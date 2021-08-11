Bild: Афганистан обвинил Пакистан в поддержке «Талибана»

Правительство Пакистана поддерживает деятельность «Талибана», поставляя исламистам оружие, деньги и предоставляя обучение бойцам, пишет Bild, ссылаясь на заявление правительства Афганистана. Один из афганских журналистов считает, что на самом деле сейчас в Афганистане происходит гибридная война, развязанная Пакистаном: в Исламабаде, в свою очередь, отрицают все обвинения в причастности к «Талибану».

Вот уже несколько недель афганские правительственные силы отступают под натиском «Талибана»*, пишет Bild. На этой неделе радикалы уже захватили столицы пяти провинций. На данный момент лишь 65 из 407 районов страны находятся под контролем Кабула.

При этом афганские власти сомневаются в том, что «Талибан» добивается таких успехов самостоятельно и без помощи извне. «Правительство Пакистана поддерживает террористическую деятельность в Афганистане, разрушает страну и убивает афганцев. «Талибан» спокойно действует на пакистанской территории, пользуясь поддержкой пакистанских властей: набирает там бойцов и лечит раненых в пакистанских госпиталях», — приводит издание заявление пресс-секретаря Минобороны Афганистана Фавада Амана.

По словам Амана, пленные талибы не скрывали факта поддержки со стороны Пакистана, а особенно со стороны пакистанских спецслужб. «Если вы спросите пленного талиба, где он получил военное образование, он ответит, что в Пакистане. Если спросите, откуда он получает деньги и оружие, он снова скажет, что от Пакистана», — заявил Аман.

Как отмечает Bild, пакистанская сторона отрицает свою причастность к подготовке «Талибана». По словам главы МИД Пакистана Шаха Мехмуда Куреши, Кабул пытается найти «козла отпущения» на фоне собственных неудач. Куреши заявил, что афганское правительство само должно объяснить такой провал своих сил безопасности.

Впрочем, связи между «Талибаном» и Пакистаном видит не только афганское правительство, пишет издание. По словам журналиста из Кабула Хабиба Кхана, деятельность Пакистана в отношении «Талибана» не является чем-то новым. Он также заявил, что лидеры «Талибана» жили в Пакистане со своими семьями и имеют тесные контакты с пакистанскими спецслужбами. По мнению Кхана, то, что сейчас происходит в Афганистане, является не гражданской, а гибридной войной, осуществляемой руками Исламабада. «Без помощи пакистанской армии «Талибан» не продержался бы в Афганистане и месяц», — приводит Bild слова журналиста.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.