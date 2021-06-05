N-TV: пока США и НАТО выводят войска, «Талибан» отвоёвывает всё новые районы

После того как США сообщили о планах по выводу войск из Афганистана до 11 сентября, «Талибан» вознамерился одержать победу в регионе и уже предпринял несколько успешных наступлений, взяв под свой контроль ряд областей. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, Пакистан опасается новой гражданской войны в соседней стране и надеется на политическое урегулирование конфликта, потому что в противном случае будет вынужден вмешаться.

Демонтаж военных баз США и их союзников ещё не завершён, а «Талибан»* уже использует образовавшийся в регионе вакуум в сфере безопасности и взял под свой контроль ещё два района, отмечает немецкий телеканал N-TV. Расположенный по соседству Пакистан пытается посредничать в конфликте, чтобы избежать новой гражданской войны.

В то время как международные войска выходят из Афганистана, военная исламская группировка «Талибан» продолжает своё военное наступление, подчёркивает телеканал. Талибы уже завоевали два новых района в двух разных провинциях, что подтвердили представители местной власти.

Район Шинкай в провинции Забул перешёл во власть исламистов спустя почти неделю боёв. «Талибан» отрезал все пути снабжения для обеспечивавших на месте безопасность войск, прежде чем окружить район. В провинции Урузган на юге страны под контроль «Талибана» попал район Гизаб. Бои там начались в четверг, а в пятницу местным силам безопасности пришлось отступить.

До тяжёлых столкновений доходило и в других областях. В провинции Газни на юго-востоке страны значительному военному напору на силы безопасности подвергся округ Дех Як, который чуть было не уступил натиску талибов. В провинции Герат, по данным местных властей, в пятницу произошли столкновения, в результате которых погибли не менее девяти сотрудников полиции.

Как отмечает немецкий телеканал, с начала официального отвода войск США и НАТО из Афганистана 1 мая «Талибан» неоднократно переходил в наступление в разных частях страны. Некоторым из этих атак удалось справиться с местными силами безопасности, в других местах последние испытали на себе огромное давление со стороны талибов.

Наблюдатели предполагают, что уже произошедшие нападения — лишь часть более масштабного наступления «Талибана». В общей сложности с начала мая под натиском исламской группировки пали шесть районов, сообщает N-TV.

Вывод международных войск из Афганистана должен завершиться не позднее 11 сентября. Представитель американской армии на этой неделе сообщил, что, по его оценкам, уже завершено от 30 до 44% общего процесса.

Пакистан опасается новой гражданской войны в соседней стране и хочет использовать время до полного отвода международных войск для посредничества между конфликтующими сторонами. Власти в Исламабаде попытаются своевременно достичь политического урегулирования в борьбе между правительством Афганистана и радикальной исламской группировкой, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

Однако добиться от «Талибана» уступок будет непросто: с тех пор как США заявили об отводе войск до 11 сентября, талибы намереваются выиграть войну. Если в Афганистане начнётся новая гражданская война, это вызовет кризис с беженцами, от которого пострадает также Пакистан, и страна будет вынуждена вмешаться, подчеркнул пакистанский премьер.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.