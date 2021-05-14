NBC: американские войска покинули одну из ключевых баз в Афганистане

Ещё в начале этой недели США передали военную базу в Кандагаре Национальным силам обороны и безопасности Афганистана, передаёт NBC. Передача этого ключевого объекта говорит о безотлагательности предпринимаемых Вашингтоном усилий по полному выводу войск из страны к 11 сентября, отмечается в статье.
Американские войска покинули одну из крупнейших военных баз в Афганистане, сообщает NBC со ссылкой на три источника в Минобороны США.
В начале этой недели аэродром Кандагар был передан Национальным силам обороны и безопасности Афганистана, что свидетельствует о безотлагательности предпринимаемых Вашингтоном усилий по полному выводу войск из страны к 11 сентября.
Расположенный на юге Афганистана, аэродром Кандагар был одной из ключевых баз, где размещался американский и международный контингент. На пике своей востребованности эта огромная военная база принимала более 26 тыс. военных из США и других стран.
Когда в конце 2014 года боевые операции коалиции официально перешли в стадию учебной миссии, Кандагар стал центром боевой подготовки для этой южной афганской провинции.
Кандагар имеет важное историческое значение как место рождения группировки «Талибан»* и последний крупный город, из которого Соединённые Штаты в 2001 году выбили талибов, говорится в статье.
С тех пор боевики неоднократно предпринимали попытки вернуть контроль над городом. Они часто на короткое время захватывали города и районы в провинции Кандагар до тех пор, пока их снова не вытесняли.
В прошлом месяце талибы нанесли по аэродрому ракетный удар, в результате которого никто не пострадал.
Американские военные в настоящий момент занимаются выводом из Афганистана всего своего контингента из примерно 2500 военнослужащих.
Президент США Джо Байден в прошлом месяце объявил о своих планах полного вывода войск из этой страны, заявив, что пора положить конец «вечной войне».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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