NYT: Байден заверил Афганистан в поддержке после вывода войск — и призвал распоряжаться своей судьбой самостоятельно

На встрече с президентом Афганистана Ашрафом Гани Джо Байден ясно дал понять, что Кабулу не стоит рассчитывать на более длительное пребывание американских войск в стране, сообщает The New York Times. По его словам, теперь афганцам «придётся самим определять своё будущее». При этом Байден пообещал оказывать помощь в обеспечении безопасности, дипломатическую и гуманитарную поддержку и после вывода войск.

В пятницу президент США Джо Байден заявил, что будущее Афганистана находится в его собственных руках. При этом он заверил своего афганского коллегу Ашрафа Гани в поддержке после вывода американских войск с Гиндукуша, сообщает The New York Times.

В ходе визита президента Ашрафа Гани и председателя Высшего совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы в Вашингтон Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь в обеспечении безопасности, дипломатическую поддержку и гуманитарную помощь.

При этом он ясно дал понять, что Кабулу не стоит рассчитывать на более длительное пребывание войск в Афганистане. «Афганцам придётся самим определять своё будущее и решать, чего они хотят, — заявил Байден. — Бессмысленное насилие должно прекратиться».

Как отмечает издание, вывод американские войска к 11 сентября является одним из самых важных «личных» решений Байдена за время его президентства. Несмотря на ухудшение ситуации в области безопасности, мрачные отчёты разведки и вероятность «ужасных» человеческих потерь, Байден пообещал вывести войска независимо от условий на местах, которые становятся всё более тяжелыми.

Военные стратеги и специалисты по анализу разведывательных данных по-разному оценивают перспективы Афганистана, однако их мнения сходятся в одном: недавние неудачи Афганских национальных сил безопасности свидетельствуют о том, что правительство Гани может быть свергнуто в течение шести месяцев.

Тем не менее встреча в Белом доме предоставила Гани возможность показать, что даже без военного присутствия США он всё ещё пользуется финансовой поддержкой Запада. По его словам, это решение не означает, что США полностью отказываются от Афганистана. «Это новая глава в наших отношениях», — подчеркнул Гани.

Несмотря на усилившуюся активность талибов*, Байден, однако, остаётся непоколебимым в своём решении. Согласно результатам опроса, проведённого Associated Press и NORC в прошлом году, лишь 12% внимательно следят за новостями, связанными с военным присутсвием США в Афганистане.

Администрация Байдена заверила Гани в финансовой поддержке, в том числе $266 млн, которые будут направлены на оказание гуманитарной помощи, и $3,3 млрд для обеспечения безопасности. Кроме того, США пообещали передать Афганистану 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson и аппараты ИВЛ. Как отмечает The New York Times, усилиям правительства по борьбе с третьей волной коронавируса мешают активные боевые действия.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.