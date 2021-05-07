CBS: «Мы никогда не сдадимся» — вице-президент Афганистана пообещал дать отпор талибам даже после ухода американцев

Несмотря на вывод войск США и НАТО, правительственные силы не позволят террористам из «Талибана» подчинить себе Афганистан. Такое мнение в интервью CBS высказал вице-президент страны Амрулла Салех. При этом он выразил надежду, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с Кабулом «дипломатически, экономически и стратегически».

По некоторым данным, сегодня утром боевики «Талибан»* захватил район на севере Афганистана. Всё это часть наступления на позиции правительственных войск в более чем 20 провинциях на фоне полного вывода американских солдат из страны.

Корреспондент CBS News Чарли Д’Агата взял интервью у второго человека в государстве. Он заявил, что США допустили фундаментальные ошибки перед уходом из Афганистана.

Всплеск боестолкновений в разных уголках страны доказывает, что боевики «Талибана» не собирались обеспечивать гарантии США и прекратить нападения. Для вице-президента Амруллы Салеха это совершенно очевидно.

АМРУЛЛА САЛЕХ, вице-президент Афганистана: «Талибан» — террористы.

ЧАРЛИ Д’АГАТА, корреспондент CBS: И?

АМРУЛЛА САЛЕХ: Вот и всё.

ЧАРЛИ Д’АГАТА: Вы доверяете «Талибану»?

АМРУЛЛА САЛЕХ: Нет.

ЧАРЛИ Д’АГАТА: Совсем не доверяете?

АМРУЛЛА САЛЕХ: Нет.

Он говорит, Америка с самого начала совершила ошибку, начав переговоры с «Талибаном». И, по его словам, обоснования президента Байдена для вывода войск…

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Мы снизили уровень террористической угрозы со стороны «Аль-Каиды»** в Афганистане!

…также были ошибочными.

АМРУЛЛА САЛЕХ: Идея вступления (США. — ИноТВ) в Афганистан заключалась в том, чтобы преподать урок террористам и их союзникам: «Больше так не делайте». Преподали ли им этот урок? Нет.

Салех заявляет, что его солдаты убили или взяли в плен десятки боевиков «Аль-Каиды» только за последние несколько дней.

АМРУЛЛА САЛЕХ: «Талибан» действует плечом к плечу с «Аль-Каидой» сегодня.

Он пережил несколько покушений. В том числе атаку смертника и вооружённых людей на его офис, которая унесла жизнь 20 человек. Салех знает, что с уходом американских войск и их союзников по НАТО Афганистан ждут впереди несколько опасных месяцев. Но, по его словам, добиться мира возможно только при условии, что талибы перестанут вести войну.

АМРУЛЛА САЛЕХ: В конечном итоге «Талибану» не удастся подчинить себе Афганистан силой оружия. Они могут убивать людей. Они убивают людей каждый день. Но если они ждут момент, когда афганский народ сдастся, то должны знать: он никогда не наступит.

ЧАРЛИ Д’АГАТА: В начале нашего разговора вице-президент заявил, что он благодарен Америке за то, что её солдаты отдавали жизни, и за огромные средства, которые были потрачены. Но, как он сам выразился: «Нам нужно, чтобы США продолжали взаимодействовать с нами дипломатически, экономически и стратегическим». Тони?

У вас получилось впечатляющее интервью с вице-президентом Афганистана. Большое спасибо, Чарли. С нам на связи из Кабула был Чарли Д'Агата.

Дата выхода в эфир 05 мая 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.