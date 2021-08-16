Intercept: на свой страх и риск Байден игнорирует параллели между Вьетнамом и Афганистаном

В июле президент США Джо Байден заявил, что не видит никаких параллелей между выводом войск из Афганистана и провалом американцев во Вьетнаме. Как утверждает The Intercept, после того как талибы вошли в Кабул, стало очевидно, что Байден ошибся: крах Афганистана был даже более стремительным, чем крах Южного Вьетнама. По словам автора статьи, Байден, возложив судьбу страны исключительно на плечи афганского правительства и военных, по-видимому, решил уклониться от ответственности.

В прошлом месяце президент Джо Байден объявил, что «военная миссия США в Афганистане завершится 31 августа». За время, прошедшее после заявления, сделанного 8 июля, талибы* занимали город за городом по всей стране. В воскресенье боевики вошли в столицу Афганистана, город Кабул, и несколько стран, включая США, начали эвакуацию своих посольств. Как только появились сообщения о том, что талибы захватили президентский дворец, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, сообщает The Intercept.

«Мы, конечно, действительно опечалены этими событиями. Но эти события, какими бы трагичными они ни были, не предвещают ни конца света, ни окончания лидерства Америки в мире», — заявил президент США.

Но этим президентом был не Байден. Эти слова произнёс Джеральд Форд 23 апреля 1975 года, когда войска Северного Вьетнама продвигались к Сайгону, столице Южного Вьетнама.

Двадцатилетние усилия США по превращению Южного Вьетнама «в некоммунистический оплот» в Юго-Восточной Азии провалились. Армия численностью в миллион человек, которую долгое время консультировали, финансировали, обучали и оснащали США, развалилась, когда солдаты Южного Вьетнама бежали с линии фронта. Они сняли свою форму и попытались скрыться среди гражданского населения, отмечает издание.

«Мы можем и должны помогать другим помогать самим себе, — сказал Форд. — Но судьба ответственных мужчин и женщин во всем мире, в конечном счёте, в их собственных руках, а не в наших».

В прошлом месяце Байден повторил эту мысль, возложив судьбу Афганистана непосредственно на плечи афганского правительства и военных. По его словам, «это право и ответственность только афганского народа — решать своё будущее и то, как он хочет управлять своей страной».

США и их союзники поддерживали афганское правительство в течение почти двух десятилетий и потратили по меньшей мере $83 млрд на создание, консультирование, обучение и оснащение его слабеющих вооруженных сил. Байден, по-видимому, решил уклониться от дальнейшей ответственности. «Мы предоставили нашим афганским партнёрам все инструменты – позвольте мне подчеркнуть, – все инструменты, подготовку и технику, необходимые любым современным вооруженным силам. Мы предоставили им современное вооружение», — подчеркнул он.

Как утверждает издание, то же самое было и в Южном Вьетнаме. США предоставили миллиарды долларов на высокотехнологичное оружие, но это вряд ли имело значение, когда войска Демократической Республики Вьетнам двинулись к Сайгону. Поддерживаемые США «марионеточные войска», как их называли на Севере, растаяли.

Через неделю после того, как Форд произнёс свою речь, Южный Вьетнам перестал существовать. Военные усилия США в соседних Камбодже и Лаосе не увенчались успехом. «Некоторые склонны считать, что если мы не преуспеваем во всём и везде, то мы не преуспеваем нигде и ни в чём. Я категорически отвергаю такое поляризованное мышление», — сообщил Форд собравшимся в Тулейнском университете. — Будущее Америки зависит от американцев — особенно от вашего поколения, готовящегося встретить вызовы будущего, чтобы помочь разработать повестку дня для Америки».

Эта новая повестка дня могла бы включать полную переоценку внешней политики США и отказ от разрушительной стратегии национальной безопасности и безрассудных иностранных интервенций, которые привели к позорным поражениям Америки в Юго-Восточной Азии. Форд призвал к «ответственному лидерству». По его словам, Америке необходимо стать «добрым соседом для всех народов». Но за несколько лет США предприняли огромные усилия, чтобы «оседлать» Советский Союз с помощью своей собственной войны во Вьетнаме. Это была «одна из самых агрессивных кампаний, когда-либо организованных ЦРУ», «подготовившая почву для 11 сентября, вечных войн и сегодняшнего краха Афганистана».

Прошедшие с тех пор годы характеризовались малорезультативными военными вмешательствами США, например, разрушительным развертыванием морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, бомбардировкой Ливии в 1986 году, более поздними «военными неудачами, тупиками и поражениями» в Ираке, Буркина-Фасо, Сомали, Ливии, Мали и, опять же, Афганистане.

Завершая свою речь 8 июля, Байден, как и Форд, попытался «перевернуть страницу». «Мы должны победить COVID-19 в нашей стране и во всем мире и предпринять согласованные действия по борьбе с экзистенциальными угрозами, вызванными изменением климата», — заявил он. Быстрый рост числа случаев заражения и смертей от коронавируса в США в сочетании с докладом Межправительственной группы экспертов по изменению климата свидетельствует о том, что решение этих проблем может оказаться гораздо более сложным, чем те, с которыми столкнулись США в Афганистане, пишет издание.

На вопрос о том, видит ли он какие-либо параллели между выводом войск из Афганистана и тем, что произошло во Вьетнаме, в июле Байден ответил: «Вообще никаких. Ноль».

В каком-то смысле он был прав. Крах Афганистана был гораздо более стремительным, чем крах вооружённых сил Южного Вьетнама. Но на свой страх и риск, и на страх и риск Америки в целом Байден игнорирует явные параллели между прошлым и настоящим. Речь Форда была наполнена абсурдной риторикой о будущем, в которой отсутствовала какая-либо реальная попытка пересмотреть американскую внешнюю политику. «Без подлинной переоценки на этот раз США рискуют вернуться к избитым шаблонам, которые в один прекрасный день могут сделать военные неудачи в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии ужасно незначительными», — пишет The Intercept.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



