Hill: без спешки и с возможным подкреплением — США начали вывод войск из Афганистана

Белый дом подтвердил, что США начали вывод войск из Афганистана, сообщает The Hill. Как заверяет администрация Джо Байдена, процесс этот будет «тщательно продуман и осуществлён со всей ответственностью и соблюдением мер безопасности». А на случай роста насилия команда президента предупредила, что будет отслеживать обстановку и при необходимости отправит подкрепление для защиты сил — своих и союзников.

США официально начали вывод своих войск из Афганистана в соответствии с указом президента Джо Байдена, согласно которому этот процесс должен будет завершиться к 11 сентября. Эту информацию подтвердил Белый дом в четверг 29 апреля, сообщает The Hill.

Ранее Байден заявлял, что сокращение численности войск начнётся к субботе 1 мая — эта дата была предельным сроком полного вывода американских сил из Афганистана по условиям соглашения, достигнутого между Талибаном* и администрацией экс-президента Дональда Трампа. Уход США из Афганистана должен будет положить конец самой длительной в истории Америки войне, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года.

По данным издания, на сегодня в Афганистане остаются порядка 2,5 тыс. военных США. Вместе с Америкой из страны выводят свои в общей сложности 7 тыс. войск союзники НАТО. Как ожидается, свёртывание американской военной активности может сопровождаться ростом насилия в Афганистане, поэтому не ключевым сотрудникам посольства США в Кабуле также было поручено покинуть страну.

Как отмечает The Hill, после подписания соглашения с США о выводе войск в прошлом году Талибан в основном воздерживался от нападений на американские позиции и союзников США. Однако организация угрожала возобновить атаки, поскольку к 1 мая Вашингтон не сможет выполнить свою сторону сделки.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, какие защитные меры будут предприняты в такой ситуации. Так, вывод американских сил будут прикрывать стратегические бомбардировщики B-52, авианосец USS Dwight D. Eisenhower, а также оперативная группа рейнджеров армии США.

«Президент придерживается чёткой позиции: вывод американских войск из Афганистана не будет проходить в суматохе и спешке. Процесс будет тщательно продуман и осуществлён со всей ответственностью и соблюдением мер безопасности, которые обеспечат защиту наших сил. Потенциальные соперники должны знать, что если они атакуют нас в процессе вывода войск, мы будем защищать себя и наших партнёров всеми имеющимися у нас средствами», — прокомментировала Жан-Пьер. Также она добавила, что Центральное командование вооружённых сил США будет постоянно оценивать обстановку и при необходимости может направить дополнительные силы в подкрепление.

Газета напоминает, что решение Байдена об уходе из Афганистана многие в конгрессе, и республиканцы, и демократы, восприняли с долей скептицизма. Критики опасаются, что этот шаг может привести к падению афганского правительства и повторному возникновению угрозы со стороны Аль-Каиды**. Однако и среди республиканцев, и среди демократов нашлись и те, кто поддержал возвращение домой войск с затянувшейся войны.

В ходе своего недавнего обращения к конгрессу Байден назвал конец войны в Афганистане примером лидерства США. При этом президент подчеркнул, что Вашингтон «будет сохранять потенциал дальнего действия для подавления будущих угроз для родины».

Начальник Центрального командования Кеннет Маккензи в свою очередь отметил, что осуществление контртеррористических операций в Афганистане без базирующихся там войск будет «сложнее, но не невозможно». Маккензи предупредил, что афганские правительственные силы могут потерпеть поражение, если США прекратят и военную, и финансовую поддержку. Как заверяют американские госслужащие, финансовая поддержка продолжится даже после вывода войск.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

