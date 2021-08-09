Le Monde: афганские талибы нацелились на контроль над опиумными плантациями

Добившись серьёзных успехов в борьбе за контроль над территориями Афганистана, талибы отныне нацелились на взятие под контроль опиумных плантаций в стране, пишет обозреватель Le Monde политолог Жан-Пьер Филью. Как отмечает автор, возобновление производства мака в стране стало следствием вторжения американских войск в 2001 году. С тех пор исламистские повстанцы используют производство и продажу наркотиков как главный ресурс в борьбе с официальным правительством, констатирует автор.

Широкомасштабное наступление талибов* в Афганистане уже достигло впечатляющих результатов, хотя вывод США из страны будет завершён только 31 августа, отмечает в своём блоге на сайте Le Monde политолог Жан-Пьер Филью. По словам эксперта, стратегия исламистских повстанцев направлена на двойное окружение афганского правительства путём захвата пограничных пунктов с одной стороны, и осады столиц провинций — с другой. Однако борьба, которая до сих пор велась за контроль над городом Лашкаргах, приобретает новый смысл — захват основных районов производства опиума, подчёркивает специалист. При этом речь идёт не только об укреплении сети оборота запрещённых веществ через границу, но и о лишении сторонников Кабула ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как сообщает автор статьи, на провинцию Гильменд, главным населённым пунктом которой является Лашкаргах, к 2020 году приходилось, по данным ООН, более половины урожая мака в стране. Соединённые Штаты начали инвестировать средства в развитие этой территории ещё в 1945 году, когда афганская монархия ввела запрет на опиум, напоминает обозреватель. В те времена американцы разрабатывали программы замещения мака, включавшие строительство двух плотин для орошения земель и масштабной сети асфальтированных дорог. В 1952 году было создано Управление долины Гильменд по образцу управления долины Теннесси — флагманского проекта «Нового курса» Рузвельта . Из-за сотен американцев, поселившихся со своими семьями в Лашкаргахе, город даже получил прозвище «Маленькая Америка», рассказывает политолог.

Афганские коммунисты и их союзники, свергнувшие монархию в 1973 году, предоставили Вашингтону подтверждение своих добрых намерений, объединив своё управление по борьбе с наркотиками с кампанией по искоренению опиума в Гильменде, однако советское вторжение в страну в конце 1979 года привело к массовой поддержке Вашингтоном моджахедов, для которых выращивание опиума, в частности, в Гильменде, превратилось в один из главных ресурсов. Тем не менее после вывода советских войск, раскола среди моджахедов и укрепления власти талибов в стране их лидер мулла Омар в 2000 году объявил о полном запрете на выращивание мака. Такой запрет был крайне эффективен, благодаря беспрецедентной строгости его исполнения, напоминает автор.

Таким образом, именно в «освобождённый» от опиума Афганистан вторглись в 2001 году Соединённые Штаты с целью в течение нескольких недель ликвидировать режим талибов, замечает эксперт. Эта «молниеносная победа» сопровождалась возвращением «полевых командиров», часто связанных с торговлей опиумом, несмотря на протесты западных стран. В 2005 году губернатор провинции Гильменд был вынужден уйти в отставку после того, как в его доме было обнаружено девять тонн опиума, однако он отомстил за импичмент, предоставив в помощь талибам тысячи верных ему местных ополченцев. Этот порочный круг, в котором возобновление производства опия подпитывает рост повстанческого движения, продолжает усугубляться, несмотря на кампании, проводимые под эгидой Соединённых Штатов, которые оказывают скорее медийное, чем реальное влияние, констатирует Филью.

По словам специалиста, сегодня талибы всё больше берут под контроль провинцию Гильменд. 31 июля они начали наступление на Лашкаргах, которое позволило им захватить часть города численностью 200 тыс. человек. Цель талибов теперь — обеспечить себе исключительный контроль над провинцией и, следовательно, над половиной производства афганского опия, который является источником 90% мирового производства героина.

В очередной раз стратегия исламистских повстанцев поражает своей последовательностью: с одной стороны, контроль над границей с Пакистаном позволит им контролировать всю торговлю и взимать существенные налоги, с другой — кланы, которые Кабул пытается мобилизовать против повстанцев, будут ослаблены потерей этих ресурсов и испытают искушение сплотиться с победителями, замечает политолог.

Каждый новый день омрачает итоги 20-летней американской интервенции в Афганистане, делает вывод эксперт. «Аль-Каида»**, бывшая очевидной мишенью кампании 2001 года, может вновь рассчитывать на серьёзную поддержку талибов. Что касается мировой торговли героином, по которой запрет муллы Омара нанёс серьёзный удар в 2001 году, то она будет восстановлена в результате сегодняшних военных действий, прогнозирует автор статьи.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.