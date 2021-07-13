Euronews: российские военные проводят учения по борьбе с боевиками у границ Афганистана

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17:21 Нурмагомедов отклонил предложение UFC о бое с Сен-Пьером Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что отклонил предложение о поединке с легендарным канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером.

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17:01 Переговоры Путина и Лукашенко продолжаются более четырёх часов Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжаются в Санкт-Петербурге более четырёх часов.

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16:14 В Москве рассказали о программе субсидирования для участников МИК Власти столицы сообщили, что участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на получение поддержки до 30 июля.

16:13 Зеленский рассказал о разных взглядах с Меркель по «Северному потоку — 2» Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что у них разные взгляды по вопросу проекта «Северный поток — 2».

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15:58 Влашич опубликовал эмодзи с махающей рукой на фоне слухов об уходе из ЦСКА Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич опубликовал на своей странице в Instagram эмодзи с махающей рукой.

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15:43 В Адыгее будут заселять в гостиницы с прививкой от COVID-19 Гостиницы Адыгеи с 19 июля будут требовать при заселении от туристов сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный тест на COVID-19.

15:40 Влашич подписался на страницу «Милана» в Instagram Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич подписался на официальную страницу «Милана» в Instagram.

15:35 В РПЛ отреагировали на проект реформы российского футбола от РФС В Российской премьер-лиге (РПЛ) прокомментировали проект реформы российского футбола от Российского футбольного союза (РФС).

15:20 Перес прокомментировал разговор, в котором он назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал свои слова о бывших игроках команды вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса в аудиозаписи телефонного разговора 2006 года, опубликованного El Confidencial.

15:20 На Ставрополье рассказали о помощи казачьих дружин полиции В Ставропольском крае при участии казаков-дружинников было раскрыто 65 преступлений и 2926 административных правонарушений.

15:18 В шести муниципалитетах Крыма ужесточили COVID-ограничения На территории ещё шести муниципалитетов Крыма, в числе которых курортные города, ужесточили COVID-ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Таким образом, особые ограничения действуют в 10 из 25 муниципалитетов полуострова.

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15:13 Источник: Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала» Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес раскритиковал бывших игроков команды — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса.

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15:04 В Кировской области за сутки выявили 100 новых случаев COVID-19 Оперштаб Кировской области сообщил суточную статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

15:03 Зеленский прокомментировал вопрос языка на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе языка найти справедливость сложно. По мнению украинского лидера, эту тему поднимать не нужно, так как на законодательном уровне по этому направлению уже всё сделано.

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