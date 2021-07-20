Le Figaro: Афганистан после ухода США станет для России «камешком в ботинке»

На фоне вывода американского контингента из Афганистана уже участились столкновения на границах с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией. Как отмечают опрошенные Le Figaro эксперты, всё это союзники России, так что они ждут от неё поддержки и помощи. Но Москва не заинтересована ни в том, чтобы вводить свои войска в Афганистан, ни даже в том, чтобы играть в регионе какую-либо более важную роль.

США объявили о том, что выводят войска из Афганистана, и для России это стало неожиданностью, ведь считалось, что они там останутся навсегда, пишет Le Figaro. По мнению большинства московских экспертов, этот новый расклад в Афганистане станет для России «камешком в ботинке».

Так, Игорь Деланоэ из Франко-российского центра «Обсерво» в общении с журналистом издания отметил, что вокруг России становится всё больше горячих точек: Украина, Нагорный Карабах, Белоруссия, Киргизия — всё это ближнее зарубежье России, постсоветское пространство. Так что и Афганистан воспринимается всерьёз.

Путин без конца повторяет, что Россия хочет лишь стабильности в тех регионах, где у неё есть свои интересы. А вывод американских войск, который происходит в ускоренные сроки, негативно сказывается на обстановке с безопасностью в этой стране, о чём высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как пересказывает его слова автор статьи, «американская миссия провалилась, и мы не заинтересованы в том, чтобы там был хаос, который угрожал бы нашим партнёрам в регионе».

Уже с мая у границ с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией стали происходить стычки между правительственными силами и талибами*. Талибы заняли немало приграничных постов. При этом у России в Таджикистане самая большая военная база за пределами её границ. Все эти страны имеют с Россией тесные отношения. «Так что Россия хотела бы, чтобы конфликт не выходил за границы Афганистана», — приводит автор статьи слова Игоря Деланоэ.

Как отмечает российский политолог Фёдор Лукьянов, представители движения «Талибан»* пообещали Москве, что не станут выходить за границы своей страны. «Но насколько можно им доверять? Сложно сказать. На мой взгляд, Россия не хотела бы ни вмешиваться напрямую, ни играть в этом большую роль. Советский опыт научил, что лучше не стоит слишком ввязываться в Афганистан», — приводит автор статьи оценку Лукьянова.

Однако российские власти заверили, что придут на помощь Таджикистану в случае необходимости. Узбекистан также запросил у России технического содействия.

Но главный предмет озабоченности России касается проницаемости границ, из-за которой в страны Центральной Азии смогут легче проникать радикальные элементы, например члены группировки «Исламское государство»**, а у России с этими странами безвизовый режим. Плюс гражданская война или приход к власти талибов приведут к потоку беженцев, а также к увеличению наркотрафика. «Границы с Таджикистаном и Узбекистаном — это первые линии обороны России», — приводит автор статьи слова политолога Дмитрия Тренина.

У Москвы была возможность подготовиться к такому развитию событий, поскольку о выводе войск говорили ещё со времён Трампа. Поэтому она и начала диалог с «Талибаном», отмечает Деланоэ. Но ситуация станет испытанием для всего ОДКБ. Страны Центральной Азии ожидают, что Москва защитит их.

По словам Фёдора Лукьянова, для Москвы это возможность сказать: «Смотрите, американцы — ненадёжные партнёры. Единственная незаменимая и серьёзная страна — это Россия». И весной Россия предупреждала своих друзей из Центральной Азии, чтобы они не размещали у себя американских военных. В начале июля министры иностранных дел Таджикистана и Узбекистана встречались с американским министром обороны, но Лавров заявил в четверг о заверениях стран региона, что никакие американские военные структуры у себя они принимать не станут.

Россия также хочет сдержать и распространение влияния Турции в регионе, отмечает Игорь Деланоэ, тогда как с Индией, Китаем и Ираном по афганскому вопросу идёт сотрудничество. «Так что, похоже, в Центральную Азию пришла атмосфера новой холодной войны», — отмечает автор статьи. И в Москве преобладает мнение, что Афганистан — это дополнительный повод для беспокойства России, который ей сейчас совсем не нужен, пишет Le Figaro.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.