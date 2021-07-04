WSJ: «на всякий случай» — США готовят план экстренной эвакуации посольства в Кабуле

В США разрабатывают план эвакуации посольства в Афганистане на случай агрессии со стороны движения «Талибан», передаёт The Wall Street Journal. При этом источники издания в американском правительстве уточняют, что это «запасной вариант», так как в плане нет срочной необходимости.

Американское военное командование разрабатывает план экстренной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле на фоне роста опасений обострения ситуации с безопасностью в Афганистане, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания в правительстве, планы разрабатываются в рамках вывода американских войск из Афганистана, который, как в пятницу отметили в Пентагоне, будет произведён к началу осени. Они необходимы на случай, если «американские военные и правительственные силы Афганистана, охраняющие посольство США, не справятся» с наступлением движения «Талибан»*, что поставит под угрозу оставшихся военных и дипломатов, а также тысячи других американцев в стране.

Хотя детали плана засекречены, отмечается, что в качестве части эвакуации могут быть использованы американские вертолёты, базирующиеся в близлежащем аэропорту Кабула. Также предполагается, что в случае необходимости в Афганистан могут быть направленны «воздушно-десантные войска и крупные стратегические самолёты», и операция может занять несколько дней.

Впрочем, источники WSJ уточнили, что американские военные регулярно разрабатывают порядок действий «практически для любого возможного» развития событий. Кроме того, они подчеркнули, что «нет никакой срочной необходимости в эвакуации американского персонала» из посольства в Кабуле.

«Это даже не план, а запасной вариант. Он все ещё рассматривается «на всякий случай», — приводит издание слова одного из анонимных источников.

Как напоминает WSJ, на прошлой неделе разведывательное сообщество США пришло к выводу, что правительство Афганистана может пасть уже через шесть месяцев после вывода американских военных из страны.

Тем не менее в пятницу президент США Джо Байден подчеркнул, что уверен в плане вывода войск и хочет, чтобы правительство Афганистана было способно самостоятельно обеспечивать безопасность в стране. «Афганцы должны быть в состоянии уметь это делать сами, применяя имеющиеся у них военно-воздушные силы, которые мы помогаем поддерживать», — заявил глава Белого дома.

Ожидается, что персонал посольства США в Афганистане будет расширен за счёт штаб-квартиры американских вооружённых сил в Кабуле в один обширный комплекс. После вывода из страны основной части своего контингента Вашингтон, вероятнее всего, оставит в Афганистане около 650 американских военных для охраны посольства и аэропорта в Кабуле, передаёт The Wall Street Journal.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.