Guardian: цена войны — британцы и канадцы гибли в Афганистане гораздо чаще американцев

Британские и канадские солдаты имели значительно более высокие шансы погибнуть в афганском конфликте, чем их американские коллеги. К такому выводу пришли авторы нового исследования Costs of War. Более того, по их словам, Соединённое Королевство обошло США в предоставлении Афганистану экономической и гуманитарной помощи в процентном отношении от ВВП, сообщает The Guardian.

Вероятность гибели британских и канадских военнослужащих в Афганистане была более чем в два раза выше, чем у их американских коллег. Об этом свидетельствует новое исследование, посвящённое потерям союзников по НАТО в 20-летнем конфликте, пишет The Guardian.

Отчёт был опубликован в рамках проекта Университета Брауна Costs of War («Цена войны»). Его ещё один «поразительный момент»: Соединённое Королевство потратило немного больше на экономическую и гуманитарную помощь Афганистану в процентах от ВВП (0,16%), чем США (0,15%), за которыми следуют Германия и Канада с 0,14%, отмечает издание.

США понесли наибольшие потери в конфликте в абсолютном выражении по сравнению с другими членами Международных сил содействия безопасности (ISAF). В охваченный исследованием период с 2001-го по 2017 год были убиты 2316 американских военнослужащих. Тем не менее канадские и британские солдаты, отправленные в Афганистан, могли погибнуть с большей долей вероятности, обращает внимание The Guardian.

В отчёте «Цена войны» количество погибших рассматривается как процент от численности национальных войск при пиковом развёртывании сил в Афганистане. Невосполнимые потери США составили 2,3% от их огромного контингента. Великобритания потеряла 455 человек, что составило 4,7% от общего числа, а Канада — 158 военнослужащих, то есть 5,4%.

Среди американских солдат в Афганистане ходила мрачная шутка, согласно которой ISAF расшифровывалась, как «Я видел, как воюют американцы». Но, по мнению авторов исследования, по крайней мере в случае Великобритании и Канады эта острота была «в высшей степени несправедливой».

«Американцы не до конца понимают и не признают жертв, которые принесли союзники в Афганистане», — считает автор доклада, профессор политологии и международных отношений в Университете Марии в Вашингтоне Джейсон Дэвидсон.

«Эта информация остаётся вне поля зрения не только тех, кто критикует союзников. Ей не уделяют должного внимания даже те, кто обычно поддерживает союзников, включая действующую администрацию (Джо Байдена. — ИноТВ). Я хотел бы, чтобы американские политики больше признавали и обсуждали с общественностью цену, которую союзники Америки заплатили в этих войнах», — добавил учёный.

По мнению Дэвидсона, причина пропорционально высокого числа погибших британцев объясняется тем, что они дислоцировались в самом центре провинции Гильменд, где часто происходили столкновения, и отсутствием предписаний, ограничивающих участие солдат в боевых действиях. Немецкий контингент в основном по ночам находился на своих базах и патрулировал относительно тихий север страны на бронетехнике, поэтому его уровень потерь составил 1%. Эти параметры для французского и итальянского контингентов составляли 2,1% и 1,2% соответственно.

Полученные данные перекликаются с декабрьским исследованием британской группы Action on Armed Violence («Противодействие вооружённому насилию»). Согласно ему, британские солдаты погибали на 12% чаще, чем их американские коллеги в общей «войне с террором» в Ираке и Афганистане.

«Очевидно, что Афганистан оказался серьёзным бременем для британских войск, — говорит редактор раннего исследования Иэн Овертон. — За последние два десятилетия британские военные понесли там почти три четверти от общего числа потерь».

Профессор международных отношений Карлтонского университета в Оттаве Элинор Слоун предполагает, что относительно высокий уровень канадских потерь частично объясняется двумя факторами. По её словам, войскам не хватало транспортных средств, защищённых от подрыва мин и засад, и боевых вертолётов.

После 20 лет конфликта в Афганистане США и коалиция приступают к последним этапам вывода войск. В этом свете цена затяжной войны подвергается всё более пристальному вниманию.

В стране погибло около 50 тыс. мирных жителей. По словам Овертона, 40% жертв среди гражданского населения в результате авиаударов ВВС США и Афганистана в период с 2016-го по 2020 год составляли дети.

«Ясно то, что Афганистан оказался кладбищем не только для британских войск, — рассуждает Овертон. — Военные силы коалиции также причастны к тому, что страна превратилась в кладбище для огромного количества мирных афганцев».