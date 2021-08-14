«Эту войну мы проиграли уже давно»: ведущий CNN о причинах поражения в Афганистане

Стремительное продвижение «Талибана» в Афганистане стало для США ударом, однако истина заключается в том, что Америка проиграла эту войну уже довольно давно, заявил ведущий CNN Фарид Закария. Несмотря на то, что за 20 лет США вложили миллиарды долларов в афганскую армию, при появлении первой серьёзной проблемы она просто растаяла в воздухе, в то время как американские военнослужащие в принципе неспособны делать за них всю работу.

Прежде чем мы перейдём к другой теме, я бы хотел обсудить с вами Афганистан. Это просто невероятно: на слайд-шоу на экране видно, насколько быстро начиная с апреля поддерживаемое США правительство теряло контроль над своей территорией. На данный момент «Талибан»* контролирует около половины столиц провинций этой страны. И ведь война там шла 20 лет, Фарид. Подрывает ли наш уход оттуда и быстро усугубляющаяся там ситуация доверие к внешней политике США?

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий программы Fareed Zakaria GPS: Послушайте, новости совсем не радужные, для афганского народа — это трагедия, и, как ни крути, для США это удар. Однако истина, Дон, заключается в том, что мы проиграли эту войну уже довольно давно. Мы просто оказались достаточно сильны и могучи для того, чтобы затянуть этот конфликт и отсрочить подобный исход.

Истина в том, что мы пытались разгромить «Талибан» 20 лет. Помните, во время правления администрации Обамы генералы просили подкрепления, просили о наращивании контингента. Обама им всё это предоставил. И за два года, располагая ста тысячами солдат, они не сумели добиться успеха.

Сейчас мы слышим о сдаче этих афганских городов — но за последнее десятилетие их оставляли уже по два-три раза. Однако тогда мы их отбивали при помощи американских военнослужащих и американской военной мощи. Вопрос лишь в том, когда ты наконец скажешь: «Всё это не работает».

И самый красноречивый факт здесь, Дон, выглядит следующим образом. Взгляните на все эти оставленные города и городки. Боёв-то там не было. Афганская армия просто растаяла в воздухе. А ведь это армия, которую строили 20 лет и на которую, возможно, потратили сотни миллиардов долларов; кое-кто называет цифру триллион долларов. Предполагалось, что это должна была быть армия из 300 тысяч человек. Но она просто растаяла. По словам некоторых людей, всё это оказалось липой, там повсюду коррупция и раздача постов своим людям. Единственное, что мы знаем, — так это то, что эти люди за своё правительство не воюют. В подобных обстоятельствах, когда тебе приходится иметь дело вот с таким партнёром, то складывается такая же ситуация, как в Южном Вьетнаме: что бы ты ни делал — а ведь во Вьетнам мы отправили полмиллиона солдат, — если армия не будет воевать за своё правительство и страну, то сторонней силе будет очень трудно сделать за них их работу.

С нами был Фарид Закария, большое спасибо.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 августа 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.