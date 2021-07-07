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France 2: афганские солдаты бегут в Таджикистан — талибы подошли вплотную к Кабулу

Материал представлен в переводе ИноТВ
Спустя 20 лет американские войска покинули Афганистан, и «Талибан» сразу же перешёл в наступление, которое с трудом сдерживают правительственные войска, передаёт France 2. Пока некоторые афганские солдаты бегут в соседний Таджикистан, другие переходят на сторону врага, уже подошедшего вплотную к столице государства.

Уехавшие афганские солдаты нашли убежище в соседнем Таджикистане, их оружие лежит на земле. Они бежали перед наступлением «Талибана»*, их противника. Эта фотография — символ объявленного поражения.

Талибы уже здесь — всего в трёх часах езды от столицы Кабула. Суннитские фундаменталисты ликуют перед этой военной базой, только что отбитой у афганской армии. Военные захватили оружие, среди которого попадается американское.
 
Молниеносное наступление по всей территории страны за последние месяцы их оживило.
 
ТАЛИБ: Убедить нас сложить оружие может только введение закона шариата на всей территории страны.
 
Талибы также распространяют это видео. Они объясняют, что афганские солдаты сдаются без боя и переходят на их сторону.
 
Одно ясно: правительственные силы контролируют только эти зоны зелёного цвета. Талибы обозначены красным и находятся на подходе к столице. За зоны жёлтого цвета в данный момент идёт упорная борьба.
 
На юге, в провинции Кандагар, афганские солдаты с трудом сдерживают наступление талибов. Жители стараются сбежать до контрнаступления, объявленного правительством.
 
АФГАНЕЦ: Талибы обещали, что если американцы уйдут, они подпишут мир, но всё наоборот.
 
Американцы покинули военную базу Баграм. Спустя 20 лет они сдаются, оставляя «Талибан» в выгодном положении.  
 
Дата выхода в эфир 06 июля 2021 года.
 
«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 2 Франция Европа
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Афганистан военнослужащие война вооруженный конфликт оружие США Таджикистан Талибан терроризм
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