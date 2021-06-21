Bild: «Талибан» за один день захватил семь афганских районов

В минувшую пятницу силы «Талибана» захватили семь районов Афганистана, сообщает Bild. Таким образом, «Талибан» впервые с 2001 года контролирует больше районов страны, чем официальное правительство. Как отмечает издание, сейчас в Афганистане разворачивается наихудший сценарий, о котором предупреждали противники вывода международных войск.

То, что сейчас происходит в Афганистане, — это наихудший сценарий, о котором предупреждали противники вывода войск НАТО из страны, пишет Bild. Создаётся впечатление, что «Талибан»* сможет восстановить контроль над всей афганской территорией за несколько месяцев.

Только за минувшую пятницу бойцы «Талибана» захватили семь районов в пяти провинциях, сообщает издание. Таким образом, талибы впервые с 2001 года контролируют больше районов, чем официальное правительство Афганистана: согласно данным экспертов, сейчас под контролем «Талибана» находится 107 районов, в то время как правительство полностью контролирует 92 района. Остальные 199 районов оспариваются правительственными войсками и силами талибов.

Согласно данным фонда по защите демократий (FDD) под властью «Талибана» сейчас живёт 6 млн афганцев. Ещё 15 млн человек живёт в регионах, где ведутся боевые действия. Как пишет Bild, ссылаясь на слова афганского журналиста Биляля Сарвари, за последние 24 часа нападению «Талибана» подверглись 125 афганских военнослужащих и мирных жителей.

Из-за катастрофического положения дел в стране в минувшую субботу президент Афганистана Ашраф Гани сменил министра внутренних дел и министра обороны, сообщает Bild. Между тем, вывод немецких и прочих международных сил из Афганистана продолжает проходить согласно плану, отмечает издание.