Bild: МИД Германии призывает всех немцев поскорее уехать из Афганистана

После прекращения миссии бундесвера и объявления о выводе международных войск из Афганистана МИД Германии советует немцам покинуть страну, сообщает таблоид Bild. Находящихся в регионе граждан Германии предупреждают об ухудшении ситуации с безопасностью и растущих угрозах для иностранцев на фоне наступления «Талибана».

Ситуация с безопасностью в Гиндукуше становится всё более сложной, поэтому внешнеполитическое ведомство Германии призывает всех немецких граждан покинуть Афганистан, сообщает немецкий таблоид Bild.

«На фоне нынешнего развития событий в ходе объявленного вывода международного военного контингента может ухудшиться общее положение с безопасностью и продолжить расти угроза для иностранных граждан», — предостерегает МИД Германии на своём веб-сайте.

С марта прошлого года немецкий МИД призывает граждан Германии уезжать из Афганистана, а с выводом международных войск ситуация с безопасностью в стране обостряется.

С момента окончания миссии бундесвера в Афганистане в конце июня многие граждане Германии покинули страну. Наряду с военными это сделали и некоторые гражданские, например, сотрудники организаций по оказанию помощи. Тем не менее в столице Афганистана Кабуле ещё остаются немецкие граждане, в том числе сотрудники компаний, политических фондов и благотворительных организаций.

Немцам, которые сейчас находятся в Афганистане, следует проверить, является ли их присутствие там непременно необходимым, советует внешнеполитическое ведомство Германии. Если присутствие в стране неизбежно, гражданин должен «осознавать существенную опасность пребывания» там. «Удостоверьтесь в наличии тщательно и профессионально проработанной концепции безопасности», — советует немецкий МИД.

Кроме того, остающиеся в Афганистане немцы должны внести себя в антикризисный реестр помощи немецким гражданам за рубежом, чтобы своевременно получать информацию и предостережения, а также актуальные рекомендации по совершению поездок и напоминания о необходимости выехать из страны.

«Талибан»* продолжает наступление: в понедельник снова вспыхнули ожесточённые бои в столице провинции Гильменд — городе Лашкаргах. По меньшей мере восемь из десяти районов города уже взяты под контроль «Талибана», в центре ещё продолжаются бои.

Под контролем правительственных войск находятся только отдельные учреждения, такие как администрация губернатора, тюрьма, штаб-квартира полиции и военная база. Мирные жители страдают от проходящих боевых действий и вынуждены бежать из одних частей города в другие. Как сообщает Bild, город на 200 тыс. жителей стал первой провинциальной столицей, которую «Талибан» завоевал с 2016 года.

Как действует «Талибан» во время своих наступлений, уже стало ясно по округу Спин-Болдак, который талибы захватили две недели назад. Там исламисты из мести убили десятки мирных жителей. По данным афганской комиссии по правам человека, «Талибан» убивал правительственных чиновников и жителей, которые при попытке отвоевать территорию приветствовали правительственные войска.

Посольство США в Кабуле заявило, что эти убийства могут быть причислены к военным преступлениям, поэтому совершившие их члены «Талибана» должны быть призваны к ответу, сообщает немецкий таблоид Bild.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

