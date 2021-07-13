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Euronews: российские военные проводят учения по борьбе с боевиками у границ Афганистана
Российские военные проводят крупные учения в Таджикистане на фоне обострившейся ситуации в соседнем Афганистане, откуда уже несколько месяцев бегут группы военнослужащих в связи с наступлением боевиков, активизировавшихся из-за ухода американских войск. МИД РФ также заявил, что при необходимости Россия направит дополнительный контингент на 201-ю базу в Таджикистане — свой крупнейший зарубежный военный объект, передаёт Euronews.

Расквартированные в Таджикистане российские военные проводят крупные учения по борьбе с условным незаконным вооружённым формированием. В Минобороны открыто говорят, что манёвры связаны с резко обострившейся ситуацией в соседнем Афганистане.

Уже несколько месяцев таджикские пограничники докладывают о группах афганских военных, которые бегут через границу от боевиков «Талибана»*. Экстремисты активизировались на фоне вывода войск НАТО.

В российском МИДе заявили, что при необходимости будут переброшены дополнительные силы на 201-ю базу в Таджикистане, — это крупнейший военный объект России за её пределами.

На прошлой неделе представители движения «Талибан», запрещённого в России, посетили Москву. Там они заявили, что контролируют 85 процентов территории Афганистана. Однако заверили, что не намерены угрожать России, а также пообещали бороться с наркотрафиком и группировкой «Исламское государство»**.

Дата выхода в эфир 12 июля 2021 года. 

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 г.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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Euronews Франция Европа
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