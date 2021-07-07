France 2: афганские солдаты бегут в Таджикистан — талибы подошли вплотную к Кабулу

Спустя 20 лет американские войска покинули Афганистан, и «Талибан» сразу же перешёл в наступление, которое с трудом сдерживают правительственные войска, передаёт France 2. Пока некоторые афганские солдаты бегут в соседний Таджикистан, другие переходят на сторону врага, уже подошедшего вплотную к столице государства.
Уехавшие афганские солдаты нашли убежище в соседнем Таджикистане, их оружие лежит на земле. Они бежали перед наступлением «Талибана»*, их противника. Эта фотография — символ объявленного поражения.
Талибы уже здесь — всего в трёх часах езды от столицы Кабула. Суннитские фундаменталисты ликуют перед этой военной базой, только что отбитой у афганской армии. Военные захватили оружие, среди которого попадается американское.
Молниеносное наступление по всей территории страны за последние месяцы их оживило.
ТАЛИБ:Убедить нас сложить оружие может только введение закона шариата на всей территории страны.
Талибы также распространяют это видео. Они объясняют, что афганские солдаты сдаются без боя и переходят на их сторону.
Одно ясно: правительственные силы контролируют только эти зоны зелёного цвета. Талибы обозначены красным и находятся на подходе к столице. За зоны жёлтого цвета в данный момент идёт упорная борьба.
На юге, в провинции Кандагар, афганские солдаты с трудом сдерживают наступление талибов. Жители стараются сбежать до контрнаступления, объявленного правительством.
АФГАНЕЦ:Талибы обещали, что если американцы уйдут, они подпишут мир, но всё наоборот.
Американцы покинули военную базу Баграм. Спустя 20 лет они сдаются, оставляя «Талибан» в выгодном положении.
Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
Эскалация в Афганистане может привести к увеличению числа беженцев и принудительной и незаконной миграции, заявил официальный представитель МИД республики Джеран Хивад. Он призвал страны региона и международные организации не затягивать с совместными действиями по разрешению ситуации.
Стоимость нематериальных активов резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) Москвы выросла почти до 9 млрд рублей, что на миллиард больше, чем в 2019-м, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.
Депутат муниципального собрания Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, арестованная по обвинению в мошенничестве, содержится в одиночной камере СИЗО №6 Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов, посетивший изолятор с проверкой.
В «Талибане»* заявляют о взятии под контроль 162 районов Афганистана. Всего их в республике 398. Об этом сообщил журналистам официальный представитель политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.
Основатель центра детского сна «Доктор мама», гештальт-терапевт, сертифицированный консультант по прикорму, грудному вскармливанию и сну, врач Юлия Доманова рассказала, как помочь детям в жаркую погоду.
Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов представил новый браслет безопасности для поиска пропавших людей.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало данные об автокредитах. В мае 2021 года средний размер выданных кредитов на новые автомобили и с пробегом составил 1,08 млн рублей, что на 5,5% выше показателей за апрель (1,02 млн рублей).