критику внутри США и сделали главу Белого дома уязвимым для нападок республиканцев. «То, что произойдёт, предвидели все, кроме президента, который публично и уверенно отмахнулся от этих угроз всего несколько недель назад», — заявил лидер меньшинства в сенате Митч Макконел. Председатель комитета по делам вооружённых сил в палате представителей Майкл Маккол раскритиковал Байдена за то, что он допустил «катастрофу эпических масштабов».

На международном уровне «беспорядочный выход» США из Афганистана вызовет сомнения о том, Вашингтон является надёжным союзником. Во время заграничного турне Байден провозгласил, что «Америка вернулась» во внешнюю политику после «отчуждающей и дестабилизирующей эпохи Трампа», но его первый реальный внешнеполитический кризис завершился неудачным отступлением. И громкие призывы президента к защите демократии за рубежом будут подорваны его решением бросить на произвол судьбы хрупкое демократическое правительства в Афганистане, заключает Стивен Коллинсон.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

**«Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

