France 2: афганские солдаты бегут в Таджикистан — талибы подошли вплотную к Кабулу

Спустя 20 лет американские войска покинули Афганистан, и «Талибан» сразу же перешёл в наступление, которое с трудом сдерживают правительственные войска, передаёт France 2. Пока некоторые афганские солдаты бегут в соседний Таджикистан, другие переходят на сторону врага, уже подошедшего вплотную к столице государства.

Уехавшие афганские солдаты нашли убежище в соседнем Таджикистане, их оружие лежит на земле. Они бежали перед наступлением «Талибана»*, их противника. Эта фотография — символ объявленного поражения.

Талибы уже здесь — всего в трёх часах езды от столицы Кабула. Суннитские фундаменталисты ликуют перед этой военной базой, только что отбитой у афганской армии. Военные захватили оружие, среди которого попадается американское.

Молниеносное наступление по всей территории страны за последние месяцы их оживило.

ТАЛИБ: Убедить нас сложить оружие может только введение закона шариата на всей территории страны.

Талибы также распространяют это видео. Они объясняют, что афганские солдаты сдаются без боя и переходят на их сторону.

Одно ясно: правительственные силы контролируют только эти зоны зелёного цвета. Талибы обозначены красным и находятся на подходе к столице. За зоны жёлтого цвета в данный момент идёт упорная борьба.

На юге, в провинции Кандагар, афганские солдаты с трудом сдерживают наступление талибов. Жители стараются сбежать до контрнаступления, объявленного правительством.

АФГАНЕЦ: Талибы обещали, что если американцы уйдут, они подпишут мир, но всё наоборот.

Американцы покинули военную базу Баграм. Спустя 20 лет они сдаются, оставляя «Талибан» в выгодном положении.

Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.